รอบสุดท้าย! กิจกรรม “100 เดียวเที่ยวได้งาน” จัด Voucher ท่องเที่ยวจากสถานประกอบการชั้นนำซื้อได้ในราคาเพียง 100 บาท

กับกิจกรรมส่งเสริมการขาย “100 เดียวเที่ยวได้งาน” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นำเสนอสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวในราคาเพียง 100 บาท เพื่อส่งเสริมการตลาดและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในวันธรรมดา อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และในรอบสุดท้ายนี้จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันที่ 20 มีนาคม 2568 และสามารถเลือกซื้อ Voucher ได้ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด) First Come First Serve มาก่อน เลือกก่อน ได้ก่อน ผ่านเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/workationthailand ซึ่งมีบัตรกำนัล (Voucher) สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่นำเสนอขายมากมาย หลากหลายประเภทเช่น ประเภทโรงแรมที่พัก อาทิ การยา ท้องทราย เบย์ สมุย ครอส ริเวอร์แคว รีสอร์ท ศิลป์ บูทีค โฮเทล วาลา ชะอำ - นู แชปเตอร์ โฮเทล อลีนตา หัวหิน - ปราณบุรี แชปเตอร์ โฮเทล ป่าทำมา ไฮด์อเวย์ รีสอร์ท เซนศาลา ริเวอร์พาร์ค รีสอร์ท พลูแมนเขาหลัก รีสอร์ท และคาทิลิยาเมาท์เทนรีสอร์ทแอนด์สปา ประเภทกิจกรรมท่องเที่ยวและแพ็กเกจท่องเที่ยว อาทิ วานา นาวา วอเตอร์ จังเกิ้ล พิพิธภัณฑ์ ริบลีส์ เชื่อหรือไม่ และโอเอซิสสปา เป็นต้น ทั้งนี้ยังมี บัตรกำนัล (Voucher) สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวจากสถานประกอบการชั้นนำที่เข้าร่วมกิจกรรมอีกมากมายให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อ