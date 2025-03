เปิดตัว โครงการ Eastern Thailand Foodie’s Paradise “เที่ยวมันส์วันธรรมดา” ชวนคนไทยอิ่มอร่อยกับอาหารภาคตะวันออก

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับ ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (บัตรเครดิต ttb) บางกอกแอร์เวย์ส จำกัด (มหาชน) โรงแรมแบงค๊อกแมริออท เดอะ สุรวงศ์ ร้านอาหารบลูเอเลเฟนท์ ชิมไทย และ 50 ร้านอาหารชื่อดังภาคตะวันออก ยกขบวนปักธงในภาคตะวันออกร่วมกันเปิดตัวโครงการ Eastern Thailand Foodie’s Paradise สวรรค์นักกิน ถิ่นบูรพา เนื่องจากการท่องเที่ยวเชิงอาหารในประเทศไทยกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง และได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากขึ้น ไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหารเท่านั้น แต่ยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านรสชาติอาหาร วัตถุดิบท้องถิ่น และวิธีการทำอาหารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งช่วยส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่นและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า "การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ผ่านนโยบาย ‘5 Must Do in Thailand ในส่วนของ Must Taste’ และพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอาหาร โดยเฉพาะในภาคตะวันออก ซึ่งมีอาหารท้องถิ่นที่โดดเด่นและหลากหลาย ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสัมผัสประสบการณ์ ‘Eastern Thailand Foodie’s Paradise สวรรค์นักกิน ถิ่นบูรพา’ เส้นทางท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ทั้ง Fine Dining, Street Food และอาหารพื้นถิ่น พร้อมแคมเปญ ‘เที่ยวสุดมันส์ในวันธรรมดา’ มอบโปรโมชั่นพิเศษและบัตรส่วนลดดิจิทัล เพื่อความคุ้มค่าในการเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2568"นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารทั้งหมด 50 ร้าน จาก 9 จังหวัดในภาคตะวันออก ที่ครอบคลุมอาหารหลากหลายสไตล์เช่น Fine Dining, อาหารท้องถิ่น, อาหารเพื่อสุขภาพ, Street Food และอาหารทะเลสด ยกตัวอย่างร้านอาหารและเมนูเด็ดที่อยากแนะนำ :• ร้านปลาสี่แคว จังหวัดนครนายก ที่มีเมนูเด็ดอย่าง "ปลาแดงนึ่งซีอิ๊ว" ที่รับรองว่ารสชาติอร่อยและสดใหม่แน่นอน ปลาเนื้ออ่อนเนื้อหวานนุ่ม ส่วนปลาแดงนึ่งซีอิ๊วก็เต็มไปด้วยรสชาติกลมกล่อมซึมซาบไปในเนื้อปลา เข้ากับซอสซีอิ๊วอย่างลงตัว• ร้านแหลมเจริญซีฟู๊ด จังหวัดระยอง ที่อยากนำเสนอเมนู “แกงคั่วเนื้อปูใบชะพลู” รสชาติกลมกล่อมจากเนื้อปูสดๆ เนื้อแน่นผสมผสานกับใบชะพลูหอมๆ เข้ากันได้อย่างลงตัว พร้อมเครื่องแกงรสจัดจ้าน ที่จะทำให้คุณต้องหลงรักในรสชาติใหม่ๆ ที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน• ร้าน Jimmy Family Restaurant จังหวัดชลบุรี เป็นร้านอาหารที่มีเมนูอาหารหลากหลายสัญชาติไม่ว่าจะเป็นอาหารไทย อาหารยุโรป และอาหารญี่ปุ่นสุดพรี่เมี่ยม ที่คัดสรรวัตถุดิบชั้นดีคุณภาพ และผัดสดๆส่งตรงจาก Jimmy’s farm ซึ่งเป็นฟาร์มของทางร้านเองพิพัฒน์ เหล่าพิพัฒนา หัวหน้าบริหารการตลาด ความสัมพันธ์พันธมิตรทางธุรกิจผลิตภัณฑ์ธุรกรรมธนาคาร บัตรเครดิต ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงอาหารกำลังเป็นที่นิยมในหมู่มาก ส่วนลดพิเศษ จึงถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองเทรนด์นี้ ประกอบกับบัตรเครดิต ttb ต้องการมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับชีวิตของลูกค้า โดยมุ่งเน้นในเรื่องสิทธิประโยชน์ในหมวดร้านอาหาร ให้ผู้ถือบัตรฯ ได้เปิดประสบการณ์การกิน เป็นแรงจูงใจหลักในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่ภาคตะวันออก สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวและการกินอย่างเต็มที่กับ โครงการ “Eastern Thailand Foodie’s Paradise เที่ยวสุดมันส์ในวันธรรมดา ผ่านกิจกรรมสุดมันส์มากมาย พร้อมโปรโมชันสุดพิเศษจากบัตรเครดิต ttb รับส่วนลด 50% สำหรับ E-Voucher รับประทานอาหาร ที่ 50 ร้านอาหารชั้นนำ จาก 9 จังหวัด ในภาคตะวันออก เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและการท่องเที่ยวเชิงอาหารในพื้นที่ภาคตะวันออก”รายละเอียด E-Voucher• E-Voucher รับประทานอาหาร ใช้ได้กับทุกร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในเส้นทางที่กำหนดสามารถซื้อคูปองได้ทาง Line official account: @easternfoodieth• รับส่วนลด 50% สำหรับ E-Voucher รับประทานอาหาร (จากปกติ 100 บาท) เมื่อจ่ายผ่านบัตรเครดิต ttb*ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 7% - 16% ต่อปี เงื่อนไขเป็นไปตามที่ ททท. และธนาคารกำหนดเพลินพิศ โกศลยุทธสาร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยวและพันธมิตร สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เล็งเห็นว่า “ภาคตะวันออกมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญรวมถึง มีอุตสาหกรรมการผลิตที่เจริญเติบโต ร้านอาหารชื่อดัง นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแม่น้ำชายหาดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ จึงต่อยอดเป็นกิจกรรมเชิญชวนให้บุคคลที่ไปที่สนใจมาเช็คอินเล่าเรื่องในการเดินทางไปเที่ยวในภาคตะวันออกในแบบของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการถ่ายวิดิโอหรือการถ่ายรูปภาพ เพื่อลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษกับทางสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส กับแคมเปญ "Take Flight Your Vibes”“ชวนลุ้นโพสต์รูปรับตั๋วเครื่องบินฟรี !” ต่อยอดโครง Eastern Thailand Foodie’s Paradiseรายละเอียดกิจกรรม• ชวนมาเช็คชิมแชร์กับการเดินทางไปภาคตะวันออกในรูปแบบของตนเองไม่ว่าจะเป็นวิดิโอสุดชิคหรือรูปภาพสุดเก๋ ในกิจกรรม "Take Flight Your Vibes" เพื่อลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษอย่างตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ จังหวัดตราด 2 ที่นั่ง จำนวน 2 รางวัล• สามารถติดตามรายละเอียดกติกากิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Eastern Thailand Foodie’s ParadiseInstagram: easternfoodieth และทางเพจ Bangkok Airwaysเชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสกับประสบการณ์ "Eastern Thailand Foodie’s Paradise สวรรค์นักกิน ถิ่นบูรพา" ที่จะพาทุกท่านไปลิ้มลองรสชาติอาหารท้องถิ่นภาคตะวันออกอย่างหลากหลาย พร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมสุดมันส์ในวันธรรมดาที่คุณจะไม่เคยลืม! รับสิทธิพิเศษ ส่วนลด 50% สำหรับ E-voucher รับประทานอาหาร ที่จะทำให้การเที่ยวครั้งนี้ยิ่งคุ้มค่าและอร่อยมากยิ่งขึ้น! มาร่วมสนุกและอิ่มอร่อยไปกับเรา! ติดตามรายละเอียดโปรโมชันและกิจกรรมดี