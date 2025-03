เทียบชัดๆ! ระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวญี่ปุ่น-เกาหลีใต้ ทำงานอย่างไร? หลังไทยถูกตั้งคำถามไร้การแจ้งเตือน

จากกรณี หตุแผ่นดินไหว เมื่อเวลา 13.20 น. ขนาด 7.4 ทำให้รู้สึกถึงความสั่นไหวในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย ทั้งบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานคร และส่งผลทำให้ตึกและอาคารสูงในกรุงเทพมหานครได้รับความเสียหายหลายแห่งนั้น จนเกิดเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปถึงภาพรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะไม่มีข้อความแจ้งเตือนให้ประชาชนได้ระมัดระวัง และเมื่อลองเปรียบเทียบกับประเทศในเอเชียด้วยกันเองอย่างในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างญี่ปุ่นจะมีแนวทางที่หลากหลาย ออกแบบมาเพื่อแจ้งเตือนประชาชนอย่างรวดเร็วถึงภัยคุกคามต่างๆ ที่ใกล้จะมาถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผ่นดินไหวและสึนามิ แต่ยังรวมถึงสภาพอากาศรุนแรงและเหตุฉุกเฉินอื่นๆ ด้วย ระบบนี้อาศัยการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีขั้นสูงและระเบียบปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับอย่างดี เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็ว ที่เรียกว่า1 .เจ-อะเลิร์ต (ระบบเตือนภัยล่วงหน้าแห่งชาติ)ซึ่งเปิดตัวในปี 2550 ระบบดาวเทียมนี้เป็นหัวใจสำคัญของขีดความสามารถในการเตือนภัยอย่างรวดเร็วของญี่ปุ่น ระบบนี้ช่วยให้หน่วยงานสามารถกระจายคำเตือนไปยังสื่อท้องถิ่นและประชาชนโดยตรงได้อย่างรวดเร็วผ่านช่องทางต่างๆ เช่นลำโพงกระจายเสียงทั่วประเทศ: ไซเรนจะดังเพื่อเตือนประชาชนโทรทัศน์และวิทยุ: คำเตือนจะขัดจังหวะรายการปกติอีเมลและการกระจายสัญญาณโทรศัพท์มือถือ (SMS): ข้อความจะถูกส่งไปยังโทรศัพท์มือถือโดยตรงตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่น อาจใช้เวลาเพียงหนึ่งวินาทีในการแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และระหว่างสี่ถึงยี่สิบวินาทีในการส่งต่อข้อความไปยังประชาชน เครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ที่ติดตั้งภายในปี 2562 สามารถประมวลผลข้อมูลได้ภายในสองวินาทีเจ-อะเลิร์ตออกอากาศผ่านทั้งระบบภาคพื้นดินและดาวเทียมสื่อสาร Superbird-B3ระบบนี้ครอบคลุมภัยคุกคามที่หลากหลาย ได้แก่แผ่นดินไหว: ระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้า (EEW), ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับจุดศูนย์กลางและความรุนแรง, ข้อควรระวังเกี่ยวกับสึนามิ และข้อมูลการคาดการณ์แผ่นดินไหวสำหรับพื้นที่เฉพาะสึนามิ: คำเตือนสึนามิครั้งใหญ่, คำเตือนสึนามิ และคำแนะนำเกี่ยวกับสึนามิการปะทุของภูเขาไฟ: คำเตือนการปะทุและการคาดการณ์สภาพอากาศรุนแรง: คำเตือนฉุกเฉินและคำแนะนำเกี่ยวกับฝนตกหนัก, หิมะตกหนัก, ลมแรง, คลื่นสูง, น้ำทะเลหนุน, ดินถล่ม, พายุทอร์นาโด และน้ำท่วมภัยคุกคามฉุกเฉินพิเศษ: ข้อมูลเกี่ยวกับขีปนาวุธ, การโจมตีทางอากาศ, การก่อการร้าย และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของพลเรือน/ชาติ2. ระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้า (EEW):ออกโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น (JMA) เป็นหลักตรวจจับคลื่น P (คลื่นปฐมภูมิ ซึ่งเร็วกว่าแต่สร้างความเสียหายน้อยกว่า) จากแผ่นดินไหว โดยใช้เครือข่ายเครื่องวัดแผ่นดินไหวมากกว่า 4,200 สถานีทั่วประเทศญี่ปุ่นวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคาดการณ์จุดศูนย์กลางและความรุนแรงของแผ่นดินไหวออกคำเตือนไปยังจังหวัดที่ได้รับผลกระทบผ่านโทรทัศน์และวิทยุก่อนการมาถึงของคลื่น S ที่รุนแรง (คลื่นทุติยภูมิ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมาก)ระบบ EEW