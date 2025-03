Solis บุกตลาดไทยเต็มสูบ ตั้งเป้าขึ้นแท่นผู้นำอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์

กรุงเทพฯ - Solis ผู้ผลิตอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์สัญชาติจีน อันดับ 3 ของโลก เดินเกมรุกตลาดไทยเต็มกำลัง หลังได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภคในช่วงทดลองตลาด กวาดยอดติดตั้ง พร้อมครองสัดส่วน 60% ในกลุ่มที่อยู่อาศัย และ 40% ในภาคอุตสาหกรรม พร้อมตั้งเป้าขยายตัว 30% ภายในปี 2568 และเล็งขึ้นแท่นเบอร์ 1 ของตลาดภายในสองปีข้างหน้า แม้ต้องเผชิญการแข่งขันที่ดุเดือดจากคู่แข่งนับร้อยรายSolis ตอกย้ำจุดแข็งผลิตภัณฑ์ อินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์เจาะตลาดไทยนายประกฤต ธรรมฤทธิ์ Product Solution Manager Solis Thailand เปิดเผยว่า ปัจจัยหลักที่ทำให้ตลาดไทยมีศักยภาพสูง มาจากราคาค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงนโยบายภาครัฐที่มุ่งสู่พลังงานสะอาด ส่งผลให้ตลาดอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ในไทยเป็นที่สนใจของแบรนด์จีนมากกว่า 100 ราย ซึ่งแข่งขันกันอย่างเข้มข้นเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดนอกจากนี้ เทคโนโลยีใหม่ของ Solis ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบกักเก็บพลังงานและความสามารถในการรองรับแผงโซล่าเซลล์รุ่นใหม่ ๆ ที่มีแนวโน้มพัฒนาไปสู่เทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นทุกปี ด้วยฟังก์ชันอัจฉริยะที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดการสูญเสียพลังงาน และสามารถบริหารจัดการผ่านระบบดิจิทัลที่เชื่อมต่อกับ IoT ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับอินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับเทรนด์พลังงานสะอาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง Solis ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ได้แก่รุ่น S6-EH1P6K-L-PLUS - อินเวอร์เตอร์รุ่นนี้ถูกออกแบบมาสำหรับการใช้งานในภาคครัวเรือน รองรับระบบกักเก็บพลังงาน สามารถเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน และมีระบบควบคุมอัจฉริยะที่ช่วยให้สามารถจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดรุ่น S6-EH3P15k02-NV-YD-L (10-15K) - อินเวอร์เตอร์สำหรับระบบไฟฟ้าสามเฟสที่รองรับกำลังการผลิตสูง เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ มาพร้อมระบบป้องกันไฟกระชากและการปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ ทำให้ระบบมีเสถียรภาพมากขึ้นรุ่น S6-GC3P150k07-NV-ND 150K - อินเวอร์เตอร์ที่เหมาะสำหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ เช่น โซล่าฟาร์ม มีระบบระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องในสภาวะอากาศที่ร้อนจัด พร้อมรองรับการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายพลังงานอัจฉริยะรุ่น S6 GU350K EHV - อินเวอร์เตอร์กำลังสูงที่ออกแบบมาสำหรับโครงการโซล่าฟาร์มระดับเมกะวัตต์ รองรับแรงดันสูง มีฟังก์ชันการตรวจสอบและควบคุมแบบเรียลไทม์ผ่านระบบดิจิทัล และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานได้สูงสุด แม้ในสภาวะแวดล้อมที่ท้าทาย รองรับการใช้งานร่วมกับแผงโซล่าเซลล์ที่หลากหลาย และสามารถกักเก็บพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแม้จะเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ในไทย แต่ Solis ใช้จุดแข็งด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาโดยทีมนักวิจัยจากจีน นำเสนออินเวอร์เตอร์ที่สามารถติดตั้งและใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่และแผงโซล่าเซลล์ทุกแบรนด์ พร้อมระบบสั่งงานและตรวจสอบผ่านมือถือแบบเรียลไทม์ ตอบโจทย์ตลาดทั้งในแง่ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยวัสดุคุณภาพสูงที่ได้รับการรับรองระดับสากลจากแหล่งผลิตชั้นนำในสหรัฐฯ และเยอรมนี ทำให้ Solis ได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าในหลายประเทศทั่วโลกกลยุทธ์รุกตลาด