ๆ ของโครงการได้ที่ www.easternthailandfoodieparadise.com and Line official : @easternfoodiesth#สวรรค์นักกินถิ่นบูรพา # EasternFoodiesParadise***********รายชื่อร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ :1. ครัวปลาสี่แคว จังหวัดนครนายก เบอร์ : 095-793-54552. ครัวนานา จังหวัดนครนายก เบอร์ : 082-826-53613. ครัวริมธาร จังหวัดนครนายก เบอร์ : 080-443-15454. ไก่กะไข่ จังหวัดนครนายก เบอร์ : 037-349-9925. ริมสวน ครัสตัลเฮ้าส์ จังหวัดนครนายก เบอร์ : 089-936-61456. บ้านโพธิ์ริเวอร์ไซด์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เบอร์ : 062-782-28547. เอกเขนก จังหวัดฉะเชิงเทรา เบอร์ : 081-949-13948. บุรีรมย์ การ์เด้น จังหวัดฉะเชิงเทรา เบอร์ : 086-542-87899. กินลม ชมปลา จังหวัดฉะเชิงเทรา เบอร์ : 085-328-666610. มัธธุรส จังหวัดฉะเชิงเทรา เบอร์ : 096-930-879111. อ่างศิลาซีฟู๊ด by ยาใจ จังหวัดสมุทรปราการ เบอร์ : 081-687-434112. บ้านชิดลมบางปู จังหวัดสมุทรปรากร เบอร์ : 061-978-362813. เพลย์ฟาร์ม จังหวัดสมุทรปราการ เบอร์ : 085-596-416114. ครัวบ้านวัง จังหวัดสมุทรปราการ เบอร์ : 086-615-391015. The Sea Garden จังหวัดชลบุรี เบอร์ : 080-292-505016. จีบฮะ จังหวัดชลบุรี เบอร์ : 094-445-442517. จิมมี่ แฟมิลี่ เรสเตอรองค์ จังหวัดชลบุรี เบอร์ : 063-232-388918. จันผา จังหวัดชลบุรี เบอร์ : 089-249-646419. พรทิภา จังหวัดชลบุรี เบอร์ : 086-060-454120. ครัวสะตอ จังหวัดระยอง เบอร์ : 061-421-824621. ร้านอาหารเจี๊ยบ เอวาธารารีสอร์ท เกาะเสม็ด เบอร์ : 062-409-992022. แหลมเจริญ ซีฟู้ด จังหวัดระยอง เบอร์ : 093-778-383823. บ้านสิมิลัน จังหวัดระยอง เบอร์ : 081-863-426224. ปอ8ปักษ์ใต้ซีฟู๊ด จังหวัดระยอง เบอร์ : 081-239-796825. บ้านทิวธารา จังหวัดตราด เบอร์ : 096-908-152826. ริมทะเลซีฟู๊ดแอนด์รีสอร์ท จังหวัดตราด เบอร์ : 039-597-67827. ตราด มาร์เช่ จังหวัดตราด เบอร์ : 092-602-066628. ช้าวขวัญ จังหวัดตราด เบอร์ : 081-940-064929. ครัวเข้าท่า จังหวัดตราด เบอร์ : 039-523-53630. Zong Zi Pad Pad Rustic Cuisine • Lounge จังหวัดตราด เบอร์ : 083-012-422931. ชมปูฟาร์ม แอนด์คาเฟ่ จังหวัดตราด เบอร์ : 092-450-756632. คอฟเฮาส์ จังหวัดจันทบุรี เบอร์ : 083-649-399533. บ้าน 2462 จังหวัดจันทบุรี เบอร์ : 061-919-292634. ปูจ๋า ท่าแฉลบ จังหวัดจันทบุรี เบอร์ : 039-391-12935. ร้านอาหารพริก จังหวัดจันทบุรี เบอร์ : 092-397-415636. ฉุย จังหวัดจันทบุรี เบอร์ : 065-426-426537. บูรพา จังหวัดสระแก้ว เบอร์ : 061-175-852338. ร้านอาหารจันทร์มณี จังหวัดสระแก้ว เบอร์ : 096-265-544939. แซ่บ ว่า ซั้น จังหวัดจันทบุรี เบอร์ : 099-919-986840. คำนิยม จังหวัดสระแก้ว เบอร์ : 062-978542641. คาเฟ่นาสวน จังหวัดสระแก้ว เบอร์ : 099-192-299942. บิ๊กเมาท์ บิสโทร แอนด์ เรสเตอร์รองท์ จังหวัดปราจีนบุรี เบอร์ : 063-398-882443. ทริปเปิ้ล8 จังหวัดปราจีนบุรี เบอร์ : 062-875-653444. ริมบ้านชานเมือง จังหวัด ปราจีนบุรี เบอร์ : 099-449-809945. บ้านริมน้ำ จังหวัดปราจีนบุรี เบอร์ : 037-212-79746. ชมชล จังหวัดปราจีนบุรี เบอร์ : 087-132-428347. บัดดี้ บาร์& กริล เกาะเสม็ด เบอร์ : 038-644-25048. ข้าวต้มโต้คลื่น เกาะเสม็ด เบอร์ : 061-959-332449. ต้องตาผาวิว เกาะเสม็ด เบอร์ : 096-326-666250. แสงเทียน เกาะเสม็ด เบอร์ : 081-295-9567