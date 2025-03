“กัลเดอร์มา” เปิดเวทีสัมมนา GAIN Thailand ยกระดับองค์ความรู้ด้านความงาม เชิญแพทย์และนักการตลาดร่วมอัปเดตเทรนด์ เสริมศักยภาพธุรกิจความงามครบทุกมิติ

ผู้อำนวยการแฟรนไชส์กลุ่มธุรกิจความงาม บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัดกล่าวว่า “ปัจจุบันนวัตกรรมเสริมความงามมีความก้าวหน้าและหลากหลาย กัลเดอร์มาจึงมุ่งขับเคลื่อนวิทยาการความงามให้ก้าวล้ำอยู่เสมอ พร้อมผสมผสานมิติใหม่ของความงาม เพื่อตอบทุกเรื่องราวของผิวในแต่ละบุคคล ขณะเดียวกันยังมุ่งส่งเสริมศักยภาพด้านความงามและการตลาด โดยสานต่อการจัดสัมมนาวิชาการ GAIN Thailand ที่มุ่งส่งเสริมองค์ความรู้และเทคนิคการทำหัตถการแบบผสมผสาน เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ด้านความงามสามารถก้าวตามเทรนด์ความงามที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทัน และจัดสัมมนา GAIN Business มุ่งอัปเดตความรู้และเทรนด์การตลาดยุค AI ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และพันธมิตรคลินิกรวมกว่า 1,000 คน”สัมมนา GAIN Thailand จัดขึ้นในหัวข้อ TOGETHER, SHAPING THE NEXT AESTHETIC POSIBILITIES โดยมีคณะแพทย์ด้านความงาม การปรับรูปหน้า และผิวหนังของเมืองไทย มาร่วมแชร์ความรู้และแนวทางการใช้นวัตกรรมความงามผิวให้เกิดผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และเหมาะสม ได้แก่ ศ.พญ.รังสิมา วณิชภักดีเดชา, นพ. พุฒิพงศ์ ภูมิสุวรรณ, นพ.กัมพล โซ่เจริญธรรม, นพ.วชิระ คุณาธาทร, นพ.ฤาชา รัศมีโชติ, นพ.ธงชัย ปัณฑวนันท์, ผศ.พญ.รัมภา หลินปิยวรรณ์, นพ.พีรพงษ์ สุดสงวน, นพ.ทนงเกียรติ เทียนถาวร, นพ.พีรพงศ์ ประภากรฤทธา, นพ.นพพล คุณาธาทร, นพ.ชัยรัตน์ เสริมศิลป์คณะแพทย์เปิดเผยว่า หนึ่งในเทรนด์ความงามที่น่าจับตามองคือ Proactive Beauty ที่เน้นการป้องกันปัญหาริ้วรอย มากกว่าการรักษาแก้ไข โดยแนะนำแพทย์ที่ให้บริการควรนำความรู้เกี่ยวกับ Aging Process และการเปลี่ยนแปลงของผิวแต่ละชั้น มาวิเคราะห์ความเสื่อมของผิวและใบหน้า เพื่อออกแบบการรักษาและเลือกสารหัตถการความงามที่ตอบโจทย์มาผสมผสานกัน ตามแนวทาง HIT GLOW ONTM ถอดรหัสวิธีฟื้นฟูผิวเสื่อมสภาพตามวัยที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและภายในโครงสร้างผิว โดยแนวทางที่จะเข้ามาช่วยฟื้นฟูผิวให้สุขภาพดี เปล่งประกาย และแลดูอ่อนเยาว์ คือการผสานหัตถการระหว่างสารกลุ่มฟื้นฟูผิวประเภท Original SKINBOOSTER ที่มี SmartClick™ Technology ช่วยควบคุมปริมาณการปล่อยสารในแต่ละครั้ง เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย และกลุ่มกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนประเภท PLLA-SCA Regenerative Biostimulatorเทรนด์ Cancelling Age หลายๆ คนมองว่าความงามไม่ใช่เรื่องของอายุ ไม่ได้ต้องการที่จะดูเด็กลงแต่ต้องการคงสภาพผิวให้ดูสุขภาพดี แลดูอ่อนเยาว์ และมีความเป็นธรรมชาติเหมาะกับแต่ละช่วงวัย