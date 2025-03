เปิดผลวิจัยใหม่! การใช้บุหรี่ไฟฟ้าลดลงจากการรณรงค์ให้ความรู้กับเยาวชนของ อย.สหรัฐฯ

งานวิจัยล่าสุดที่เผยแพร่ในวารสารการแพทย์ American Journal of Preventive Medicine ระบุว่า แคมเปญ “The Real Cost” ซึ่งเป็นโครงการรณรงค์ป้องกันการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเยาวชนของสหรัฐฯ มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเยาวชน และช่วยป้องกันการเริ่มต้นใช้บุหรี่ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการศึกษานี้ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มเยาวชนอายุ 11-18 ปี ในช่วงปี 2023-2024 ซึ่งไม่เคยใช้บุหรี่ไฟฟ้ามาก่อน จำนวน 3,408 คน โดยใช้แบบสำรวจระยะยาวและประเมินผลกระทบของแคมเปญผ่านแบบจำลองทางสถิติ พบว่าเยาวชนที่ได้รับชมโฆษณาของแคมเปญบ่อยครั้ง มีโอกาสเริ่มใช้บุหรี่ไฟฟ้าลดลงถึง 6% ต่อการรับชมที่เพิ่มขึ้นในแต่ละระดับของดัชนีการเปิดรับโฆษณา นอกจากนี้ การศึกษายังประมาณการว่าแคมเปญนี้สามารถป้องกันเยาวชนอเมริกันกว่า 444,252 คน จากการเริ่มใช้บุหรี่ไฟฟ้าในช่วงปี 2023-2024การศึกษาระบุยังว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบที่เยาวชนสหรัฐฯ ใช้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม การใช้บุหรี่ไฟฟ้าลดลงอย่างมากตั้งแต่ปี 2019 ซึ่งพบเยาวชนใช้บุหรี่ไฟฟ้าสูงที่สุด และค่อย ๆ ลดลงในช่วงปี 2023–2024 ซึ่งการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเยาวชนลดลงจาก 2.13 ล้านคนในปี 2023 เหลือ 1.63 ล้านคนในปี 2024“The Real Cost” เป็นแคมเปญที่ริเริ่มโดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) มีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบในกลุ่มเยาวชน โดยใช้กลยุทธ์การสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลและโซเชียลมีเดียที่ตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ก่อนหน้านี้ แคมเปญเคยประสบความสำเร็จในการลดอัตราการสูบบุหรี่แบบดั้งเดิม และจากผลการศึกษาใหม่ แสดงให้เห็นว่าการขยายแคมเปญไปสู่บุหรี่ไฟฟ้านั้นมีผลกระทบที่เป็นรูปธรรมต่อพฤติกรรมของเยาวชนเช่นกันงานวิจัยนี้เป็นหลักฐานสำคัญที่ชี้ให้เห็นว่าการให้ข้อมูลและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยปกป้องสุขภาพของเยาวชนได้อย่างแท้จริง และยังมีข้อเสนอแนะไปยังภาครัฐและองค์กรด้านสาธารณสุขให้เน้นความสำคัญของการรณรงค์ผ่านช่องทางดิจิทัล ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เยาวชนเข้าถึงได้ง่ายและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของพวกเขา พร้อมติกตามผลกระทบของการดำเนินแคมเปญอย่างต่อเนื่องThe Impact of “The Real Cost” on E-cigarette Initiation among U.S. Youth - American Journal of Preventive Medicine