คนไทยคนแรก! เดช คิ้วคชา คว้ารางวัล ‘เชฟขนมหวานยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย’

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ที่ผ่านมา มีการจัดงานประกาศรางวัล 50 อันดับร้านอาหารที่ดีที่สุดในเอเชีย หรือ Asia’s 50 Best Restaurants 2025 ซึ่งเป็นงานประจำปีเพื่อยกย่องผู้มีความสามารถอันโดดเด่นในวงการทำอาหารระดับเอเชีย ณ โรงแรม Grand Hyatt กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้งานในครั้งนี้ได้ประกาศรางวัลพิเศษ Asia’s Best Pastry Chef Award 2025 สนับสนุนโดย Valrhonaซึ่งรางวัลเชฟขนมหวานยอดเยี่ยมแห่งเอเชียตกเป็นของ นายเดช คิ้วคชา เชฟใหญ่และเจ้าของ Kyo Roll En ร้านไอศกรีมของหวานยอดนิยม และแบรนด์ในเครือกว่า 50 สาขาทั่วประเทศ ทั้งยังควบตำแหน่ง Executive Pastry Chef จากร้าน Gaggan at Louis Vuitton ซึ่งติดอันดับ 31 ร้านอาหารที่ดีที่สุดของเอเชียในปีนี้สำหรับนายเดช คิ้วคชา ได้รับการยกย่องในรางวัลอันทรงเกียรตินี้จากความคิดสร้างสรรค์ในการทำขนมหวานแบบร่วมสมัย โดยผสมผสานเทคนิคศิลปะของการทำขนมไทย-ญี่ปุ่นเข้าไว้ด้วยกัน ถือเป็นเชฟขนมหวานคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้ ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการสร้างชื่อเสียงส่วนบุคคลและวงการเชฟไทยเท่านั้น แต่เป็นการประกาศเกียรติยศให้แก่วงการขนมหวานของไทยสู่เวทีระดับสากล แสดงให้เห็นศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางของนักชิมทั่วโลกรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้จึงนำความภาคภูมิใจมาสู่คนไทยทั้งประเทศ อันจะช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมอาหาร และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริม ‘Soft Power’ ของคนไทยไปสู่ระดับโลกทั้งนี้ในส่วนของการจัดอันดับ 50 ร้านอาหารที่ดีที่สุดในเอเชียนั้น แต่ละปีมาจากการลงคะแนนของ Asia’s 50 Best Restaurants Academy ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงอิทธิพลในวงการอาหารกว่า 350 คน นักเขียนบทความ นักวิจารณ์ เชฟ และผู้ประกอบการร้านอาหาร ในปีนี้มีร้านอาหารจากประเทศไทยติดอยู่ใน 50 อันดับแรกของเอเชียถึง 9 ร้านโดยร้าน Gaggan จากกรุงเทพฯ ครองแชมป์อันดับ 1 ของเอเชีย หลังจากที่เคยได้แชมป์ 4 ปีซ้อนมาแล้ว ตั้งแต่ ปี 2015-2018 และในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 5 ที่ได้รับรางวัลร้านอาหารที่ดีที่สุดในเอเชีย