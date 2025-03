“หมอหมู” ชี้ความเครียดเพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมองขึ้น 17%

รศ.นพ. วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวช มศว เผยงานวิจัยชี้การเกิดเหตุการณ์เครียดในชีวิตครั้งใดครั้งหนึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมองขึ้น 17%จากกรณีเพจดังไลฟ์สดเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งด่านตรวจจับความเร็ว บริเวณเกาะกลาง ต.บ้านหม้อ อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี โดยนายตำรวจที่ประจำจุดตั้งกล้องวัดความเร็วคือ ด.ต.ศุภมิตร พวงประเสริฐ ผบ.หมู่งาน จราจร สภ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เกิดอาการวูบชักเกร็งถึง 12 ครั้งก่อนจะหมดสติ เพื่อนๆ เจ้าหน้าที่ตำรวจในด่านดังกล่าวจึงได้เรียกรถพยาบาลเพื่อนำส่งรักษาตัว จากการตรวจของแพทย์พยาบาลเบื้องต้นพบมีอาการเส้นเลือดในสมองแตกเพราะเกิดจากความเครียดล่าสุด เมื่อวันที่ 21 มี.ค. เฟซบุ๊ก “หมอหมู วีระศักดิ์” หรือ รศ.นพ. วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวช มศว ได้ออกมาโพสต์ให้ข้อมูลถึงเรื่องความเครียดสัมพันธ์กับความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองที่เพิ่มขึ้นระบุว่า “ความเครียดสัมพันธ์กับความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองที่เพิ่มขึ้น ตามการวิจัยใหม่ที่นำโดยมหาวิทยาลัยกัลเวย์ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร JAMA Network Openงานวิจัยพบว่าการเกิดเหตุการณ์เครียดในชีวิตครั้งใดครั้งหนึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมองขึ้น 17% และการเกิดเหตุการณ์เครียดในชีวิต 2 ครั้งขึ้นไปจะเพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมองขึ้น 31%งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาระดับความเครียดของผู้คนมากกว่า 26,000 คนในยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือและใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา โดยงานวิจัยพบว่า1. ความเครียดที่บ้าน ความเครียดที่ทำงาน และเหตุการณ์เครียดๆ ในชีวิตเมื่อเร็วๆ นี้ มีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองตีบ (โรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจากลิ่มเลือด) และโรคหลอดเลือดสมองแตก (โรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจากเลือดออกในเนื้อสมอง) ที่เพิ่มขึ้น2. ผู้ที่มีความเครียดจากการทำงานอย่างรุนแรง มีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดสมองแตกมากกว่า 2 เท่า และมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดสมองแตกมากกว่า 5 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ที่รายงานว่าไม่มีความเครียดจากการทำงาน3. ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนั้นน้อยลงในบุคคลที่สามารถควบคุมความรู้สึกเครียดได้มากขึ้นกลไกการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง: ความเครียดสามารถกระตุ้นการปลดปล่อยฮอร์โมน เช่น คอร์ติซอลและอะดรีนาลีน ซึ่งทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นและเพิ่มความดันในหลอดเลือดสมอง ความเครียดสามารถกระตุ้นการอักเสบ ความผิดปกติของหลอดเลือด การทำงานผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติ และการเพิ่มขึ้นของปัจจัยที่ทำให้เกิดลิ่มเลือด ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองข้อเสนอแนะสำหรับการป้องกัน1. การลดความเครียด: การใช้เทคนิคการผ่อนคลาย เช่น การทำสมาธิหรือการฝึกหายใจลึก สามารถช่วยลดความเครียดและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้2. การปรับปรุงสภาพแวดล้อม: การปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่บ้านและที่ทำงานเพื่อลดความเครียด เช่น การจัดตารางงานให้เหมาะสมและให้เวลาพักผ่อนเพียงพอ3. การรับรู้และจัดการความเครียด: การรับรู้และจัดการความเครียดอย่างเหมาะสม เช่น การพูดคุยกับเพื่อนหรือผู้เชี่ยวชาญสามารถช่วยลดผลกระทบของความเครียดได้.ความเห็นส่วตัว งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงสังเกต ซึ่งไม่สามารถพิสูจน์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ได้โดยตรง อาจมีปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่ได้ถูกพิจารณาในการศึกษานี้อาจมีผลกระทบต่อผลลัพธ์ แต่อย่างไรก็ตามความเครียดก็น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งครับอ้างอิงข้อมูลจาก: Reddin, C., et al. (2022) Association of Psychosocial Stress With Risk of Acute Stroke. JAMA. doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.44836.”