ทุบสถิติโหวตอย่างต่อเนื่อง! “แพนเค้ก BNK48” คว้าชัย เลือกตั้ง 48 กรุ๊ปไทยแลนด์ ครั้งที่ 5

โอตะทุ่มสุดตัวอีกครั้ง!คว้าแชมป์ตำแหน่งเซ็นเตอร์ การเลือกตั้งครั้งที่ 5 ของ BNK48 และ CGM48 ทิ้งห่าง “คนิ้ง CGM48” ขาดลอย ทำสถิติชนะด้วยจำนวนคะแนน กว่า 300,000 โทเค่นผ่านพ้นไปอย่างเรียบร้อย สำหรับการประกาศผลคะแนนเพื่อคัดเลือกสมาชิกในซิงเกิ้ลใหม่หรือการเลือกตั้งครั้งที่ 5 ของ 2 วงไอดอลสาว ในเครือ 48 กรุ๊ป ไทยแลนด์ อย่าง วงบีเอ็นเคโฟร์ตี้เอต (BNK48) และ วงซีจีเอ็มโฟร์ตี้เอต (CGM48) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ยูเนี่ยน ฮอลล์ ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ โดยมี “เผือก-พงศธร จงวิลาศ” “โอปอล์-ปาณิสรา อารยะสกุล” เป็นพิธีกรของงานเช่นเคยโดย “แพนเค้ก-พิทยาภรณ์ เกียรติฐิตินันท์” สมาชิก BNK48 รุ่น 3 ได้รับการโหวตจากแฟนคลับมากที่สุดถึง 277,696.52 โทเค่น (คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 18 ล้านบาท) ได้อันดับที่ 1 และเซ็นเตอร์ของซิงเกิ้ลลำดับที่ 19 ของวง BNK48 ทิ้งห่างอันดับที่ 2 “คนิ้ง-วิทิตา สระศรีสม” สมาชิกวง CGM48 ซึ่งในครั้งนี้ได้ 205,083.23 โทเค่น ด้าน “เอิร์น-วชิราพร พัฒนพานิช” หัวหน้าทีม BNK48 ทีม BIII คว้าอันดับที่ 13 ซึ่งเป็นตำแหน่งเซ็นเตอร์กลุ่มอันเดอร์เกิร์ล ไปด้วยคะแนน 24,071.33 โทเค่น และ “น้ำมนต์-ณัฐมนต์ สองทิศ” สมาชิก BNK48 รุ่น 5 คว้าอันดับที่ 25 ซึ่งเป็นตำแหน่งเซ็นเตอร์กลุ่มเน็กซ์เกิร์ล ไปด้วยคะแนน 24,071.33 โทเค่นสำหรับผลการคัดเลือกสมาชิกในการเลือกตั้งครั้งที่ 5 ของ 48 กรุ๊ปไทยแลนด์ มีดังนี้อันดับที่ 1 “แพนเค้ก-พิทยาภรณ์ เกียรติฐิตินันท์” สมาชิก BNK48 ทีม NV 277,696.52 โทเค่นอันดับที่ 2 “คนิ้ง-วิทิตา สระศรีสม” สมาชิก CGM48 ทีม C 205,083.23 โทเค่นอันดับที่ 3 “นีนี่-พิชญาภา สุปัญญา” สมาชิก CGM48 ทีม C 81,162.14 โทเค่นอันดับที่ 4 “ฮูพ-ปาฏลี ประเสริฐธีระชัย” หัวหน้าวง BNK48 54,784.55 โทเค่นอันดับที่ 5 “แชมพู-กชพร ลีละทีป” สมาชิก CGM48 ทีม C 39,245.59 โทเค่นอันดับที่ 6 “ป๊อปเป้อ-พิณญาดา จึงกาญจนา” สมาชิก BNK48 ทีม NV 37,273.12 โทเค่นอันดับที่ 7 “สิตา ธีรเดชสกุล” สมาชิก CGM48 ทีม C 35,481.32 โทเค่นอันดับที่ 8 “โยเกิร์ต-นพรดา เลิศวิริยะพร” สมาชิก BNK48 ทีม NV 26,825.22 โทเค่นอันดับที่ 9 “แอล-สิริกร นิลกษาปน์” สมาชิก BNK48 ทีม NV 26,140.83 โทเค่นอันดับที่ 10 “จิว-ณัฐญาฐ์ บวรรัตนศิลป์” สมาชิกฝึกหัด BNK48 24,511.25 โทเค่น (สมาชิก BNK48 