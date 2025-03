ปี 2568นี้ ครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและไทย และถือเป็น“ 50 ปีทองมิตรภาพจีน-ไทย”นับตั้งแต่การเปิดตัว "Zhiyin Hubei" ซึ่งเป็นงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจในงานมหกรรมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศของประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 มกราคมที่ผ่านมา สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองหยีชาง มณฑลหูเป่ย ร่วมกับบริษัทหลักด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เช่น Three Gorges Cultural Tourism Group, Zhaojun Tourism, Three Gorges People, Three Cities Eternal Love, Bailihuang และ Xiazhou International Travel Agency ล่าสุด เมื่อวันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา ทางคณะของมณฑลหูเป่ย ได้เดินทางมากรุงเทพมหานครอีกครั้ง เพื่อจัดงานส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม "Meet on the Yangtze River and Fall in Love with Yichang" ประจำปี 2568 ที่โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุรวงศ์ กรุงเทพมหานครโดยมีตัวแทนจากสมาคมการท่องเที่ยวต่างประเทศของไทย บริษัทนำเที่ยว สื่อมวลชน และบริษัทด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวหยีชาง ได้มารวมตัวกันเพื่อร่วมมือด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสำหรับเมืองหยีชาง ถือเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เพราะเป็นบ้านเกิดของเหลยซู่ บรรพบุรุษด้านอารยธรรมจีนชวีหยวน ผู้มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมระดับโลก และหวางจ้าวจุน ผู้ส่งสารแห่งความสามัคคีและสันติภาพของประชาชาติจีนเมืองหยีชางตั้งอยู่ที่จุดแบ่งระหว่างตอนกลางและตอนบนของแม่น้ำแยงซี มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานระดับโลก เช่น สามหุบเขาแห่งแม่น้ำแยงซี และเขื่อนสามหุบเขาหรือเขื่อนสาทผา มี จุดชมวิวระดับ A จำนวน 72 แห่ง (รวมระดับ 5A 4 แห่ง และระดับ 4A 27 แห่ง) เชื่อมโยงภาพอันงดงามของอารยธรรมแม่น้ำแยงซีและวัฒนธรรมปาจู่ ถือเป็นไข่มุกอันเปล่งประกายบนเส้นทางท่องเที่ยวอันเปรียบเทียบเหมือนทองคำที่มีค่ายิ่งเมืองหยีชาง ที่มีแม่น้ำแยงซีไหลผ่าน และเป็นศูนย์กลางภูมิภาคที่เชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น จางเจียเจี้ย เอินซีแกรนด์แคนยอน และเสินหนงเจียในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวหยีชางครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “พบกันที่แม่น้ำแยงซีและตกหลุมรักเมืองหยีชาง” สาระสำคัญคือ “มาเยือนเมืองหยีชางและพบสามหุบเขาที่สวยที่สุด” กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้มุ่งเน้นไปที่การส่งเสริม “ทัวร์วัฒนธรรมในหุบเขาแม่น้ำแยงซี” โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่การล่องเรือ “สองเขื่อนและหนึ่งหุบเขา” กิจกรรม “สำรวจปาจู การเดินทางตามรอยสามก๊ก” ที่ผสมผสานมรดกทางประวัติศาสตร์ของสามก๊กเข้ากับทิวทัศน์ธรรมชาติ และ “ทัวร์ศึกษาดูงานตามรอยสไตล์ฉู่และเมืองแห่งบทกวี” ที่ผสมผสานวัฒนธรรมบทกวีของชวีหยวนเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผ่านการทัวร์กลางคืน การแสดงกลางคืน ตลาดกลางคืน แหล่งเที่ยวกลางคืน และรูปแบบอื่นๆ ที่ได้แสดงให้นักท่องเที่ยวไทยได้เห็นเสน่ห์อันหลากหลายทั้ง"กลางวันและกลางคืนอันแสนวิเศษ" ของเมืองหยีชางในงานกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองหยีชางในประเทศไทยครั้งนี้ หน่วยงานและบริษัททัวร์ด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมืองหยีชาง เช่น Three Gorges Cultural Tourism Group, Zhaojun Tourism และ Xiazhou International Travel Agency ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวชั้นนำหลายแห่งในประเทศไทย อาทิ แพนด้าทัวร์ ทั้งสองฝ่ายจะกระชับความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น เที่ยวบินเช่าเหมาลำและการพัฒนาเส้นทางตามวัตถุประสงค์ร่วมกันโดยใช้ประโยชน์จากการเข้าและออกโดยไม่ต้องมีวีซ่า และกำหนดทิศทางการขยายตลาดนักท่องเที่ยวของสองประเทศทั้งนี้นับตั้งแต่เปิดเที่ยวบินตรงจากอี๋ชาง ประเทศจีน สู่ กรุงเทพมหานคร ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2566 ได้มีการให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำสำหรับนักท่องเที่ยวแล้ว 359 เที่ยวบิน และหยีชาฃได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวเช่าเหมาลำชาวไทยรวม 22,000 คนคุณไป๋หยาน รองผู้อำนวยการศูนย์การตลาด กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสามหุบเขาแห่งหูเป่ย กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้สาเหตุที่เลือกประเทศไทยเป็นประเทศที่มาประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเมืองหยีชาง เพราะถึงแม้แม่น้ำแยงซีเกียงและแม่น้ำเจ้าพระยาจะอยู่ห่างกันหลายพันไมล์ แต่ทั้งสองสายน้ำก็มีเสน่ห์เหมือนกัน ทั้งความมีชีวิตชีวาและความคึกคักของกรุงเทพฯ สะท้อนให้เห็นถึงเสน่ห์ของเมือง ขณะที่เขื่อนสามผาก็เป็นความสำเร็จที่น่าทึ่งในการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และสายน้ำ ซึ่ง “การเติมเต็ม” ในลักษณะนี้ทำให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขึ้นคุณไป๋หยาน กล่าาว่า หยีชางเป็นเมืองที่ Qu Yuan กวีชื่อดังเขียนบรรยายความงามของสาวที่หมู่บ้าน Zhaojun และภาพอันงดงามของ "เขื่อนสองแห่งและหุบเขาหนึ่งแห่ง" ซึ่งปัจจุบันการเดินทางจากไทยไปเมืองหยีชางสะดวกยิ่งขึ้น เพราะมีเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพ-หยีชาง และมีนักท่องเที่ยวไทยกว่า 20,000 คนได้สัมผัสถึงการผสมผสานของประเพณีท้องถิ่นของเมืองนี้“ผมหวังว่าจะมีเพื่อนชาวไทยจำนวนมากที่เดินทางมาเยือนพร้อมกับความมุ่งมั่นที่จะมาสำรวจป่าฝนเขตร้อนเพื่อค้นพบความยิ่งใหญ่ของสามหุบเขาแห่งแม่น้ำแยงซี ให้ ซึ่งจะได้พบกับ ตำนานสามหุบเขา และร่วมกันวาดบทใหม่อันล้ำค่าของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างจีน-ไทย”คุณไป๋หยานกล่าว