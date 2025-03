GAC ประกาศนโยบาย One GAC 2.0 ในงานแสดงรถยนต์นานาชาติครั้งที่ 46 ที่กรุงเทพฯ

กวางเจา ออโตโมบิล อินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมประกาศนโยบาย One GAC 2.0 ในงานแสดงรถยนต์นานาชาติครั้งที่ 46 ที่กรุงเทพฯ หรือ Bangkok International Motor Show 2025GAC บริษัท กวางเจา ออโตโมบิล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้นำด้านยานยนต์อัจฉริยะระดับโลก ได้ประกาศข้อมูลสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ การประกาศนโยบาย One GAC 2.0 การดำเนินงานในประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบ และการเปิดพรีเซลล์สำหรับรถยนต์รุ่นกลยุทธ์ระดับโลก AION UT และ MPV หรูพลังงานใหม่ M8 PHEV ในไทย โดยมั่นใจว่าด้วยกลยุทธ์การขยายตลาดของแบรนด์จีน, การดำเนินการในท้องถิ่น และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วนทั้งนี้ในงานแถลงข่าว GAC ได้รับเกียรติจากนายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคมวุฒิสภา, มิสเตอร์ Yao Huaxing ประธานหอการค้าไทย-ปักกิ่งในกรุงปักกิ่ง, พลตำรวจตรี Wu Xianwen ผู้บัญชาการตำรวจชายแดนไทย (BPP), Anucha Metheesathitthum ที่ปรึกษาของตำรวจชายแดนไทย (BPP) เข้าร่วมงานอีกด้วยมิสเตอร์ Wei Haigang ผู้จัดการทั่วไปของบริษัท กวางเจา ออโตโมบิล อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า นโยบาย One GAC 2.0 ถือเป็นคำมั่นสัญญาที่ยิ่งใหญ่ที่เรามีต่อผู้ใช้งานทั่วโลก และมุ่งมั่นในการพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ ให้สามารถตอบโจทย์ทั้งผู้ใช้งาน และผู้ผลิตในแต่ละภูมิภาคอย่างเต็มที่สำหรับนโยบาย One GAC 2.0 ได้ประกาศอย่างเป็นทางการในงานแสดงรถยนต์นานาชาติที่กวางโจวปี 2024 โดย GAC จะใช้เวลา 3 ปีเต็มเพื่อปฏิรูป 4 ด้าน ได้แก่ การทำแบรนด์, การพัฒนาผลิตภัณฑ์, การวิจัยเทคโนโลยีชั้นนำ และการขยายตลาดต่างประเทศ เพื่อสร้าง "กวางซีใหม่" ที่เต็มไปด้วยพลัง ในด้านการขยายตลาดต่างประเทศ ซึ่ง GAC มุ่งมั่นที่จะเข้าสู่ 100 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลกภายในปี 2027 และตั้งเป้าหมายในการส่งออก 500,000 คันขณะที่กลยุทธ์การส่งออกไปต่างประเทศของกวางซีนั้นจะรวมผลิตภัณฑ์หลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ GAC, AION, HYPTEC เพื่อร่วมกันสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ Global GAC และมุ่งเน้นการผลักดันการทำให้แบรนด์เป็นสากล, ผลิตภัณฑ์เป็นระดับโลก, การผลิตและการจัดหาแรงงานในท้องถิ่น, การขายและบริการแบบรวมศูนย์, และความหลากหลายทางระบบนิเวศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงในด้านการทำงานระหว่างประเทศต่อไปปัจจุบัน GAC กำลังเข้าสู่ขั้นตอนใหม่ในการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ งานแสดงรถยนต์นานาชาติที่กรุงเทพฯ ครั้งนี้ GAC International ยังคงยึดมั่นในคุณค่าของแบรนด์คุณภาพนำหน้า และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี รวมถึงแนวคิดแบรนด์ บริการเป็นอันดับแรก และลูกค้าเป็นที่หนึ่ง โดยใช้หลักการระยะยาวเป็นฐานรากรวมถึงการนำเสนอแผนการพัฒนากลยุทธ์ระดับโลก One GAC อย่างเป็นทางการ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่วิสัยทัศน์เดียวเป้าหมายเดียว และภาพลักษณ์เดียว ผ่านการดำเนินการในท้องถิ่นและมาตรการ 5 ประการ เพื่อให้มีการวางแผนตลาดที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำยิ่งขึ้น เร่งกระบวนการสากล และสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นเอกภาพของ GAC ในระดับโลกมาตรการด้านผลิตภัณฑ์: ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค พร้อมตอบสนองความต้องการในทุกมิติมาตรการด้านช่องทางการขาย: ขยายเครือข่ายศูนย์บริการให้ครอบคลุม พร้อมยกระดับประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้ามาตรการด้านบริการ: ยกระดับคุณภาพการบริการสู่มาตรฐานระดับโลก เน้นความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ามาตรการด้านการผลิตอัจฉริยะ: เดินหน้าการผลิตภายในประเทศ ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยมาตรการด้านระบบพลังงานและการเดินทาง: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน พร้อมสร้างระบบนิเวศด้านการเดินทางที่ครบวงจรทั้งนี้การเริ่มต้นกลยุทธ์ One GAC 2.0 นั้น กวางเจาออโต้ไม่เพียงแต่จะดำเนินการในท้องถิ่นอย่างครบวงจรเพื่อให้ผู้บริโภคทั่วโลกได้รู้จักคุณภาพชั้นนำและเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมของกวางเจาออโต้ แต่ยังจะส่งออกข้อได้เปรียบทางนิเวศของอุตสาหกรรมรถยนต์จีนสู่ตลาดโลกอีกด้วย