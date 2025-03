ITALTHAI | SDLG ระเบิดศึก ‘Master the Performance’ท้าทายความแม่นยำและประสิทธิภาพเครื่องจักรกลหนัก

‘Master the Performance’ ไม่ได้เป็นเพียงแค่เวทีแสดงศักยภาพของเครื่องจักรกลหนัก ITALTHAI | SDLG เท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีของนักขับเครื่องจักรกลหนัก ที่จะได้แสดงศักยภาพ และทักษะการขับอันโดดเด่นของนักขับเครื่องจักรกลหนักที่ทำงานอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของหลายอุตสาหกรรม ผู้เข้าแข่งขันจะต้องขับรถขุด SDLG ผ่านด่านทดสอบการควบคุมเครื่องจักรกลหนักอย่างแม่นยำท่ามกลางเวลาที่จำกัดเสมือนสถานการณ์จริงในงานก่อสร้างและอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งต้องอาศัยความชำนาญในการควบคุมเครื่องจักรกลหนักให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ITALTHAI | SDLG ได้กล่าวถึงความสำคัญของงานนี้ว่า “การแข่งขันครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร แต่ยังเป็นการยกระดับทักษะของผู้ปฏิบัติงาน และสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรม ITALTHAI | SDLG เชื่อว่า ประสิทธิภาพที่แท้จริงมาจากทั้งเครื่องจักรและบุคลากรที่อยู่เบื้องหลังการทำงาน เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมมือกับ คุณปิยะ ณ นคร จากห้างหุ้นส่วนจำกัด วังศิลา ณ นคร คอนกรีต ในการจัดงานนี้ พร้อมส่งเสริมโครงการ ITALTHAI Partner เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมหนักในประเทศไทย”การแข่งขันนี้นอกจากเป็นช่องทางในการแสดงออกซึ่งศักยภาพนักขับเครื่องจักรกลหนักแล้ว ยังเป็นการตอกย้ำถึงความเป็นพันธมิตรที่แข็งแรงภายใต้โครงการ ITALTHAI Partner ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงเครื่องจักรกลหนัก SDLG คุณภาพสูง บริการหลังการขายระดับมืออาชีพ และการสนับสนุนจากพันธมิตรในพื้นที่ยุทธศาสตร์ทั่วประเทศกรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังศิลา ณ นคร คอนกรีต ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของ ITALTHAI Partner ก็ได้กล่าวถึงความไว้วางใจในเครื่องจักร ITALTHAI | SDLG ว่า "‘Master the Performance’ ไม่ใช่แค่การแข่งขัน แต่เป็นเวทีที่ตอกย้ำถึงความเชี่ยวชาญ ความไว้วางใจได้ และมาตรฐานความเป็นเลิศของเครื่องจักรกลหนักที่ผู้ประกอบการเลือกใช้ ผมเลือกใช้ ITALTHAI | SDLG เพราะเครื่องจักรกลหนักมีคุณภาพสูง ทนทาน และควบคุมง่าย คนขับของเราต่างให้ฟีดแบ็กที่ดีว่า ทำงานได้แม่นยำและมีประสิทธิภาพ ผมอยากให้ทุกคนได้ลองใช้ และสัมผัสถึงความแตกต่างด้วยตัวเอง"‘Master the Performance’ จึงเป็นมากกว่าการแข่งขัน แต่เป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ ITALTHAI | SDLG ในการสร้างความไว้วางใจและสนับสนุนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้ทั้งภาคธุรกิจและผู้ควบคุมเครื่องจักรมีเครื่องมือและทักษะที่จำเป็นในการแข่งขันในยุคที่อุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความมุ่งมั่นในความเป็นเลิศของเรายังครอบคลุมถึงบริการหลังการขาย ITALTHAI | TOP Q ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 รวมถึงการจัดจำหน่ายเครื่องจักรกลหนักมือสองและอะไหล่ทุกชนิดเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าเรามีศูนย์บริการ 5 แห่งที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของประเทศ พร้อมศูนย์บริการลูกค้า Customer Assistance Center ที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยการบริการที่ครอบคลุมและเชื่อถือได้ นอกจากนี้ Italthai Partner Program ของเรายังเสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายด้วยการสนับสนุนด้านเครื่องจักรและบริการหลังการขาย เพื่อให้ธุรกิจของลูกค้าสามารถเข้าถึงเครื่องจักรระดับโลกที่ไว้วางใจได้ และบริการหลังการขายมาตรฐานสากล รวมถึงอะไหล่คุณภาพ พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จของลูกค้าในทุกพื้นที่ของประเทศไทย• เครื่องจักรงานเหมืองและโรงโม่• เครื่องจักรงานถนน• เครื่องจักรงานเกษตรกรรม• เครื่องจักรงานอุตสาหกรรมและงานก่อสร้างทั่วไป