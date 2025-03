ใครไม่โอเคชัชชาติโอเค ผุดแคมเปญ Bangkok, We are OK! อ้างชีวิตต้องเดินต่อไป

วันนี้ (30 มี.ค.) เฟซบุ๊ก "กรุงเทพมหานคร" โพสต์รูปโปรไฟล์เป็นภาษาอังกฤษคำว่า "Bangkok, We are OK!" พร้อมข้อความระบุว่า "ผู้ว่าฯ ชัชชาติ (สิทธิพันธุ์) ย้ำว่า Life goes on-ชีวิตต้องเดินต่อไป ขอเชิญชวนทุกคนร่วมแสดงพลังและสร้างความเชื่อมั่น ด้วยการเปลี่ยนภาพโปรไฟล์เป็นข้อความ "Bangkok, We are OK!" สถานการณ์ในกรุงเทพฯ ได้คลี่คลายลงแล้ว ขอให้พวกเราช่วยกันส่งต่อพลังบวกและความมั่นใจให้กันและกัน ร่วมเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ แสดงสถานะปลอดภัย พร้อมไปต่อ แล้วติดแฮชแท็ก #BangkokWeareOK #StrongerBangkokพร้อมกันนี้ เตรียมจัดคอนเสิร์ต ดนตรีในสวน Bangkok We are OK Concert โดยมีข้อความว่า "Life goes on like nonstop music ดนตรีในสวน Bangkok We are OK Concert กทม. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมฟังดนตรีปลอบประโลมใจและเป็นพลังให้เมืองก้าวต่อไป ในบรรยากาศสบายๆ เย็นนี้ (30 มีนาคม 2568 ) ณ สวนสาธารณะ 6 แห่งทั่วกรุงเทพฯ1. สวนลุมพินี : Bangkok We are OK!16.30-18.00 น. Bangkok Metropolitan Orchestra (BMO)18.00-20.00 น. Jelly roll jazz club & The Stumblrs20.00-21.00 น. วงดนตรีกรุงเทพมหานคร และ Special Guest2. สวนเบญจกิติ- ลานแสดงกลางแจ้งสวนน้ำ16.30 น. วง Chaoleng- ลาน Playground17.00 -19.00 น. วง Meeting Time(จาก Bangkok Street Performer)3. อุทยานเบญจสิริ16.30 น.วง Sussy bakaวง Ccalmวง Crystal Crewวง A little bit4. สวนสันติภาพ16.30 น. วงดนตรีกรุงเทพมหานคร5. สวนจตุจักร16.30 น. วงดุริยางค์ตำรวจ