ไทยพีบีเอส เดินหน้ายกทัพคอนเทนต์สู่ตลาดสากล ในงาน Hongkong Filmart 2025

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ THACCA-Thailand Creative Culture Agency ขนทัพละครและสารคดีจากไทยพีบีเอส นำเสนอ ในงาน Hong Kong International Film & TV Market (FILMART) ครั้งที่ 29 ตลาดคอนเทนต์บันเทิงระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ศูนย์กลางการซื้อขายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น ภาพยนตร์, ละครโทรทัศน์, สารคดี, แอนิเมชัน, และเนื้อหาดิจิทัล ณ Hong Kong Convention and Exhibition Centre เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 17-20 มี.ค. 2568 ที่ผ่านมานางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การพาผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงาน Hong Kong International Film & TV Market หรือ FILMART ในปีนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ THACCA เพื่อร่วมกันเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมด้านคอนเทนต์ไทยในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นปีที่มีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมเป็นจำนวนมากที่สุด ถึง 37 บริษัทผู้ผลิตชั้นนำ และคูหาของประเทศไทย หรือ Thai Pavillion ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการประเทศต่าง ๆ เข้ามาเจรจาการค้าอย่างต่อเนื่อง นับเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งของการส่งเสริมให้คอนเทนต์ไทยเป็นที่รู้จักในเวทีโลกด้าน นายสมยศ เกียรติอร่ามกุล รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. กล่าวว่า ไทยพีบีเอส มุ่งมั่นนำเสนอคอนเทนต์คุณภาพที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยสู่สายตานานาชาติ ผ่านละครและสารคดีที่เข้าถึงผู้ชมหลากหลายกลุ่ม การเข้าร่วมงาน Hong Kong FILMART 2025 ในปีนี้ ไม่เพียงแต่เป็นโอกาสที่ดีในการผลักดันคอนเทนต์สู่ตลาดนานาชาติ แต่ยังเป็นการเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมระดับโลก สู่การสร้างพันธมิตรใหม่ สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการผลิต การพัฒนาคุณภาพคอนเทนต์ให้ตอบโจทย์ตลาดโลก และความร่วมมือใหม่ ๆ ที่จะขับเคลื่อนวงการคอนเทนต์ไทยให้แข่งขันได้ในระดับสากล"การได้มาร่วมงานในครั้งนี้ ทำให้ได้มีโอกาสเจรจาการค้ากับผู้ประกอบการ บริษัทชั้นนำ จากหลากหลายประเทศ อาทิ TVB, Media Corp TV Singapore, ARTOP Media, ABS-CBN, GMA Network, NBC Universal, CBS Cambodia, kofic และ D'AYU PICTURES ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของไทยพีบีเอส ในการก้าวสู่การขยายความร่วมมือทั้งด้านธุรกิจ และการร่วมผลิต (co-production) ในอนาคตต่อไป" นายสมยศ กล่าวม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล กรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ และประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 'ด้านภาพยนตร์' กล่าวว่า ในปีนี้ THACCA ไม่เพียงสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในเวทีเจรจาการค้า (Business Matching) เท่านั้น แต่ยังสร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ด้วย 2 กิจกรรมไฮไลต์ที่สะท้อนศักยภาพของวงการคอนเทนต์ไทยสู่ระดับสากล ด้วยเวที "THACCA'S FIRST STEPS: THAILAND'S BOLD LEAP IN FILM AND CONTENT" ที่สะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นผู้นำด้านคอนเทนต์ของภูมิภาค เวทีเสวนา THAILAND'S NEXT WAVE: THE FUTURE OF FILM AND CONTENT ที่จะฉายภาพให้เห็นถึง Line up คอนเทนต์คลื่นลูกใหม่จากเหล่าผู้ผลิตชั้นนำของประเทศไทย ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่เวทีโลกทั้งนี้ ไทยพีบีเอส ยังได้เปิดตัวสารคดีชุดใหม่ "Chinese Opera in Southeast Asia" เป็นที่แรก ในเวทีเสวนา THAILAND'S NEXT WAVE: THE FUTURE OF FILM AND CONTENT ซึ่งเป็นเวทีเสวนาที่อัดแน่นด้วยการ นำเสนอคอนเทนต์ใหม่ล่าสุด ทั้งภาพยนตร์ ซีรีส์ สารคดี และรายการโทรทัศน์ จากผู้ผลิตของไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนและผู้จัดจำหน่ายจากนานาประเทศอย่างคึกคักงาน Hong Kong International Film & TV Market หรือ FILMART 2025 นับเป็นงานสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และโทรทัศน์ระดับโลก และเป็นตลาดซื้อขายคอนเทนต์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 760 บริษัท จาก 34 ประเทศทั่วโลก