สาธารณะจะถูกออกเมื่อคาดการณ์ว่าจะมีแผ่นดินไหวขนาด 5 หรือสูงกว่าตามมาตรวัดความรุนแรงแผ่นดินไหวของญี่ปุ่นคำเตือนนี้ให้เวลาไม่กี่วินาทีถึงหนึ่งนาทีหรือมากกว่านั้นในการดำเนินการป้องกัน ขึ้นอยู่กับระยะห่างของผู้รับสัญญาณจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว พื้นที่ที่อยู่ใกล้กับจุดศูนย์กลางมากอาจประสบกับการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงก่อนที่คำเตือนจะมาถึงผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือยังใช้ระบบ Cell Broadcast เพื่อส่งข้อความ SMS แจ้งเตือน EEWแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนฟรี เช่น Yurekuru Call ก็สามารถรับการแจ้งเตือน EEW ได้เช่นกันสถานีวิทยุ FM บางแห่งจะตรวจจับเสียงระฆังเฉพาะของ EEW โดยอัตโนมัติและออกอากาศคำเตือนมีการนำการปรับปรุงทางเทคนิค เช่น Integrated Particle Filter (IPF) และ Propagation of Local Undamped Motion (PLUM) มาใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความแม่นยำและความเร็วในการเตือนภัย วิธี PLUM คาดการณ์ความรุนแรงของแผ่นดินไหวโดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องประมาณการจุดศูนย์กลางและความรุนแรง ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หรือไม่ทราบ3. ระบบเตือนภัยสึนามิดำเนินการโดย JMAออกคำเตือนภายในไม่กี่นาทีหลังจากระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้า หากคาดการณ์ว่าจะเกิดสึนามิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในทะเลลึกที่มีกลไกการเกิดในแนวตั้งในระหว่างแผ่นดินไหวและสึนามิโทโฮกุ พ.ศ. 2554 คำเตือน "สึนามิครั้งใหญ่" ที่รุนแรงที่สุดถูกออกภายใน 3 นาทีคำเตือนจะถูกออกสำหรับพื้นที่ชายฝั่งเฉพาะตามความสูงของสึนามิที่คาดการณ์ไว้ระบบนี้ใช้ระบบแจ้งเตือนด้วยรหัสสีคำเตือนสึนามิครั้งใหญ่ (สีม่วง): คาดการณ์ความสูงของสึนามิ > 3 เมตร อพยพไปยังที่สูงทันทีคำเตือนสึนามิ (สีแดง): คาดการณ์ความสูงของสึนามิสูงถึง 3 เมตร อพยพออกจากพื้นที่ชายฝั่งทันทีคำแนะนำเกี่ยวกับสึนามิ (สีเหลือง): คาดการณ์ความสูงของสึนามิสูงถึง 1 เมตร ออกจากน้ำและออกจากพื้นที่ชายฝั่งระบบได้รับการปรับปรุงหลังภัยพิบัติปี 2554 เพื่อประเมินสึนามิที่กำลังจะมาถึงได้ดีขึ้นข้อมูลจากการสังเกตการณ์แผ่นดินไหว, เครื่องวัดระดับน้ำทะเล และทุ่น DART ถูกนำมาใช้เพื่อยืนยันการเกิดและขนาดของสึนามิ คำเตือนจะถูกออกอากาศผ่านโทรทัศน์, วิทยุ และช่องทางการสื่อสารอื่นๆประสิทธิภาพและความท้าทาย:ระบบเตือนภัยล่วงหน้าของญี่ปุ่นได้รับการยกย่องว่าเป็นระบบที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และได้รับการยกย่องว่าช่วยชีวิตผู้คนและลดความเสียหายโดยอนุญาตให้ผู้คนและระบบต่างๆ (เช่น รถไฟและโรงงาน) ดำเนินการป้องกันประสิทธิภาพของ EEW ขึ้นอยู่กับระยะห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอาจเกิดการเตือนภัยผิดพลาดได้ แม้ว่าจะมีการพยายามลดให้เหลือน้อยที่สุดการสร้างความตระหนักของประชาชนและการตอบสนองต่อคำเตือนอย่างเหมาะสมยังคงเป็นความพยายามอย่างต่อเนื่อง การฝึกซ้อมและการรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนมีความสำคัญอย่างยิ่งนักวิจัยกำลังทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงความเร็ว ความแม่นยำ และประสิทธิภาพของระบบเตือนภัยเหล่านี้ โดยสรุป ระบบเตือนภัยที่ครอบคลุมของญี่ปุ่นใช้แนวทางแบบเป็นชั้น โดยมีเจ-อะเลิร์ตเป็นระบบกลาง สนับสนุนโดยระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้าสำหรับการตรวจจับแผ่นดินไหวอย่างรวดเร็ว และระบบเตือนภัยสึนามิสำหรับภัยคุกคามจากระดับน้ำทะเลที่อาจเกิดขึ้นหลังแผ่นดินไหว ระบบเหล่านี้อาศัยเครือข่ายเซ็นเซอร์ที่กว้างขวาง การวิเคราะห์ที่ซับซ้อน และช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้การแจ้งเตือนที่ทันท่วงทีแก่ประชาชนสำหรับประเทศเกาหลีใต้ เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อแจ้งเตือนประชาชนอย่างรวดเร็วถึงภัยคุกคามต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผ่นดินไหวและสึนามิ รวมถึงสภาพอากาศรุนแรงอื่นๆ ระบบนี้อาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนในการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญ1.ระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้า (Earthquake Early Warning System - EEW) ดำเนินการโดย สำนักงานอุตุนิยมวิทยาเกาหลี (Korea Meteorological Administration - KMA) เริ่มใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 มีเป้าหมายเพื่อลดความเสียหายจากแผ่นดินไหวและสึนามิ ตรวจจับคลื่น P (คลื่นปฐมภูมิ) ที่เร็วกว่าและสร้างความเสียหายน้อยกว่า โดยใช้เครือข่ายเครื่องวัดแผ่นดินไหวประมาณ 150 สถานีทั่วประเทศ วิเคราะห์ข้อมูลโดยอัตโนมัติเพื่อคาดการณ์พื้นที่ศูนย์กลางและความรุนแรงของแผ่นดินไหว ส่งการแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานจัดการเหตุฉุกเฉินระดับชาติ สื่อ และหน่วยงานท้องถิ่นอย่างรวดเร็ว หากคาดการณ์ว่าแผ่นดินไหวจะมีความรุนแรงมากกว่า 5.0 แมกนิจูด จะมีการออกประกาศเตือนภัย EEW สู่สาธารณะผ่านโทรทัศน์และวิทยุ KMA มีแผนที่จะออกประกาศเตือนภัย EEW ได้ภายใน 5-10 วินาที ภายในปี 2564 ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือยังใช้ระบบ Cell Broadcast เพื่อส่งข้อความ SMS แจ้งเตือน EEW มีการพัฒนาเทคนิคต่างๆ เช่น ElarmS-2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำของระบบ2.ระบบเตือนภัยสึนามิ (Tsunami Warning System)ดำเนินการโดย KMA เช่นกัน จะออกคำเตือนภายในไม่กี่นาทีหลังจากตรวจพบแผ่นดินไหวที่มีโอกาสก่อให้เกิดสึนามิ โดยเฉพาะแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในทะเลที่มีกลไกการเกิดในแนวตั้ง ศูนย์แผ่นดินไหวและภูเขาไฟแห่งชาติ (National Earthquake and Volcano Center - NEVC) ของ KMA มีหน้าที่ออกคำแนะนำหรือคำเตือนสึนามิ โดยอิงจากข้อมูลเบื้องต้นของจุดศูนย์กลางและความรุนแรงของแผ่นดินไหว NEVC เผยแพร่ข้อมูลสึนามิ รวมถึงข้อมูลแผ่นดินไหว เวลาที่คาดว่าจะมาถึง และความสูงของสึนามิตามแนวชายฝั่ง ผ่าน SMS, MMS, แฟกซ์, อีเมล และข้อความคอมพิวเตอร์ ไปยังหน่วยงานจัดการเหตุฉุกเฉิน สื่อ และหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อยืนยันการเกิดสึนามิ NEVC วิเคราะห์ข้อมูลระดับน้ำทะเลจากสถานีตรวจวัด 46 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งดำเนินการโดย สำนักงานอุทกศาสตร์และสมุทรศาสตร์เกาหลี (Korea Hydrographic and Oceanographic Administration - KHOA) มีการใช้ฐานข้อมูลสถานการณ์สึนามิ (Tsunami Scenario DB) เพื่อช่วยในการออกคำเตือนที่รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นหลังเกิดแผ่นดินไหวใต้ทะเล3.ระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติทางโทรศัพท์มือถือ (CBS Mobile-Phone Disaster Notification Message Broadcasting System)เป็นระบบที่ใช้ในการส่งข้อความแจ้งเตือนภัยพิบัติไปยังผู้ใช้โทรศัพท์มือถือจำนวนมาก ครอบคลุมผู้ใช้งานหลายสิบล้านคนสามารถส่งข้อความเกี่ยวกับการเกิดฝนตกหนัก ไต้ฝุ่น น้ำท่วม และภัยพิบัติอื่นๆ4.ระบบแจ้งเตือนด้วยเสียงและข้อความอัตโนมัติ (Automatic Verbal (Text) Notification System)ใช้ในการแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่รัฐ หัวหน้าหน่วยงาน และประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ประมาณ 550,000 คน ผ่านโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์มือถือ5.ระบบเตือนภัยฝนตกอัตโนมัติ (Automatic Rainfall Warning System)ติดตั้งสถานีตรวจวัดน้ำฝนทั่วประเทศ เมื่อตรวจพบปริมาณน้ำฝนเกินเกณฑ์ที่กำหนด จะทำการแจ้งเตือนด้วยเสียงและข้อความในพื้นที่เสี่ยงภัย เช่น หุบเขา แม่น้ำ สถานที่ท่องเที่ยว