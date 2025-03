กองทัพเผยปิดตำนาน 13 ท่าทำโทษที่ผิดระเบียบของทหารไทย (ชมคลิป)

วันนี้ (23 มี.ค.) ผู้ใช้บัญชี Tiktok @arshiatar.official อินฟลูเอ็นเซอร์ของกองทัพเรือ ซึ่งเป็นนายทหารชั้นประทวน สังกัดหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) เผยแพร่คลิปวิดีโอชื่อ “ปิดตำนานท่าทำโทษที่ผิดระเบียบของทหารไทย” โดยกล่าวว่าวิธีการลงโทษดังต่อไปนี้- ท่าโหม่งโลก หรือท่าหัวปัก (ยืนเอาหัวปักลงพื้น)- ท่าม้วนหน้า (ย่อตัวลง แล้วม้วนตัวไปข้างหน้า)- ท่าหมัดเหล็ก (ดันพื้น หรือ Push Up ด้วยการกำหมัด)- ท่าเห้ตะกายตึก (ใช้มือดันพื้นในท่าดันพื้น แล้วขยับขาซ้ายและขวาสลับกันไปมา)- ท่าพุ่งหลัง (ท่า Burpees หรือการใช้ยืนตรง แล้วก้มลงใช้มือดันพื้น แล้วพุ่งขาไปข้างหลัง ก่อนที่จะดึงขากลับมาตำแหน่งเดิม แล้วยืนขึ้นกระโดด)จะไม่สามารถใช้สั่งลงโทษได้อีกต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมการลงทัณฑ์หรือลงโทษทางทหารโดยการลงโทษในที่นี้หมายถึงการที่ผู้บังคับบัญชาลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อกวดขันและตักเตือนให้รักษาวินัย ซึ่งไม่ถึงขนาดต้องลงทัณฑ์ ซึ่งการลงทัณฑ์ทางวินัยของทหารมี 5 สถาน ได้แก่ ภาคทัณฑ์ ทัณฑกรรม กัก ขังและจำขังการลงโทษจะเป็นการลงโทษในระหว่างการฝึกหรือการทำกิจกรรมต่างๆ ทางทหาร โดยมีทั้งสิ้น 13 ท่าที่จะสามารถสั่งปฏิบัติได้ ซึ่งท่าเหล่านั้นประกอบไปด้วย1 ท่ายกเข่าบิดลำตัว (Knee Riase Body Twist)2 ท่านอนปั่นจักรยานยกแขน (Arm Lag Bicycle)3 ท่าตั้งศอก (Plank)4 ท่าลุกนั่งบิดลำตัว (Russian Twist)5 ท่าก้าวย่อ (Luang)6 ท่านอนตะแคงตั้งศอกยกขา (Side Plank Led Raise)7 ท่ากระโดดตบ (Jumping Jack)8 ท่าดันพื้น (Push Up)9 ท่าดันพื้นกางแขน (Push Up Hand Release)10 ท่าแมงมุมแตะสลับ (Spider Man)11 ท่าปีนเขา (Mountain Climber)12 ท่าวิ่งยกเข้าสูง (High Knee Running in Place)13 ท่าวิ่ง (ให้ใช้เป็นท่าสุดท้ายของบทลงโทษ)ซึ่งแต่ละท่าจะเป็นท่าที่เน้นในการออกกำลังกายสร้างเสริมสมรรถภาพของตัวทหารผู้นั้นที่ถูกลงโทษด้วย โดยผู้สั่งทำโทษต้องเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงตามลำดับชั้นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน หรือการฝึกผู้ปฏิบัติหน้าที่เวร หรือผู้ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเท่านั้น และในแต่ละท่าสามารถสั่งลงโทษได้เพียงรอบเดียวต่อการลงโทษในครั้งนั้นๆสำหรับการลงโทษในท่าวิ่ง หากจะใช้ ให้ใช้เป็นท่าสุดท้ายของบทลงโทษ เพราะถ้าหากสั่งลงโทษโดยการวิ่งไปแล้วจะไม่สามารถสั่งท่าอื่นๆ ต่อไปได้การลงโทษสามารถทำได้มากกว่า 1 ท่า เมื่อทำครบในแต่ละท่า ต้องมีการปล่อยพักท่าละ 3-5 นาที ตามความหนัก-เบา จากนั้นค่อยสั่งปฏิบัติในท่าต่อไป ระยะเวลาการทำโทษสูงสุดไม่เกิน 30 นาที รวมเวลาที่พักแล้วที่สำคัญคือห้ามลงโทษผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยเป็นอันขาด สถานที่ในการลงโทษต้องมีการเปิดเผย ไม่อยู่ในจุดลับสายตา หรือเป็นพื้นที่ที่มีกล้องวงจรปิด และผู้สั่งต้องอยู่ในสถานที่ตลอดเวลาที่มีการลงโทษอยู่