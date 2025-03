KEN by MEA ห่วงใย ยืนยันความปลอดภัยของระบบโซลาร์ พร้อมดูแลคุณทุกสถานการณ์

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น ทาง KEN by MEA ขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านปลอดภัย และขอให้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้อย่างราบรื่นเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของเราได้ดำเนินการตรวจสอบระบบโซลาร์อย่างละเอียด และขอยืนยันว่าระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติ ทั้งนี้ หากผู้ใช้พบปัญหาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำงานของระบบหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหว ทีมวิศวกรของเราพร้อมให้คำปรึกษาและตรวจสอบเพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจว่าระบบยังคงทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดKEN by MEA ยังคงมุ่งมั่นดูแลและให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด เพื่อให้ทุกท่านสามารถใช้พลังงานสะอาดได้อย่างมั่นใจหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อทีมงาน KEN by MEA ได้ที่ 06 3247 6499 (เวลา 08.00-17.00 น.)Line ID : @KENbyMEA (ของแท้ต้องมีโล่สีน้ำเงินนำหน้าชื่อบัญชี KENbyMEA เท่านั้น)ด้วยความห่วงใยจาก KEN by MEA