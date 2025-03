"ธีระชัย" เตือน "กฎหมายศูนย์กลางการเงิน" ตัดอำนาจองค์กรอิสระ ส่อทำลายระบบการเงิน

วันที่ 17 มี.ค. 2568 นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และประธานคณะกรรมการด้านวิชาการ พรรคพลังประชารัฐ โพสต์เฟซบุ๊ก "Thirachai Phuvanatnaranubala - - ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล" ระบุว่า ...กฎหมายศูนย์กลางการเงินจะทำลายระบบการเงินเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2568 ครม.มีมติเห็นชอบในหลักการร่าง พ.ร.บ. ศูนย์กลางการประกอบธุรกิจทางการเงิน พ.ศ. ....อ้างว่า เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการเงินของโลก (Financial Hub)ผมดูรายละเอียดร่างกฎหมายดังกล่าว เกิดข้อสงสัยว่า วัตถุประสงค์ที่แท้จริง น่าจะไม่ใช่เพื่อเป็นศูนย์กลางทางการเงินของโลกเพราะระบบยุติข้อพิพาธในธุรกรรมการเงินแบบซับซ้อน ที่จะเกิดขึ้นมากมายในศูนย์กลางทางการเงินของโลกนั้น ระบบของไทยยังไม่รวดเร็ว ยังไม่สามารถแข่งขันกับศูนย์ที่ใช้กฎหมายอังกฤษ คือ สิงคโปร์ และฮ่องกง และไทยยังมีภาพลักษณ์ดัชนีคอร์รัปชันที่ต่ำกว่าสิงคโปร์ และฮ่องกงมากมายแต่น่าสงสัยว่าอาจจะเพื่อเป็นศูนย์กลางการฟอกเงิน สอดรับกับร่างกฎหมายกาสิโน หรือไม่?และวัตถุประสงค์ที่แท้จริง น่าจะไม่ใช่เพื่อให้บริษัทการเงินตั้งใหม่ในศูนย์ทำธุรกิจเงินคริปโตณ กับบุคคลที่อยู่นอกประเทศ แต่อาจจะเพื่อให้รัฐบาลสามารถออกเงินคริปโตฯ เพื่อยึดระบบการเงินของชาติ โดยสามารถกระโดดข้ามการควบคุมของแบงกฺชาติ หรือไม่?บัดนี้มีข่าวเพิ่มเติมที่แสดงว่าข้อกังวลของผมว่าร่างกฎหมายนี้จะเป็นอันตรายต่อระบบการเงินของประเทศ นั้น เป็นเรื่องถูกต้องโดยเมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2568 นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวบนเวทีงาน “MFC’s 50th Anniversary_The World’s Next Opportunities and Beyond เปิดโอกาสลงทุนแห่งอนาคต“ ว่า พรรคเพื่อไทยอยากให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของบล็อกเชนและคริปโตเคอร์เรนซีจึงจะดำเนินการ 3 เรื่อง คือ(ก) ออกเงินดิจิทัลในโครงการดิจิทัลวอลเล็ต(ข) จัดทำแซนด์บ็อกซ์ที่ภูเก็ตเพื่อใช้คริปโตเคอร์เรนซีเป็นสกุลเงินในการแลกเปลี่ยน(ค) ออกเงินดิจิทัลแบบสเตเบิลคอยน์ stable coin โดยเตรียมแผนไว้ให้ดำเนินการได้ภายใน 3 เดือนผมให้ข้อสังเกตด้วยความเคารพว่าแผนดำเนินการสามเรื่องดังกล่าว ถ้าจะกระทำภายใต้กรอบกฎหมายปัจจุบัน ก็จะต้องผ่านการพิจารณาของแบงก์ชาติใน 2 เรื่อง คือหนึ่ง