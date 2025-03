ไทยพีบีเอสถ่ายทอดสด การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ "Tour of Thailand 2025"

สำหรับการแข่งขันในปีนี้พลเอกเดชา เหมกระศรี ประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า "ใช้เส้นทางการแข่งขันภายในจังหวัดสระแก้วทั้งหมด ผ่านทั้ง 9 อำเภอของสระแก้ว และจะผ่านแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม อุทยานแห่งชาติปางสีดา หรือตลาดโรงเกลือ ไปจนถึงเส้นทางเลียบชายแดนระหว่างไทยและกัมพูชา เพื่อนำเสนอเรื่องราวด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และการค้าชายแดน ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองและยกระดับซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาล"โดยไฮไลต์เส้นทางการแข่งขันในปีนี้แบ่งเป็นประเภทชายและหญิง รวมแข่งทั้งหมด 9 สเตจ ดังนี้เส้นทางการแข่งขันประเภททีมชาย• สเตจที่ 1 วันที่ 24 มีนาคม 2568เส้นทางแบบเซอร์กิตในอำเภออรัญประเทศ เริ่มต้นการแข่งขันจากหน้าเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ - ผ่านตลาดโรงเกลือ – อำเภอโคกสูง – บ้านแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร – ผ่านทางเข้าปราสาทสด๊กก๊อกธม - บ้านอ่างศิลา - นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว – เข้าเส้นชัยที่หน้าเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ (ระยะทาง 121.42 กิโลเมตร)• สเตจที่ 2 วันที่ 25 มีนาคม 2568เส้นทางอำเภอโคกสูง – อำเภอตาพระยา เริ่มต้นการแข่งขันจากอุทยานประวัติศาสตร์สด็กก็อกธม - อำเภอโคกสูง – อำเภอตาพระยา – อ่างเก็บน้ำห้วยยาง – เข้าเส้นชัยที่โรงเรียนบ้านโคคลาน อำเภอตาพระยา (ระยะทาง 150.00 กิโลเมตร)• สเตจที่ 3 วันที่ 26 มีนาคม 2568เส้นทางอำเภออรัญประเทศ – อำเภอคลองหาด – อำเภอวังสมบูรณ์ – อำเภอวังน้ำเย็น เริ่มต้นการแข่งขันจากหน้าเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ - อำเภอคลองหาด – จุดชมวิวหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 สุดเขตแดนสยาม - ถ้ำน้ำเขาศิวะ – เขาแหลม – อำเภอวังสมบูรณ์ – สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น – เข้าเส้นชัยสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา อำเภอวังน้ำเย็น (ระยะทาง 135.2 กิโลเมตร)• สเตจที่ 4 วันที่ 27 มีนาคม 2568เส้นทางอำเภอวังน้ำเย็น - อำเภอเขาฉกรรจ์ - อำเภอวัฒนานคร เริ่มต้นการแข่งขันจากสวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา อำเภอวังน้ำเย็น - อำเภอเขาฉกรรจ์ - ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอวัฒนานคร - ผ่านอำเภอเมืองสระแก้ว – แก่งหินเพิง – เข้าเส้นชัยที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา อำเภอวัฒนานคร (ระยะทาง 121.7 กิโลเมตร)• สเตจที่ 5 วันที่ 28 มีนาคม 2568เส้นทางอำเภอเมืองสระแก้ว - อำเภอวัฒนานคร – อำเภอเมืองสระแก้ว เส้นทางแบบเซอร์กิต เริ่มต้นจากสนามกีฬาจังหวัดสระแก้ว – ผ่านตลาดสระแก้ว – ผ่านทางเข้าอุทยานแห่งชาติ ปางสีดา – แยกช่องกุ่ม – ผ่านหน้ากองบิน 3 - วัดป่าหนองหล่มวนาราม (หลวงปู่หมุน) – อำเภอวัฒนานคร – เข้าเส้นชัย ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ระยะทาง 136.2 กิโลเมตร)• สเตจที่ 6 วันที่ 29 มีนาคม 2568เส้นทางอำเภอวัฒนานคร - อำเภอโคกสูง – อำเภอเมืองสระแก้ว – อำเภออรัญประเทศ เริ่มต้นการแข่งขันจากหน้าศูนย์ซูบารุ สระแก้ว (วัฒนานคร) – แยกช่องกุ่ม – อำเภอโคกสูง – ผ่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว – เข้าเส้นชัยที่หน้าเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ (ระยะทาง 144.4 กิโลเมตร)เส้นทางการแข่งขันประเภททีมหญิง• สเตจที่ 1 วันที่ 31 มีนาคม 2568เส้นทางอำเภออรัญประเทศ - อำเภอวัฒนานคร - อำเภอเมือง สระแก้ว เริ่มต้นการแข่งขันจากหน้าเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ - ผ่านตลาดโรงเกลือ – บ้านแซร์ออ - ช่องกุ่ม อำเภอ วัฒนานคร - ผ่านกองบิน 3 เข้าเส้นชัยที่สนามกีฬาจังหวัดสระแก้ว (ระยะทาง 87.9 กิโลเมตร)• สเตจที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2568เส้นทางอำเภอวัฒนานคร – อำเภอเมืองสระแก้ว เริ่มต้นการแข่งขันจากศูนย์ซูบารุ สระแก้ว (วัฒนานคร) - อุทยานแห่งชาติปางสีดา - แก่งหินเพิง – ตลาด สระแก้ว เข้าเส้นชัยที่สนามกีฬาจังหวัดสระแก้ว (ระยะทาง 105.8 กิโลเมตร)• สเตจที่ 3 วันที่ 2 เมษายน 2568เส้นทางภายในอำเภอเมืองสระแก้ว (ระยะทาง 70 กิโลเมตร) เส้นทางแบบเซอร์กิตในเมืองสระแก้ว เส้นสตาร์ทและเส้นชัยอยู่ที่หน้าสนามกีฬาจังหวัดสระแก้ว ระยะทางรอบละ 10 กม. จำนวน 7 รอบนอกจากนี้ พิเศษสำหรับการถ่ายทอดสดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ "Tour of Thailand 2025" ที่ผู้ชมจะได้ชมการแข่งขันและเชียร์นักปั่นแบบใกล้ชิดผ่าน www.thaipbs.or.th/Tourofthailand2025 แล้วนั้น ไทยพีบีเอสยังได้พัฒนาการถ่ายทอดสดแบบ Multi-View เพื่อความสนุกและเพิ่มประสบการณ์ในการรับชมทั้ง มุมโดรน (ภาพมุมสูง) สร้างความตื่นเต้นเห็นการแข่งขันและทัศนียภาพของสนามการแข่งขัน และครั้งแรกสำหรับการทำ Visual Studio สตูดิโอภาพเสมือนจริง ให้คุณได้เกาะติดการแข่งขัน ทุกความเคลื่อนไหวของนักปั่นแบบเรียลไทม์รับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.VIPA.me และ VIPA Applicationประเภททีมชาย: 20 ทีม รวมถึงทีมชั้นนำจากยุโรปอย่าง โซลูชันเทค วินี ฟานตินี่ Solution Tech - Vini Fantini (อิตาลี) และ บีเอช-เบอร์กอส Burgos-BH (สเปน) เข้าประชันฝีเท้ากับทีมอาชีพระดับยูซีไอคอนติเนนตัลทีม นำโดยไทยแลนด์ คอนติเนนตัล ไซคลิง ทีม ของไทย, ทีมเซนต์ จอร์จ คอนติเนนตัล จากออสเตรเลีย, ทีมตรังกานู ไซคลิง จากมาเลเซีย, ทีมเซเว่น อีเลฟเว่น คลิก จากฟิลิปปินส์, ทีมแอลเอ็กซ์ จากเกาหลีใต้, ทีมนูซานทารา จากอินโดนีเซีย, ทีมเคเอสพีโอ จากเกาหลีใต้, ทีมไชน่า กลอรี่ จากจีน, ทีมหลี่ หนิง สตาร์ จากจีน, ทีมเฮงเซียง ไซลคลิง จากจีน, ทีมแกรนต์ ธอร์นตัน กับทีมรู้ใจ อินชัวรันส์ จากประเทศไทย รวมถึงทีมชาติมาเลเซีย, ทีมชาติอินโดนีเซีย, ทีมชาติสิงคโปร์, ทีมชาติเวียดนาม, ทีมชาติอุซเบกิสถาน และทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน 23 ปี รวมระยะทางกว่า 807.42 กิโลเมตรประเภททีมหญิง: แข่งขัน 3 สเตจ รวมกว่า 20 ทีม มีทีมนักปั่นสาวของไทย 4 ทีม ประกอบด้วย ไทยแลนด์ วีเมนส์ ไซคลิง ทีมอาชีพหญิงของไทย, ทีมชาติไทย, ทีมฟิชเชอร์แมนเฟรนด์ และทีม Prime 19 ซึ่งเป็นนักปั่นระดับดาวรุ่ง นอกจากนี้มีทีมอาชีพอย่าง ทีมสแตนดาร์ด อินชัวแรนซ์ จากฟิลิปปินส์, ทีมบอดี้แรป แอลทู จากจีน, ทีมหลี่ หนิง สตาร์ จากจีน นอกจากนี้มีทีมระดับสโมสรชื่อดังอย่าง ทีมไบค์วีล.คอม จากออสเตรเลีย, ทีมบีวาเซ จากเวียดนาม, ทีมเมอริเดียน บลู ไซคลิง จากออสเตรเลีย, ทีมซัมยัง จากเกาหลีใต้, ทีมซางจู จากเกาหลีใต้, ทีมสิงคโปร์ วีเมนส์ อะคาเดมี่ เอ็กซ์สปีด จากสิงคโปร์, ทีมเน็กซ์ เคดาห์ ไซคลิง จากมาเลเซีย รวมทั้งทีมชาติมาเลเซีย, ทีมชาติอินโดนีเซีย, ทีมชาติเวียดนาม, ทีมชาติฮ่องกง, ทีมชาติสิงคโปร์ และทีมชาติอุซเบกิสถาน รวมระยะทางกว่า 263.4 กิโลเมตรร่วมลุ้น ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ให้ทีมนักปั่นไทยบนเส้นทางท่องเที่ยวไทย กับการแข่งขัน Tour of Thailand 2025 ในวันที่ 24 มีนาคม – 2 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 08.50 น. เป็นต้นไป พร้อมร่วมสนุกขณะรับชมการแข่งขันกับกิจกรรม "ดู LIVE ได้ลุ้น" Daily Quiz Challenge ตอบคำถามประจำวันกับ VIPA เพียงเพิ่มเพื่อน LINE @VIPAdotme ดูสนุกและลุ้นรับของที่ระลึกได้ทุกวันตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค. – 2 เม.ย. 68ติดตามรับชมการแข่งขัน Tour of Thailand 2025 ผ่านทางออนไลน์Facebook : Thai PBS, VIPA, Thai PBS Live SportsYouTube : Thai PBSTikTok : Thai PBSWebsite : www.thaipbs.or.th/TourofThailand2025 และ www.vipa.meApplication : VIPA