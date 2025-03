คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เปิดตัวสารคดี ‘ยกมือพลิกชีวิต’ และหนังสือ ‘คุณหญิง Coding’ จุดประกายการเรียนรู้สู่อนาคต

YouTube 'คุณหญิง

สำหรับหนังสือ "คุณหญิง Coding: ถอดรหัสชีวิต คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช" ได้บอกเล่าการคิดเชิงตรรกะที่เป็นเหตุเป็นผล โดยเฉพาะแนวคิดเรื่อง Unplugged Coding เพื่อให้เยาวชนไทยสามารถพัฒนาเท่าทันโลกดิจิทัล คู่ขนานไปกับตัวอย่างที่พบเจอได้ในชีวิตประจำวัน เพื่อทำให้คนอ่านเข้าใจว่าอันที่จริงแล้ว ทุกคนล้วนมีโค้ดดิ้งอยู่กับตัวเอง เพียงแค่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์นอกจากนี้ ผู้ร่วมงานยังได้รับชมภาพยนตร์สารคดี “Hands Up ยกมือพลิกชีวิต” ที่สะท้อนถึงเรื่องราวของคุณหญิงกัลยา ผ่านชีวิต และมุมมองความคิด ทั้งในด้านของความกล้าหาญในการตั้งคำถาม และการเรียนรู้ตลอดชีวิต"ดิฉันอยากให้ทุกคนได้เห็นว่า ทุกความสำเร็จเริ่มต้นจากการกล้าถามและกล้าคิด ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากมือของเราเอง"ไฮไลต์สำคัญอีกอย่างในงาน คือกิจกรรมเสวนา “Hands Up” to “คุณหญิง Coding” ที่คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญ 2 ท่าน คือ โตมร ศุขปรีชา ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู้ OKMD และโอชวิน จิรโสตติกุล ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง FutureSkill ดำเนินการเสวนาโดย พลวัชร ภู่พิพัฒน์ ผู้ประกาศช่อง TNN โดยประเด็นสนทนาในงานพูดถึงเรื่องความสำคัญของ Coding โดยเฉพาะ Unplugged Coding การคิดเชิงตรรกะ ที่นอกจากจะช่วยในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบแล้ว ยังมีส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม และเป็นทักษะสำคัญในการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21"Coding ไม่ใช่แค่การเขียนโปรแกรม แต่คือทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ เด็กยุคใหม่ต้องมีโค้ดดิ้งติดตัว ในวันที่โลกกำลังเผชิญกับความผันผวนที่ไม่มีใครคาดเดาได้ ชีวิตพลิกผันได้เสมอ นี่คือเหตุผลว่าทำไม ‘โค้ดดิ้ง’ จึงสำคัญ เพราะโค้ดดิ้งจะทำให้เรารับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ทุกสถานการณ์" คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ย้ำถึงความสำคัญของ Coding สำหรับโลกยุคใหม่ปฏิเสธไม่ได้ว่า Coding นั้น ไม่ใช่เรื่องของอนาคตอีกต่อไป แต่คือทักษะของปัจจุบันที่ทุกคนต้องมีหนังสือ “คุณหญิง Coding” ถอดรหัสชีวิต คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช จัดจำหน่ายตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์ของสายส่งหนังสือ เคล็ดไทย รายได้จากการจำหน่ายหนังสือ "คุณหญิง Coding" มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้แก่ 'โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ สพป.นครราชสีมา เขต 4' เพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไปสำหรับภาพยนตร์สารคดี Hands up ยกมือพลิกชีวิต เป็นเหมือนบทบันทึกเรื่องราวที่สำคัญของคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงวันนี้ติดตามชมภาพยนตร์สารคดี Hands Up ยกมือพลิกชีวิต ได้ที่Facebook Fanpage 'คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช' ( https://www.facebook.com/KhunyingKalaya