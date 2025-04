“ททท.” จุดพลัง Amazing Thailand Grand Tourism & Sports Year 2025 อวดเสน่ห์ไทยเมืองน่าเที่ยวไฮซีซันทั้งปี

ตลาดในประเทศ ททท.กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศต่อเนื่อง ด้วยแนวคิดการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองหลักและเมืองน่าเที่ยวในเชิงพื้นที่ และกระจายตัวการเดินทางท่องเที่ยวให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวตลอดทั้งปี โดยค้นหาจุดขาย พลิกมุมมองบอกเล่าเรื่องราว “เสน่ห์ไทย” ของแต่ละพื้นที่ที่มีความโดดเด่น พร้อมปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญ เช่น ยกระดับมาตรฐานร้านอาหาร ที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภูมิทัศน์ รวมถึงการพัฒนากิจกรรม เส้นทางท่องเที่ยวผ่านการบอกเล่าเรื่องราว และเพิ่มศักยภาพของระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ผลักดันไทยเที่ยวไทยเติบโตต่อเนื่อง

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมุ่งเน้นให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในกลไกหลักสำคัญที่จะใช้กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยกำหนดให้เป็น 1 ใน 10 นโยบายเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการทันที เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว และกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในประเทศได้อย่างรวดเร็ว ซึ่ง ททท.ได้ดำเนินงานสานต่อนโยบาย IGNITE Tourism Thailand พร้อมกำหนดแคมเปญปี Amazing Thailand Grand Tourism & Sports Year 2025 โดยมีกลยุทธ์จุดเน้นสำคัญที่จะผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค เช่น การสร้างประสบการณ์ที่ดีในทุกย่างก้าว การนำเสนอสินค้าการท่องเที่ยว 5 Must Do in Thailand หรือการเชื่อมโยงและส่งเสริมเมืองหลักและเมืองน่าเที่ยว เป็นต้น โดยก่อนหน้านี้ ตลาดในประเทศ ททท.ได้ดำเนินการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรองมาอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการ 12 เมืองต้องห้ามพลาด โครงการเมืองรองต้องลอง โครงการเมืองรองต้องไป เปิดประสบการณ์ใหม่ อันจะเป็นการสร้างการรับรู้ สร้างแรงบันดาลใจในการออกเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย นำไปสู่การสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและความหมายต่อไปจากผลสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเมืองน่าเที่ยว พบว่าส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะเดินทางในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดพิเศษต่างๆ วัตถุประสงค์หลักของการเดินทางคือ พักผ่อนจากการทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน โดยนิยมเดินทางท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ กิจกรรมส่วนใหญ่ที่นิยมจะเป็นการถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอ ไลฟ์สดระหว่างท่องเที่ยวชิมอาหาร ผลไม้ท้องถิ่น เป็นต้นดังนั้น ททท.จึงดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองน่าเที่ยว (เมืองรอง) 55 จังหวัด ภายใต้โครงการเมืองน่าเที่ยว “Year of Celebration” เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ส่งมอบประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวในเมืองน่าเที่ยวในมุมมองที่แปลกใหม่และมีเอกลักษณ์ ส่งเสริมการขายและกระตุ้นการใช้จ่าย ประชาสัมพันธ์สร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยว และจัดกิจกรรมทางการตลาดส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ดำเนินการควบคู่ไปกับการมอบสิทธิพิเศษ และ Event Marketing เพื่อกระตุ้นและสร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยวเมืองรองอย่างต่อเนื่อง เกิดการตัดสินใจในการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเมืองน่าเที่ยว ก่อให้เกิดการกระจายรายได้นอกจากนี้ ยังได้เร่งยกระดับศักยภาพเตรียมความพร้อมให้กับ 18 ตัวแทนเมืองน่าเที่ยวของไทย ได้แก่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน สุโขทัย น่าน แพร่ ลำปาง หนองคาย อุดรธานี เลย นครพนม จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี สระแก้ว สตูล นครศรีธรรมราช และตรัง ร่วมเจรจาธุรกิจในงาน ITB BERLIN 2025 ประเทศเยอรมนี งานส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวระดับโลก ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4-6 มีนาคม 2568 ซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญของผู้ประกอบการในการเปิดตลาดเพื่อสร้างและขยายเครือข่ายทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทยในการรุกตลาดยุโรป ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวศักยภาพที่มีระยะเวลาพำนักในประเทศไทยนาน และมีการใช้จ่ายทางการท่องเที่ยวสูง นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการนำเสนอเมืองน่าเที่ยวสู่สายตาชาวโลก โดยเชื่อมั่นว่ากิจกรรมนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการเพิ่มขีดความสำคัญเมืองน่าเที่ยวของไทยในตลาดโลก พร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน