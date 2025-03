เตือนภัย! มิจฉาชีพแอบอ้าง Netflix หลอกดูดเงิน 2,000 USD ก่อนขู่จะแจ้งความจนได้เงินคืน

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Bas Thanaphol" โพสต์ข้อความแชร์ประสบการณ์ถูกมิจฉาชีพหลอกลวงให้ต่ออายุ Netflix โดยมีลักษณะเหมือนของจริง ผู้เล่าเผลอกดเข้าไปและกรอกข้อมูลบัตรเครดิต รวมถึงรหัส OTP ทำให้ถูกตัดเงิน 2,000 USD ไปยังคลินิกในอิสตันบูล เมื่อติดต่อธนาคารเพื่อขอระงับรายการ ธนาคารแจ้งว่าไม่สามารถทำได้เนื่องจากผู้เล่ากด OTP เอง ผู้เล่าจึงติดต่อคลินิกเพื่อขอให้ยกเลิกรายการ แต่คลินิกขอข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม ซึ่งผู้เล่าไม่กล้าให้ หลังจากขู่ว่าจะแจ้งความ คลินิกจึงยกเลิกรายการให้ ทั้งนี้ผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า"วันนี้มีเรื่องมาเล่าครับ สะเทือนใจ เป็นคนดูข่าวทุกวัน คิดว่าตัวเองก็ฉลาดในระดับหนึ่ง แต่ก็ไม่คิดว่าจะต้องเจออะไรแบบนี้2-3 วันก่อนมี sms มาบอกให้ต่ออายุ Netflick มีเข้ามาวันละข้อความ วันนี้ก็มี แถมมี e-mail มาด้วย ตามรูปเลย ดูๆแล้วก็เหมือนของจริง แต่ไม่กล้ากดอะไร เพราะคิดว่าปกติก็ผูกกับบัตรเครดิตน่าจะต่ออายุอัตโนมัติ แต่วันนี้ขับรถไปทำงาน เผลอๆเลยกดเข้าไปดู ลองล็อคอินเข้าไป เค้าก็ให้อัพเดตข้อมูลส่วนตัว อัพเดตข้อมูลบัตรเครดิต ดูแล้วดูอีกก็ดูเหมือนจริงหมด เลยคิดว่าคงให้อัพเดตข้อมูลแหละ คราวนี้เลยลองเปลี่ยนไปใช้บัตร UOB Mercedez เสร็จแล้วให้กรอก OTP รหัสมันก็ขึ้นมาไม่ต้องกดออกไปดูใน sms แต่มันขึ้นว่าใส่ผิด คิดว่าคราวนี้เลยขอเช็คหน่อย มันขึ้น transaction ที่คลินิคใน Istanbul line OA ของบัตรก็ขึ้นมาว่ามีการใช้บัตร 2,000 USD คราวนี้แน่ใจล่ะว่าไม่น่าใช่แน่ๆ sms เตือนการตัดบัตรมา และเขียนว่าหากท่านไม่ได้ทำรายการให้โทร 02-….พอโทรไปคุยกับคอลเซ็นเตอร์อยู่ตั้งนาน สรุปถ้ากด OTP แล้วธนาคารจะไม่สามารถยกเลิก หรือระงับอะไรได้ เราก็เลยงงๆ+โมโห แล้วจะมีเบอร์ให้โทรเข้ามาทำไม นางก็พยายามอธิบายว่า เรากด OTP เอง ธนาคารทำอะไรไม่ได้ เราก็เลยถามว่า ถ้าเป็นมิจฉาชีพ ก็ยกเลิกไม่ได้หรอ ซื้อของจ่ายเงินแล้วยังคืนได้เลย เวลามีมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงินธนาคารก็ต้องช่วยระงับหรือตรวจสอบสิ นี่เพิ่งกดเลย แถมใส่ OTP ผิดอีก ตางบอกให้ลองติดต่อคลินิคดู แล้วให้คลินิคทำเรื่อง cancel กับธนาคารเข้ามา ทีนี้โกรธขั้นสุดล่ะ เลยถามไปว่าแล้วถ้ามันเป็นมิจฉาชีพจริงๆ ไม่แย่หรอ แล้วมันจะ cancel ให้หรอ นางก็ตอบเหมือนเดิมว่า ถ้ากด OTP แล้วทำอะไรไม่ได้เลย เราเลยบอกงั้น cancel หรือระงับบัตรไปก่อนแล้วกัน นางก็พูดยาวเหยียดว่าต้องจ่ายนู้นนี่ ปลดภาระบัตรให้หมดก่อน ยิ่งอารมณ์เสียใหญ่ น่าจะเข้าใจอารมณ์คนร้อนใจมากกว่านี้หน่อยป่ะ เลยบอกว่าก็ระงับบัตรแล้วค่อยส่งบัตรใหม่สิ บลาๆๆๆที่นี้เลย search หาชื่อคลินิค ถามจนรู้ว่าใช่คลินิคนี้หรือป่าว ถามน้ำจนนางบอกว่าใช่ เลยบอกให้เค้า cancel transaction ให้ แต่เราพูดดีมาก แต่ยิ่งคุยชักไม่แน่ใจ นางขอ e-mail, ชื่อ, passport, และหน้าบัตรเครดิต ทีนี้ใครจะกล้าให้ล่ะ นางไม่ยอมยืนยันว่าถ้าไม่ให้จะไม่คืนเงินให้ ให้มาทำ treatment ที่คลินิคนางแทน for what? เลยขู่ว่า I'm going to the police station to file a dairy report, I'll also send it to you immediately in order to prove that is my card. นางก็ยืนยันให้ส่งเอกสารตามนั้นอยู่ดี เสร็จแล้วก็เงียบหายไป แล้วมัน line OA แจ้งมาว่ามีการยกเลิกรายการใช้บัตร 2,000 USD...ว่าจะไปช็อปปิ้ง ไม่มีอารมณ์เลย ทำคนไข้ไป ส่งไปเอ็กซเรย์เพื่อหาเวลาคุยกับ call center เป็นผู้บริโภค เป็นลูกค้าธนาคารยุคนี้ต้องดูแลตัวเอง fight for my life จริงๆ Call center ในตำนาน ก็ให้มันเป็นตำนานไปแบบนั้นแหละ กูรู้ว่ากูโง่เอง แต่มึงช่วยทำอะไรให้กูมากกว่านี้หน่อยได้ป่าวว่ะ โทษทีนะที่ไม่สุภาพ คนมันร้อนใจน่ะ กูพลาดเอง!"