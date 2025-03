พร้อมสาดความมันส์แล้ว! SIAM Songkran Music Festival 2025 เปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ รวมทัพดารา-อินฟลู ฉลองสงกรานต์สุดชิคกับดนตรีระดับโลกและพลัง Soft Power ไทย

SIAM Songkran Music Festival 2025 เทศกาลดนตรีสงกรานต์ที่ยิ่งใหญ่ในระดับสากล กลับมาอีกครั้งพร้อมแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการ สร้างความฮือฮาด้วยแนวคิด "THE DAWN" — รุ่งอรุณแห่งการผจญภัย ที่จะพาทุกคนก้าวสู่ประสบการณ์ใหม่ในเทศกาลในแบบฉบับ Lifestyle Festival ปีนี้ขยายพื้นที่ความมันส์เป็น 23 ไร่ จัดเต็มเอาใจเหล่า ravers ถึง 4 วัน 4 คืน ในวันที่ 11 - 14 เมษายน 2568 ณ Arena Area (ลานหน้าห้าง BRAVO BKK) พระราม 9 กรุงเทพฯดารา-อินฟลูเอนเซอร์ตบเท้าร่วมเฉลิมฉลองในงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคัก อาทิ พลัสเตอร์ ภัทร์นิธิ ศรันย์วัฒนกุล โยชิ รินรดา ธุระพันธ์ และเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังจากสายแฟชั่นและดนตรีงานนี้ยังเสิร์ฟความมันส์ระดับเวิลด์คลาสสุดเอ็กซ์คลูซีฟด้วยโชว์สุดพิเศษจาก DJ Dannic และ DJ 22Bullets x Fino the Ranad ที่มาที่ระเบิดความสนุกพร้อมแสงสีสุดอลังการ และเปิดตัวไฮไลท์ห้ามพลาดของงาน เป็นอุ่นเครื่องที่ปลุกความตื่นเต้นให้เทศกาลสงกรานต์อย่างอลังการนายรชต ธันยาวุฒิ ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้ง One Asia Ventures เผยว่า "SIAM Songkran Music Festival 2025" เทศกาลดนตรี EDM หนึ่งเดียวที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทยร่วมสมัยเข้ากับดนตรีสากล กลับมาในปีนี้อย่างแตกต่าง ไม่เพียงแต่ดนตรีสุดมันส์ แต่ยังรวมถึงศิลปะและวัฒนธรรมไทยที่ล้ำสมัย อาหารไทยที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน และกิจกรรมรักษ์โลกที่ยั่งยืน เพื่อร่วมสร้างประสบการณ์สงกรานต์ที่ยิ่งใหญ่และไม่เหมือนใคร ทำให้งาน SIAM Songkran Music Festival เป็นงานเทศกาลดนตรีในใจนักท่องเที่ยวทั่วโลก ”SIAM Songkran Music Festival 2025 พร้อมเขย่าสงกรานต์ไทยด้วยไฮไลท์พิเศษ! พบกับโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟครั้งแรกในไทยจากดีเจระดับโลก 2 คู่• Dimitri Vegas x Steve Aoki การแสดงคู่ครั้งแรกในไทย• Yellow Claw x Flosstradamus การรวมตัวสุดแรร์ของวงการ Trap• และ Alesso – ครั้งแรกของดีเจตัวท็อประดับโลกที่มาฉลองสงกรานต์ในไทย• Hardwell – คัมแบ็กสุดยิ่งใหญ่ หลังสร้างความประทับใจในปี 2023• ยังมี Special Guest DJs ระดับ Headliner ที่กำลังมาแรง พร้อมเหล่า International DJs และ Regional DJs อีกเพียบ! รวมกว่า 40 ชีวิต จากทั่วโลกปีนี้ SIAM Songkran Music Festival ไม่ได้มีแค่ดนตรีมันส์ๆ เท่านั้น แต่ยังเป็นเวทีที่ช่วยผลักดัน Soft Power ไทย ไปสู่ระดับสากล ผ่านการผสมผสานดนตรี แฟชั่น และไลฟ์สไตล์ โดยจับมือกับแบรนด์แฟชั่นชั้นนำของไทย ไทย HAUS OF PRIME, VINN PATARARIN และ LALALOVE ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาตินอกจากนี้ ปีนี้ยังเพิ่มโซนพิเศษ Premium VIP สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่มองหา ‘ความคุ้มค่า’ และประสบการณ์ที่แตกต่าง ด้วยแนวคิด Beyond Music ขยายจากดนตรีสู่ไลฟ์สไตล์อย่างเต็มรูปแบบ SIAM Songkran Music Festival 2025 ไม่ใช่เพียงแค่ Music Festival แต่พัฒนาสู่ Lifestyle Festival อย่างต่อเนื่อง ทำให้เทศกาลนี้เป็นมากกว่างานดนตรี แต่กำลังสร้างคอมมูนิตี้ที่ทุกคนสามารถเชื่อมโยงกันได้ผ่านไลฟ์สไตล์ที่หลากหลาย ในงานนี้ยังได้เปิดตัวคอลเลคชั่น Merchandise สุดพิเศษที่ได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามจากคนดังและผู้เข้าร่วมงานอย่าพลาด! เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาสัมผัสประสบการณ์สงกรานต์สุดมันส์แห่งปี กับ SIAM Songkran Music Festival 2025 ในวันที่ 11 - 14 เมษายน 2568 ณ RCA Rama 9 กรุงเทพฯ เปิดจองบัตรแล้วตั้งแต่วันนี้ทาง https://siamsongkran.info ราคาเริ่มต้น 2,100 บาท (บัตรผ่าน 1 วัน) และ 4,900 บาท (บัตรผ่าน 3 วัน) บัตร VIP ราคา 4,000 บาท (บัตรผ่าน 1 วัน) และ 8,400 บาท (บัตรผ่าน 3 วัน) บัตร Premium VIP ราคา 7,400 บาท (บัตรผ่าน 1 วัน) และ 17,000 บาท (บัตรผ่าน 3 วัน) และสำหรับบัตร VVIP สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ LINE OA: @siamsongkran และอีเมล์ที่ vvip@oneasia.venturesติดตามอัพเดตข่าวสารของสยามสงกรานต์ได้ทุกช่องทาง :Facebook: SIAM Songkran Music FestivalInstagram: siamsongkranYoutube: SIAM Songkran Music FestivalLINE OA: @siamsongkranEmail: siamsongkran@gmail.com / info@oneasia.ventures