รุ่นที่ 5 ที่มีจำนวนโทเค่นสูงสุด และ สมาชิกฝึกหัด BNK48 ที่มีจำนวนโทเค่นสูงสุด)อันดับที่ 11 “เกรซ-วิรัลพัชร ธำรงค์พันธวนิช” สมาชิก BNK48 ทีม NV 24,071.33 โทเค่นอันดับที่ 12 “นีน-นีร บุนนาค” สมาชิกฝึกหัด BNK48 22,683.42 โทเค่น (ติดอันดับครั้งแรกที่มีคะแนนสูงสุด)อันดับที่ 13 "เอิร์น-วชิราพร พัฒนพานิช" หัวหน้าทีม BNK48 ทีม BIII 24,071.33 โทเค่น (เซ็นเตอร์)อันดับที่ 14 “นานา-เพ็ญพิชญา บุญเสนอ” สมาชิก CGM48 ทีม C 17,854.30 โทเค่นอันดับที่ 15 “ข้าวฟ่าง-ญาณิศา เมืองคำ” สมาชิก BNK48 ทีม NV 17,385.19 โทเค่นอันดับที่ 16 “แจนรี่-กัลยารัตน์ ปั้นพิพัฒน์” สมาชิก BNK48 ทีม BIII 16,501.05 โทเค่นอันดับที่ 17 “เหมย-รพีพรรณ แช่มเจริญ” สมาชิกฝึกหัด CGM48 16,073.06 โทเค่น (สมาชิกฝึกหัด CGM48 ที่มีจำนวนโทเค่นสูงสุด)อันดับที่ 18 “มีน-ณัฐธันยา ดุลยพล” สมาชิก BNK48 ทีม BIII 15,982.20 โทเค่นอันดับที่ 19 “อาหลี-ชนากานต์ โอสถานุภาพ” สมาชิกฝึกหัด BNK48 14,329.64 โทเค่นอันดับที่ 20 “เอ็มมี่-อรณิชชา พรหมสุภา” สมาชิก BNK48 ทีม NV 13,627.15 โทเค่นอันดับที่ 21 “วาว่า-พิมพ์นเรศ ลำใย” สมาชิก BNK48 ทีม BIII 13,019.46 โทเค่นอันดับที่ 22 “สาวน้อย-พิชญ์สินี อิทธิรัตนะโกมล” สมาชิกฝึกหัด BNK48 12,380.25 โทเค่นอันดับที่ 23 “มิชา-ณัฐรินีย์ กุศลพัฒน์” สมาชิกฝึกหัด BNK48 11,793.43 โทเค่นอันดับที่ 24 “นีญ่า-สุวิภาส์ ลายถมยา” สมาชิกฝึกหัด BNK48 11,738.39 โทเค่นอันดับที่ 25 “น้ำมนต์-ณัฐมนต์ สองทิศ” สมาชิกฝึกหัด BNK48 10,219.79 โทเค่น (เซ็นเตอร์)อันดับที่ 26 “จิงจิง-อรัญญา แก้วมาลัย” สมาชิก CGM48 ทีม C 10,084.99 โทเค่นอันดับที่ 27 “มารีน-กชพร พรโชคชัย” สมาชิก BNK48 ทีม BIII ควบทีม NV 9,879.16 โทเค่นอันดับที่ 28 “แนล-แนลริยา วิภาคกิจ” สมาชิกฝึกหัด BNK48 9,702.67 โทเค่นอันดับที่ 29 “แพท-ภัทรา ธีระวาส” สมาชิก BNK48 ทีม BIII 9,184.77 โทเค่นอันดับที่ 30 “ลูกเกด-พิมพ์ลภัส สุวรรณน้อย” หัวหน้าวง CGM48 8,861.25 โทเค่นอันดับที่ 31 “ปาล์มมี่-ปุญญิสา แก้วสว่าง” สมาชิก BNK48 ทีม NV 8,758.81 โทเค่นอันดับที่ 32 “ภราว-ภารวี จิรธาดาสกุล” สมาชิกฝึกหัด BNK48 7,699.06 โทเค่นอันดับที่ 33 "ซินดี้-กฤตชญา อุดมบุญดี" สมาชิกฝึกหัด BNK48 7,309.45 โทเค่นอันดับที่ 34 “เกลญ่า-นภภัค โชคคุณานันทกุล” สมาชิกฝึกหัด BNK48 6,803.52 โทเค่นอันดับที่ 35 “เพลิน-ปณลี อักษรวนิช” สมาชิกฝึกหัด CGM48 5,876.25 โทเค่นอันดับที่ 36 “ไข่มุก-นันท์นภัส สมวัฒน์” สมาชิกฝึกหัด BNK48 5,807.60 โทเค่น