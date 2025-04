48 กรุ๊ปไทยแลนด์ ดวลประชันกันสู้ศึกไอดอลอีกคำรบ

2 ตัวแทน 48 กรุ๊ปไทย BNK48 และ CGM48 จัดคอนเสิร์ตประชันความเป็นไอดอลอีกครั้ง ดวลเพลงสลับกันร้องกันเต้นข้ามไปมาซึ่งกันและกัน พร้อมกับเปิดตัวซิงเกิลพิเศษ RUMOR อย่างเป็นทางการหลังจากที่เคยประชันกันจากคอนเสิร์ตครั้งแรก เมื่อประมาณเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา ในที่สุดวงไอดอลสาวตัวแทน 48 กรุ๊ป ประเทศไทย อย่าง "บีเอ็นเคโฟร์ตี้เอต" (BNK48) และ "ซีจีเอ็มโฟร์ตี้เอต" CGM48 ก็ได้มีคอนเสิร์ตร่วมกันอีกครั้งเป็นคำรบสอง กับคอนเสิร์ตเมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมา ณ ยูเนี่ยน ฮอลล์ ชั้น 6 ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ โดยมีสมาชิกของทั้ง 2 วง รวม 60 คน ได้ร่วมแสดงกันอย่างครบครันและพร้อมเพรียงเริ่มต้นคอนเสิร์ตด้วย 4 สมาชิกของวง Quadlips ที่มาเรียกน้ำย่อยให้กับคอนเสิร์ตไปพลาง ด้วย 3 ซิงเกิล คือ Lipsticks, Lip Gross และ Overdrive ก่อนที่ทั้ง 2 วงหลักของงาน จะขึ้นมาแสดงสลับขึ้นโชว์พร้อมกับในลิสต์เพลงแนวต่างๆ เริ่มตั้งแต่เพลง Green Flash, Totsuzen Do love me! (โทษทีนะ...รักกันได้หม ?), Saikyou Twintall (ทวินเทล สุดยอดเลย!), Heart no Dasshutsu Game (ปริศนาห้องหัวใจ), Zankoku na Ame (ฝนราคะ), GAGAGA และ Dare no koto wo Ichiban Aishiteru ? (ที่หนึ่งตรงนั่นเป็นฉันได้ไหม ?)ก่อนที่จะไปสนุกสนานกันต่อ กับลิสต์เพลงหลากแนว เริ่มตั้งแต่ เสียงหัวใจตึกตัก Jigsaw Puzzle48, ฉันต้องนอนร้องไห้, Bloom, Kanojo ni Naremasu ka? (ขอเป็นแฟนเธอได้ไหม?), Return Match, Dokugumo (แมงมุมพิษ), Make noise, Must Be Now, Kibouteki Refrian, LOVE TRIP, Uhho Uhhoho และ เด็กดื้อย์ ก่อนที่จะจบคอนเสิร์ตไปในช่วงแรกจากนั้นเมื่อมีเสียงอังกอร์จากผู้ชมที่เป็นแฟนคลับของทั้งสองวง สมาชิกบางส่วนของวงดก็กลับมาทำการแสดงอีกครั้ง และโชว์เพลงอีก 4 เพลง คือ Rumor ซึ่งเป็นการเปิดตัวเพลงอย่างเป็นทางการ พร้อมกับ เปิดตัวมิวสิควีดีโอครั้งแรกในงานนี้ และส่งท้ายจริงๆ กับ อีกเพลงที่เหลือ คือ kiss Me, มะลิ และ น่ายักแบบนี้เป็นของเธอนะ ก่อนที่จะจบงานในที่สุด