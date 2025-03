ENOVA จับมือ SMARTGREEN และ HOTRON ลงนาม MOU ร่วมผลักดันเทคโนโลยีพลังงานสะอาดสู่ไทย

พิธีลงนามจัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ กลุ่มบริษัท อีโนวา กรุ๊ป เมืองทองธานี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นพชัย ถิรทิตสกุล ประธานกรรมการบริหาร ENOVA Group พร้อมด้วย นายภคภาส สัมมาวิวัฒน์ Chief Marketing Officer, นายวัฒนา มาลาธรรม กรรมการผู้จัดการ นางสาวสาวิตรี ขอผดุง Executive Director และนายพลพัต คงคุ้ม ผู้จัดการอาวุโส บริษัท ENOVA ENGINEERING AND CONSULTANCY SERVICES CO., LTD. ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ โดยมี Mr. Chinburg C.B. Lin ประธานกรรมการ HOTRON Group และ Mr. Bright Chang ประธานกรรมการบริษัท THAI HOTRON CO., LTD. จากไต้หวัน เป็นตัวแทนฝ่ายพันธมิตรระดับนานาชาติร่วมลงนามในครั้งนี้การจับมือระหว่าง ENOVA, SMARTGREEN และ HOTRON ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการผลักดันนวัตกรรมที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคตพลังงานสะอาด“ความร่วมมือในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์พลังงานสะอาดเข้าถึงตลาดไทยได้มากขึ้น แต่ยังเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมพลังงานของประเทศไปอีกขั้น” นายวัฒนา มาลาธรรม กล่าวความร่วมมือนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาและขยายตลาดเทคโนโลยีพลังงานสะอาดในประเทศไทย ซึ่ง ENOVA และพันธมิตรจะร่วมกันขับเคลื่อนโซลูชันพลังงานแห่งอนาคต เพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงพลังงานสะอาดที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากขึ้น