เจาะกลุ่มที่อยู่อาศัยนายวิชา สารเสวก After Sale Service Engineer Solis Thailand ระบุว่า "ปี 2568 Solis จะเดินเกมรุกตลาดที่อยู่อาศัยเป็นหลัก สอดรับกับเทรนด์พลังงานสะอาดที่เติบโตจากการใช้รถยนต์ EV และพฤติกรรม Work From Home ที่เพิ่มขึ้น เรามุ่งเน้นกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ การจัดโรดโชว์ และสัมมนาเพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์ให้เข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่ม ทั้งที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ และภาคอุตสาหกรรม"นอกจากนี้ นายวิชา ยังกล่าวเสริมว่า "Solis ไม่ได้ขยายธุรกิจแค่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่เรายังดำเนินโครงการในหลายประเทศทั่วโลก เช่น ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย และยุโรป ซึ่งเป็นตลาดสำคัญที่มีความต้องการใช้งานอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประสบการณ์จากโครงการในต่างประเทศช่วยให้เรามีองค์ความรู้และแนวทางที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับตลาดไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ"ตัวอย่างโครงการสำคัญของ Solis ที่ดำเนินการในหลายประเทศ ได้แก่:1. Tidal Flat Project (จีน) - โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ที่ติดตั้งบนพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่ได้รับผลกระทบจากกระแสน้ำขึ้นลง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่จำกัด2. Tengger Desert Project (จีน) - หนึ่งในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ในทะเลทรายเติงเก๋อ โดยใช้อินเวอร์เตอร์ของ Solis เพื่อผลิตพลังงานสะอาดให้กับพื้นที่ห่างไกล3. JTC Solar Farm Singapore (สิงคโปร์) - โครงการโซล่าฟาร์มขนาดใหญ่ที่ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนของสิงคโปร์ และเสริมความมั่นคงทางพลังงานให้กับภาคอุตสาหกรรม4. Port Augusta Project (ออสเตรเลีย) - หนึ่งในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่สำคัญของออสเตรเลีย ที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลในระยะยาวโครงการเหล่านี้เป็นตัวอย่างของความสามารถในการพัฒนาโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละภูมิภาค และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของ Solis ในระดับโลกSolis ไม่ได้ขยายธุรกิจแค่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่เรายังดำเนินโครงการในหลายประเทศทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และยุโรป ซึ่งเป็นตลาดสำคัญที่มีความต้องการใช้งานอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประสบการณ์จากโครงการในต่างประเทศช่วยให้เรามีองค์ความรู้และแนวทางที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับตลาดไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ" นายวิชา กล่าวทิ้งท้ายบริการหลังการขายที่ครบวงจรและเชื่อถือได้นายนราธิป รุ่งเสรีวงศ์ After Sale Service Engineer Solis Thailand เปิดเผยว่า "บริษัทให้ความสำคัญกับบริการหลังการขาย โดยมีทีมงานสนับสนุนในไทยคอยให้คำปรึกษาและบริการอย่างครบวงจร เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสูงสุด สร้างความแข็งแกร่งให้ Solis ขยายฐานลูกค้าในไทยได้อย่างต่อเนื่อง"ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าอีกสองปีข้างหน้า Solis จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำตลาดอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ในกลุ่มที่อยู่อาศัย จากปัจจุบันที่อยู่ในอันดับ 2-3 ของตลาดไทย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย รองรับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว พร้อมเดินหน้าสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในไทยเพื่อขยายเครือข่ายการให้บริการให้ครอบคลุมทั่วประเทศทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Solis Thailand ได้ที่ : https://www.solisinverters.com/th