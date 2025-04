ไล่ล่า เบื้องหลัง “เหล็กไม่ได้มาตรฐาน” ทำไมถึงมาอยู่ในอาคาร สตง. ?

‣ เหล็กข้ออ้อย ขนาด 20 มม. 6 เส้น ยี่ห้อ SKY

‣ เหล็กข้ออ้อย ขนาด 32 มม. 7 เส้น มาจากยี่ห้อ SKY 2 เส้น ยี่ห้อ TATA 4 เส้น และ TYS 1 เส้น

ผลตรวจพบว่า มีเหล็กที่ไม่ได้มาตรฐาน 13 เส้น จาก 2 ขนาด คือ 20 มม. และ 32 มม.

ขนาด 20 มม. มาจากยี่ห้อ SKY ทั้งหมด 6 เส้น ... ส่วนขนาด 32 มม. มาจากยี่ห้อ SKY 7 เส้น ... ยี่ห้อ TATA2 เส้น และยี่ห้อ TYS 1 เส้น

• ประกาศฉบับที่ 4802 แก้ไขมาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม

• ประกาศฉบับที่ 4803 แก้ไขมาตรฐานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย

นอกจากนั้น ปัญหาสำคัญที่สุดในขณะนี้ ได้แก่ การเคลื่อนย้ายเครื่องจักรเก่าด้อยคุณภาพและมีเทคโนโลยีที่ล้าสมัยจากต่างประเทศเข้ามายังประเทศไทย ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้

