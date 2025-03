คุณออนปล่อยคลิป! ช็อปปิ้งกับลิซ่า ต่างพกบอดี้การ์ดคู่ใจ สุดฮากับจริตที่ไม่ยอมกัน (ชมคลิป)

รอชมต่อไปนะ!“





ซึ่งเป็นคอนเทนต์ที่ทั้งสองเดินช็อปปิ้งดูกระเป๋าแบรนด์เนมกัน โดยสั่งแทบทุกใบคล้ายคอนเทนต์ที่ออนมักชอบทำ และไม่ลืมที่จะลากเหล่าบอดี้การ์ดคู่ใจไปด้วย แถมตอนสุดท้ายของคลิปลิซ่าเผยว่าจะซื้อตึก เรียกเสียงฮาไปอีก โดยมีชาวเน็ตต่างอดเอ็นดูท่าทางและจริตของลิซ่าไม่ได้ หลายรายมองว่าลิซ่าชอบมากที่จะเล่นเป็นออน และคลิปดูตลกมาก

วันนี้ (7 มี.ค.) TikTok "AON - ออน สมฤทัย“ หรือภรรยาคนสวยของ “หมอสอง นพรัตน์” ที่โด่งดังด้วยวลีฮิตติดปากอย่าง “Thank you Kateyki”ได้โพสต์คลิปสุดน่ารัก หลังจากที่โพสต์ภาพคู่กับ "ลิซ่า" หรือ ลิซ่า ลลิษา มโนบาล นักร้องคนดัง ไปเมื่อไม่กี่วันก่อน ล่าสุดออกมาโพสต์คลิปโดยระบุข้อความว่า “วันช็อปปิ้งกับเพื่อนสนิทของฉัน.. แต่นี่มันแค่นี้จริงๆ เหรอ?ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ยังพบว่าทั้งสองชอบพูดถึงกันและกันอยู่เสมอ เพราะออนก็ชอบโคฟเวอร์เป็นลิซ่า ส่วนลิซ่าก็ชอบเอาประโยคติดปากอย่าง "Thank You Kateyki" ของออนมาพูดอยู่บ่อย ๆ จนกลายเป็นไวรัลไปทั่วโซเชียลฯมาแล้ว