โดยแนวทางที่คณะแพทย์แนะนำคือ HIT SHAPE UPTM ถอดรหัสวิธีฟื้นฟูผิวหน้าหย่อนคล้อยจากอายุที่เพิ่มขึ้น โดยแพทย์ผู้ให้บริการควรศึกษาชั้นผิวและกระดูกใบหน้า เพื่อดูความเสื่อมของผิวและการทรุดตัวของกระดูก ซึ่งแนวทางการรักษาควรผสมผสานการทำหัตถการระหว่างสารเติมเต็มพรีเมียมจากประเทศสวีเดนประเภท HA กลุ่มเทคโนโลยี NASHA ที่มีคุณสมบัติด้านการคงตัว และกลุ่มเทคโนโลยี OBT ที่มีความนุ่มและยืดหยุ่น รวมถึงสารกลุ่มกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนประเภท PLLA-SCA Regenerative Biostimulator เพื่อเติมเต็มผิวในแต่ชั้นอย่างเหมาะสม พร้อมกระตุ้นให้เกิดกระบวนการสร้างคอลลาเจน อันจะช่วยให้ผิวแลดูอ่อนเยาว์และมีความเป็นธรรมชาตินอกจากนี้ ยังเชิญนักการตลาดชื่อดัง ผศ. ดร. เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด และประธานหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณรวิศหาญอุตสาหะ นักธุรกิจชื่อดังผู้ปลุกแบรนด์ศรีจันทร์และนักสร้างคอนเทนต์การตลาด ผู้ก่อตั้งเพจ Mission to The Moon มาอัปเดตเทรนด์และความรู้ด้านการตลาดดิจิทัลในหัวข้อ “NEXT-ERA AESTHETICS: Transforming Clinics Through AI & Strategic Storytelling” แม้ปีนี้เศรษฐกิจจะเติบโตช้า แต่ผลสำรวจพบว่า 3 สิ่งที่ผู้บริโภคยอมจ่ายก็คือ 1. Well-being 2. Digital Life 3. Quality ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจคลินิกความงาม พร้อมแนะนำเจ้าของธุรกิจและนักการตลาดลงทุนกับเทคโนโลยีที่จะเข้ามาพลิกโฉมอุตสาหกรรมความงาม ได้แก่ AI, IoT และ Biotechnology เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างสรรค์กลยุทธ์การตลาดที่สร้างโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ตอบความต้องการให้กับลูกค้าแต่ละคนไม่เพียงเท่านี้ ธุรกิจคลินิกเสริมความงามควรพัฒนาการทำการตลาดตามแนวคิด ABCDE ได้แก่ AI นำเครื่องมือ AI มาเพิ่มศักยภาพด้านต่างๆ เช่น การหาอินไซต์ การทำ Personalized Marketing การจองคิวหรือให้ข้อมูลด้วย Chatbot หรือการจำลองใบหน้าก่อนและหลังการทำหัตการ Balance การสร้างความสมดุลระหว่างการสร้างแบรนด์และการตลาด Clear การมอบบริการที่โปร่งใส ชัดเจน Data การใช้ดาต้ามาขับเคลื่อนด้านการตลาดและบริการให้ตอบโจทย์ผู้รับบริการได้ดียิ่งขึ้น Ethic ทำการตลาดแบบมีคุณธรรมและมีจรรยาบรรณของแพทย์ นอกจากนี้ยังแนะนำเทคนิคการสร้าง Storytelling เพื่อสร้างความแตกต่างและสร้างการจดจำแบรนด์ในกลุ่มผู้รับบริการ“การสัมมนาครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการอัปเดตความรู้ด้านนวัตกรรมความงามและเทรนด์การตลาดยุคดิจิทัลเท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้สำหรับผู้เข้าร่วมงานด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะมุ่งขับเคลื่อนวิทยาการด้านความงามให้ก้าวไปข้างหน้า พร้อมจัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อที่ทันต่อเทรนด์ทุกมิติอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจต่อไป” ภก. พิรพัฒน์ กล่าวปิดท้าย