การตรวจประสิทธิภาพของเหล็กจากซากอาคาร คือหนึ่งในกระบวนการค้นหาสาเหตุการถล่มของอาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แห่งใหม่ ซึ่งเป็นอาคารเพียงแห่งเดียวในกรุงเทพมหานครที่ถล่มลงมาจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมา ซึ่งอยู่ห่างออกไปถึงประมาณ 1,100 กิโลเมตรเหล็กจากซากอาคารสำนักงาน สตง. ถูกนำมาตรวจทั้งหมด 28 เส้น แบ่งออกเป็น 7 ประเภท คือ‣ เหล็กข้ออ้อย ขนาด 12 มม. 3 เส้น ยี่ห้อ SKY‣ เหล็กข้ออ้อย ขนาด 25 มม. 2 เส้น ยี่ห้อ SKY‣ เหล็กเส้นกลม ขนาด 9 มม. 2 เส้น ยี่ห้อ SKY‣ ลวดสลิง ขนาด 15.2 มม. 2 เส้นเมื่อมาดูที่เหล็กขนาด 20 และ 32 มม. จะพบว่า ...ย้ำว่า จากทั้ง 28 เส้น มีตัวอย่างเหล็กที่ไม่ได้มาตรฐาน 13 เส้น ซึ่งในขนาด 20 มม. 6 เส้น เป็นยี่ห้อเดียวกันทั้งหมด คือ SKY และเป็นยี่ห้อเดียวกับอีก 7 เส้น ที่มีขนาด 32 มม.ย่อมาจากหรือและเป็นบริษัทที่จดทะเบียนเป็นโรงงานลำดับที่ 59 ได้ใบอนุญาตจัดตั้งโรงงานเมื่อปี 2556 ตั้งอยู่ที่ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยองหลังก่อตั้งโรงงานในประเทศไทย ซิน เคอ หยวน กับเหล็กที่ประทับตรา SKY กลายเป็นทั้งผู้นำเข้าและผู้ผลิตเหล็กเส้นยักษ์ใหญ่อันดับ 1 ในประเทศไทย เพราะสามารถจำหน่ายเหล็กได้ในราคาที่ผู้ประกอบการรายอื่นซึ่งจบการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมการผลิต) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) Architectural Heritage Management คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร เป็นหนึ่งในผู้ที่ติดตามปัญหาการผลิต “เหล็ก” ในประเทศไทยมาตลอด เขาเล่าถึงสถานการณ์ในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งอุตสาหกรรมเหล็กของไทย ถูกตัดราคาจากโรงงานจีนแห่งนี้ดร.สมนึก ท้าวความย้อนกลับไปให้เห็นว่า ผู้ประกอบการเหล็กจากประเทศจีนรายหนึ่ง เข้ามาในไทย พร้อมกับเตาหลอมแบบ IF รุ่นเก่า ซึ่งเขาก็มีคำถามมาตลอดว่า ทำไมหน่วยงานกำกับดูแลภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย จึงอนุญาตให้นำเตาแบบเก่านี้มาใช้ได้ดร.สมนึก สรุปเพื่อให้เห็นว่าความจริงแล้วประเทศไทยไม่ควรเปิดช่องให้ใช้เตาแบบ IF ด้วยซ้ำคำถามที่ยังหาคำตอบไม่ได้ของ ดร.สมนึก ก็คือ เหตุใดในช่วงระหว่างปี 2557 – 2559 หน่วยงานในประเทศไทย กลับอนุญาตให้บางโรงงานสามารถใช้เตา IF ที่ขนมาจากต่างประเทศได้ ... เหตุผลที่อนุญาต คืออะไร ทั้งที่การใช้เตา IF จะทำให้ได้เหล็กที่คุณภาพต่ำ เขาเห็นว่านี่เป็นประเด็นใหญ่ที่หน่วยงานเหล่านั้นต้องออกมาชี้แจง ไม่ว่าจะเป็น กระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งเป็นผู้ให้การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) กับผลิตภัณฑ์ต่างๆจนมาถึงปี 2559 ก็มีการเปลี่ยนแปลงในวงการอุตสาหกรรมเหล็กของไทยครั้งใหญ่ เมื่อกระทรวงอุตสาหกรรม ออกประกาศติดกัน 2 ฉบับ ที่เรียกว่าทั้ง 2 ฉบับ เป็นการกำหนดค่ามาตรฐานของธาตุต่างๆ ที่จะใช้เจือปนไปในเหล็กทั้ง 2 ชนิดว่าต้องมีค่าไม่เกินเท่าไหร่ เช่น ต้องมีส่วนผสมของโบรอน น้อยกว่า 0.0008% ,นิกเกิล น้อยกว่า 0.3% ,โครเมียม น้อยกว่า 0.3% ,ซิลิคอน น้อยกว่า 0.6% และทองแดง น้อยกว่า 0.4%สมมติฐานนี้ ยังถูกตอกย้ำเมื่อย้อนกลับไปดูประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อปี 2563 ซึ่ง นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในขณะนั้น10 มกราคม 2563 กระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศ เรื่องห้ามตั้งหรือขยายโรงงานเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตหรือเหล็กแท่งเล็กสำหรับเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ทุกขนาด ทุกท้องที่ในราชอาณาจักร ...ข้อความสำคัญที่ปรากฏในประกาศฉบับนี้ คือข้อความที่ระบุว่า อุตสาหกรรมเหล็กของไทยกำลังอยู่ในภาวะวิกฤต เพราะมีผู้ประกอบการบางรายใช้มาทำงานเนื้อหาจากในประกาศท่อนหนึ่ง เขียนไว้ดังนี้ข้อความในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อ 10 มกราคม 2563 คือหลักฐานที่ยืนยันได้อย่างดีว่า กระทรวงอุตสาหกรรม รับรู้ปัญหาเรื่อง “เทคโนโลยีการผลิตเหล็ก” มาตลอด แม้ว่าเหตุผลที่ถูกหยิบยกขึ้นมา จะเป็นเหตุผลเรื่องการก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าเรื่องคุณภาพของเหล็กก็ตาม18 ธันวาคม 2562 เกิดเหตุระเบิดขึ้นภายในโรงงาน ซิน เคอ หยวน ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง และเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบพบว่า เหล็กที่ถูกผลิตและนำเข้าจากโรงงานแห่งนี้ เป็นเหล็กที่ไม่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน ตามมาด้วยการยึดอายัดเหล็กกว่า 2,400 ตัน และดำเนินคดีตามกฎหมาย ...ก่อนจะมาพบว่า เหล็กจากโรงงานนี้ มาอยู่ในอาคารสำนักงาน สตง.ที่ถล่มจากแผ่นดินไหว และเมื่อตรวจสอบก็ยังพบว่ามี 13 เส้น ที่ไม่ผ่านมาตรฐานดร.สมนึก ตั้งคำถามทิ้งท้ายถึงตอนนี้ อาจยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่า สาเหตุที่อาคารสำนักงาน สตง.แห่งใหม่ เป็นอาคารเดียวในประเทศไทยที่ถล่มลงมาจากเหตุแผ่นดินไหว ขนาด 7.7 ที่อยู่ห่างออกไปกว่า 1,100 กิโลเมตร คืออะไรกันแน่ เพราะเหล็กเส้นราคาถูกกว่าเพื่อน ที่มียี่ห้อ SKY คงไม่ได้ถูกนำไปใช้แค่ในอาคาร สตง.แห่งใหม่เท่านั้น