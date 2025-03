เปิดแล้ว! ‘The NOVA Expo 2025’ ผนึกกำลังทุกภาคส่วนครั้งยิ่งใหญ่! เพื่อลดการปลดปล่อยคาร์บอนฯ คาดตลอด 3 วัน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจหลายพันลบ.

ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดงาน The NOVA Expo 2025 เผยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสำคัญมาโดยตลอด ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ไทยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโลกด้วยการให้ความผูกพันต่อที่ประชุม COP ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 40 - 60% ภายในปี 2578 รวมถึงความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)ด้วยภารกิจดังกล่าว กรมฯ กำลังเร่งสร้างการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมทั้งนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศที่จริงจังและเตรียมร่าง พ.ร.บ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งงาน The NOVA Expo 2025 ถือเป็นหนึ่งงานสำคัญที่จะช่วยให้ไทยเดินตามแนวทางที่ประกาศไว้กับที่ประชุม COP ได้ดร. เกชา ธีระโกเมน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด ผู้บริหารการจัดงาน The NOVA Expo 2025 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Green Innovation Revolution & Green Data Center” เผย วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อนำเสนอนวัตกรรมอาคาร เทคโนโลยี การออกแบบ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับอาคารและ สิ่งปลูกสร้างสำหรับเมืองและอาคารสมัยใหม่ที่ครบถ้วนที่สุดในประเทศไทย โดยยืนอยู่บนพื้นฐานว่าต้องลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพงาน The Nova Expo 2025 เป็นความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่จากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ธุรกิจ การศึกษา ฯลฯ เพื่อให้เกิดการแบ่งปันความรู้ เพื่อลดการปลดปล่อยคาร์บอนฯ และร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมการก่อสร้างไทย ซึ่งมูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมการก่อสร้าง อยู่ที่ 1.5 – 2 ล้านล้านบาทต่อปี ในปี 2568 คาดการณ์การเติบโต 10 – 15% ของมูลค่ารวม มีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ ประมาณ 30 – 50 ล้านตันต่อปีภายในงานยังมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้ที่สนใจ อาทิ พาวินเลี่ยนที่จัดแสดงตัวอย่างอาคาร Net-zero Carbon Building นิทรรศการโครงการพัฒนาอย่างยั่งยืนดีเด่น นิทรรศการกลุ่ม CECI (Circular Economy in Construction Industry) และ Nova Map & Tour เพื่อนำชมนวัตกรรมภายในงานจากกว่า 100 บริษัท จากทั้งในและต่างประเทศ พร้อมคำอธิบายเพื่อให้ผู้เข้าชมเข้าใจนวัตกรรมต่างๆ ได้ง่ายขึ้น การจัดแสดงนวัตกรรม Go Green อาทิ การนำระบบ Cooling as a Service มาติดตั้งในอาคาร – คอนโด เพื่อช่วยให้ใช้พลังงานลดลงอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญ คือ Stage and Conference ซึ่งได้วิทยากรชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศมาร่วมเสวนาในหัวข้อเกาะกระแสเทรนด์โลก อาทิ The Breakthrough, Data Center: การปลดล๊อคข้อจำกัดและประโยชน์ของคนไทย/ Building Enhancement, the Greenest Future อัพเกรดอาคาร โอกาสในสังคมคาร์บอนเป็นศูนย์/ Future of Clean Air นวัตกรรมเพื่ออนาคตอากาศสะอาด/ ครั้งแรกกับการเปิดนโยบายการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อต่อสู้วิกฤติโลกเดือด ในเสวนา Climate Finance & Thailand Taxonomy, สภาวิศวกร กับการแถลงการณ์ “สภาวิศวกรกับข้อเสนอแนะ 9 มาตรการ เพื่อเป้าหมายการปลดปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์” เป็นต้นดร. เกชา ธีระโกเมน กล่าวย้ำว่า อุปสรรคสำคัญที่ทำให้นวัตกรรมเหล่านี้ยังไม่แพร่หลาย เกิดจากการไม่ลงมือทำ ซึ่งทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกัน จึงเกิดแนวคิดการรวมกลุ่มของคนที่มีแนวคิดเดียวกันเป็น “The NOVA Community” ณ ปัจจุบัน ได้รับการตอบรับจากผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนและเข้มแข็งขึ้นในทุกปีภายในงานยังมีปาฐกถาพิเศษจาก นายปวิช เกศววงศ์ รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ในเรื่อง ‘ความท้าทายและโอกาสของธุรกิจไทยจาก พ.ร.บ. Climate Change’ ซึ่ง พ.ร.บ. Climate Change จะเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน นอกจากนี้ ยังให้การสนับสนุนการลงทุนทางสิ่งแวดล้อม ผ่านการจัดตั้งกองทุนภูมิคุ้มกันสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้ความช่วยเหลือทั้งในรูปแบบของเงินกู้และเงินสนับสนุนแก่ภาคเอกชนในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้าน ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในเรื่อง ‘Smart & Learning City: สร้างแล้วพัฒนาต่ออย่างไรให้ยั่งยืน’ การเปิดประตูสู่โลกแห่งอนาคตด้วยแนวคิดเมืองอัจฉริยะและเมืองแห่งการเรียนรู้ ด้วยการใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย อย่าง IoT และแพลตฟอร์มดิจิทัล ที่จะเปลี่ยนเมืองให้เป็นมากกว่าที่อยู่อาศัย และต้องเติบโตไปพร้อมเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง สังคมที่เท่าเทียมและสิ่งแวดล้อมที่สะอาดงาน “The NOVA Expo 2025 นวัตกรรมสีเขียวเปลี่ยนโลก” งานแรกและงานเดียวในไทยที่พร้อมให้ทั้งองค์ความรู้และแนวทางลงมือปฏิบัติ เพื่อสังคมโลกสีเขียว จัดระหว่างวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2568 ณ ฮอลล์ 103 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