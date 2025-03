เมื่อ AI เปลี่ยนโลก...จะสร้าง “คน” ให้ก้าวทันได้อย่างไร? ซีพี ออลล์ เชิญร่วมหาคำตอบในงาน CP ALL EDUCATION FORUM 2025

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) และโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดงานสัมมนา “CP ALL EDUCATION FORUM 2025: สร้างคนเก่ง คนดี มีความสามารถ ผ่านการศึกษายุค AI” ขนทัพเหล่ากูรูผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและเทคโนโลยี จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อ พร้อมตัวจริงจากหลากหลายวงการ อาทิ อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง นวัตกรรุ่นใหม่ ที่จะมาร่วมถ่ายทอดมุมมอง แบ่งปันประสบการณ์ ชวนค้นหาคำตอบการศึกษาไทยในยุคที่ “AI” เปลี่ยนโลกอย่างรวดเร็ว การศึกษาไทยจะก้าวทันและพัฒนาคนให้ เก่ง ดี มีความสามารถได้อย่างไร? ให้พร้อมรับความท้าทายแห่งอนาคตภายในงานพบกับไฮไลท์สำคัญThe Future of Education: สร้างคนเก่ง ดี มีความสามารถ ก้าวทันโลก• คุณยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์​มาร่วมเปิดมุมมองนโยบาย “สร้างคนผ่านการศึกษาของซีพี ออลล์” การเตรียมพร้อมทักษะ บทบาทที่สำคัญเพื่อคนรุ่นใหม่ทั้งในโลกของการเรียน การทำงานที่ตอบโจทย์โลกธุรกิจและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเสวนาพิเศษ “โอกาสและความท้าทายของการศึกษาไทยในยุค AI” พบตัวจริงจากวงการศึกษา• ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์: ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)• รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์: อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)• คุณมนัส อ่อนสังข์ (พี่ลาเต้): บรรณาธิการข่าวการศึกษาและแอดมิชชั่น เว็บไซต์ Dek-D​เสวนานี้จะชวนทุกคนสำรวจ “อนาคตของการศึกษาไทย” ภายใต้บริบทโลกใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ตั้งแต่การปรับตัวของผู้เรียน ผู้สอน ไปจนถึงบทบาทของระบบการศึกษาและนโยบายที่จำเป็น พร้อมตั้งคำถามว่า เด็กไทยจะเรียนรู้อย่างไร? สถานศึกษาจะเปลี่ยนแปลงแบบไหน? และเราจะใช้ AI เพื่อพัฒนาเยาวชนไทยได้อย่างไร?เสวนาพิเศษ #2 The Changemakers: Social Effects in the AI Era พบกับตัวจริงจากหลาย Gen หลายแวดวง• คุณเขื่อน ภัทรดนัย เสตสุวรรณ: นักจิตบำบัดและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง• หมอฟรัง นรีกุล เกตุประภากร: แพทย์, KOL, เจ้าของธุรกิจ และเจ้าของเพจ LaohaiFrung• คุณอภิภูมิ ชื่นชมภู: นวัตกรวัยเยาว์ที่มีความมุ่งมั่นด้านการพัฒนาการศึกษาและนวัตกรรม​ร่วมเปิดมุมมองเมื่อเทคโนโลยี AI เข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกมิติของสังคม ไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อชีวิตของผู้คนในแง่ของ สุขภาพจิต สังคม การศึกษา และบทบาทของมนุษย์ในโลกอนาคต ช่วงเสวนานี้จะเปิดพื้นที่ให้ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Changemakers) จากหลากหลายวงการได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมของ AI และแนวทางในการปรับตัวของมนุษย์ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงผู้สนใจร่วมงาน “CP ALL EDUCATION FORUM 2025: สร้างคนเก่ง คนดี มีความสามารถ ผ่านการศึกษายุค AI” ในวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2568 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ CONVENTION HALL 1-6 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี สำรองที่นั่ง (ฟรี!)https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZJFRPzCwMxR6ybEWfL2VaCCIk_ekyTr5EdBz9QVxmqI4J5g/viewformCPALLEducationForum2025 ,CPALL ,7Elenven ,สร้างคน