ต้องขออนุญาตตามกฎหมายเงินตราผ่านแบงก์ชาติเพื่อออกเงินดิจิทัลแบบสเตเบิลคอยน์ เพราะมีเนื้อหาทางเศรษฐกิจเป็นเงินตราอย่างหนึ่ง ซึ่งแบงก์ชาติอาจจะยังไม่อนุญาต เพราะจะไปกระทบการทำงานด้านนโยบายการเงิน หรืออาจจะกำหนดเงื่อนไขเข้มข้นสอง ต้องขออนุญาตตามกฎหมาย ธปท. ผ่านแบงก์ชาติ เพื่อเชื่อมโยงระบบการโอนเงินดิจิทัล ไปยังระบบการชำระเงินปกติ ซึ่งแบงก์ชาติอาจจะยังไม่อนุญาต เพราะจะไปสร้างความเสี่ยงแก่ระบบการชำระเงินปกติ จนกว่าจะมีมาตรการทดสอบที่ปลอดภัยแต่รัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทย กลับยังไม่แถลงว่า รัฐบาลได้มีการปรึกษาหารือกับแบงก์ชาติแล้วหรือไม่ แต่อย่างใด จึงบ่งชี้ว่ารัฐบาลน่าจะไม่ดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายปัจจุบันการที่ท่านอดีตนายกฯ ทักษิณออกมากล่าวเช่นนี้ จึงบ่งชี้ว่ารัฐบาลน่าจะมุ่งผ่านร่างพระราชบัญญัติศูนย์กลางการประกอบธุรกิจทางการเงิน พ.ศ. ... เพื่อให้รัฐบาลสามารถออกเงินดิจิทัลได้สะดวกโดยจะออกใบอนุญาต ให้บริษัทการเงินรายใหม่ในศูนย์ฯ สามารถทำธุรกิจเงินดิจิทัล ทะลุเข้ามาในตลาดภายในประเทศ และร่างกฎหมายนี้จะมีการตัดอำนาจของ ธปท./ก.ล.ต./คปภ.ออกไปโดยจะจัดตั้งเป็นสำนักงานขึ้นมาใหม่ ที่รวบอำนาจการพิจารณาออกใบอนุญาต และการออกกติกากำกับธุรกิจแทนองค์กรเหล่านี้ผมมีความเห็นว่า การตัดอำนาจขององค์กรอิสระออกไปเช่นนี้ จะทำลายระบบการเงินเพราะจะเปิดให้ภาคการเมืองสามารถเพิ่มปริมาณเงินได้เองตามที่ต้องการ ในรูปแบบเงินดิจิทัลที่ไม่ต้องมีทองคำหนุนหลัง ซึ่งจะกระทบต่อความเชื่อมั่น ทั้งในนโยบายการเงิน และในค่าเงินบาทอย่างหนักสำหรับความมุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของบล็อกเชนและคริปโตเคอร์เรนซีนั้น รัฐบาลจะต้องทำเฉพาะในหมู่บุคคลผูัมีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (non- residents) โดยจะต้องไม่ปล่อยให้ลามเข้ามาตลาดในประเทศ ทั้งที่ไม่ได้รับฉันทานุมัติจากแบงก์ชาติเสียก่อนเพราะจะทำให้แบงก์ชาติคุมปริมาณเงินไม่ได้และจะก่อความเสี่ยงต่อระบบการชำระเงิน อันเป็นกระดูกสันหลังของระบบการเงินซึ่งเป็นระบบหลัก ที่รองรับทั้งการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตรา เงินทุนที่ไหลเข้าออกตลาดเงินตลาดทุน และการนำเข้าและส่งออกทั้งสินค้าและบริการทั้งนี้ ผมสนับสนุนแนวคิดที่จะพัฒนาให้ประเทศไทยเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลแต่รัฐบาลสามารถนำเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนและเศรษฐกิจดิจิทัลมาใช้ในการบริหารประเทศทั่วไปได้อยู่แล้วโดยต้องไม่ไปทำลายความน่าเชื่อถือของแบงก์ชาติ และระบบการเงินของประเทศ