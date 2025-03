คอลัมนิสต์ดังวิจารณ์ยับ “แฟชั่นการแต่งตัว” “คณะรัฐมนตรี“ ฟาด เป็น ”แฟชั่นที่โง่เขลา“

จากกรณี กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อีกครั้ง สำหรับนายกคนที่ 31 อย่าง “อุ๊งอิ๊ง-แพทองธาร ชินวัตร” กับ “แฟชั่นการแต่งตัว” ล่าสุด วันนี้ (20 มี.ค.) กิจจา บุรานนท์ อดีตคอลัมนิสต์ นิตยสาร ‘ดิฉัน’ ‘พลอยแกมเพชร’ ออกมาโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว วิจารณ์การการแต่งตัวของคณะรัฐมนตรี โดยเปรียบเทียบกับ "A Fashion Stupid" หรือแฟชั่นที่โง่เขลา โดยข้อความดังกล่าวมีใจความว่า“คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบกับ A Fashion Stupid???ที่ปัญญาอ่อน Forrest Gump [Tom Hanks] จะว่า "Stupid Is What Stupid Does."ความหมายว่า ให้ฉลาดเป็นบัณฑิต แต่คุณก็ยังจะดู Stupid เมื่อคบค้า/ทำงานให้แก่ และกับ A Fashion Stupidที่ความเป็นเสร่อของผมในวัยนี้เสียใจ คือมาตรฐานของการเป็นรัฐบาลของเราดูเป็นงิ้ว/ตุ้งแช่/จับฉ่าย สถานที่ราชการ/จงอย่าโฆษณาแฟชั่นกันเอง ไม่ว่าไฮหรือโลว์ ของไทย/เทศ แฟชั่นแบบนี้เรียกว่าเป็น A fashion statement จากบ้านเราแก่ชาวต่างประเทศที่อื่นที่ศิวิไลซ์ เวลาเขาแต่งกันที่รัฐสภา หลายครั้งจะเห็นส.ว. ส.ส. หญิงทุกวัยสวมสีขาว เพราะสีหมายถึงสมัยที่เพศหญิงกำลังต่อสู้ที่จะมีสิทธิ์ที่จะลงคะแนนเสียง (The Women’s Suffrage)หรือมิเช่นนั้น ตีเสียว่าทรัมป์กำลังพยายามยกยูเครนให้รัซเซีย ...ก็จะสวมเสื้อสีธงชาติของยูเครนประท้วง ...มันไม่ออกมาเป็นหม้อข้าวหม้อแกงแบบนี้ฉะนั้นหากตีเสียว่าทรัมป์จะตัดสิทธ์หนึ่งใดของเพศหญิง ในการเป็นเพศหญิง อนามัย อะไรก็ตามแต่ (เช่นสมมุติห้ามยาคุมกำเนิด) ...เหล่านางก็จะแต่งสีขาวกันมาทั้งรัฐสภาเพื่อการประท้วงทวงสิทธิ ทาง A Fashion Statementเพื่อส่งเสริมให้เข้าใจโรคมะเร็งในหน้าอก จงตรวจเป็นประจำ ก็จะสวมชุดสีชมพู ชายจะติดริบบิ้นสีชมพูบนปกเสื้อนอกกล่าวคือมันเป็นเรื่องสำคัญของประเทศศิวิไลซ ที่รัฐสภาจะไม่กลายเป็นสนามเด็กเล่น สำหรับเด็กหญิงแพทองธาน ชินวัตร ที่ปฏิเสธที่จะไม่โต ดั่งฟอร์เรสต์ กัมป์ แต่อย่างน้อยฟอร์เรสต์มีเทสต์ มีมารยาท มีกาลเทศะ แต่งกายถูกต้อง ไม่ใช่เซ่อซ่าเป็นส้วมยอง ๆ ไม่เป็นท่าเหมือนแฟชั่นนายกไม่ใช่ What a Thai fashion Stupid does is what poor, Stupid Thailand and their Stupid people get. Think about it, friends, from around the Stupid world ถ้าเผื่อทั้งโลกโง่แบบนายกของเราคงอาจต้องงมเข็มกันในทั้งใต้สี่มหาสมุทรWe Thais are not Stupid ดั่งที่นายกและรัฐสภาคิดกันเพียงตื้น ๆผมชอบที่ฝรั่งเตือนกันเองว่า ‘If you stick your ​​ASS out like that: เหมือนที่นางนายกจงใจทำอยู่เป็นประจำ: you’ll get KICK.'‘She asks for it, PLENTY.’ ในระดับคนชราเช่นผม/ไม่ได้พักผ่อน มันสุดจะทุกบ่อย ที่Stupid Does What Stupid Is. Her Excellency: Madam Forrest Gump Chinawat, the Prime Minister of Thailand.ผมขอโทษฟอร์เรสต์ กัมป์ (Tom Hanks) ที่นำเขาซึ่งปราญช์เปรื่องทีเดียว ลงมาต่ำที่เขาสร้างคำติดปากอีกหนึ่งคำคือ "Life is like a box of chocolates, you never know what you're gonna get,"สอนโดยมารดา Sally Fieldเราเลือกนายกกันเหมือนไปหาซื้อช๊อคโกแล๊ตในกล่อง ดีไม่ดีที่ใต้โต๊ะ งุบงิบเลือกกันเองอย่างสุ่มสี่สุ่มห้า เล่นพวกไว้ก่อน กล่องไหนก็ได้/ทำนองนั้น ตราบใดที่"หนึ่งตระกูล" ของทั้งประเทศไทย ...พึงประสงค์ ที่จะชี้สั่งแล้วจับกล่องมาตั้ง/นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี ของประเทศชาติ เหมือนขายหม้อข้าวหม้อแกง ในสายตาของทั้งโลกแต่พอเปิดกล่องที่รัฐสภา ***นอกจากขยะแขยง/ขนลุกขนพองกับนอกไส้ของช๊อคโกแลตแล้วไส้กลายเป็น A Fashion Stupid แสนเว่อร์อีกเสียด้วยที่เรานึกกันไปไม่ถึงเลย...เลยประสาทเสียกันอยู่ทุกวี่วัน 🙃ในระดับนี้“