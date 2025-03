DGA จัดงานวันข้อมูลเปิดนานาชาติประจำปี 2568 เน้นภาครัฐโปร่งใสด้วยพลังของข้อมูลเปิด

​เพื่อแสดงให้เป็นถึงความพร้อมของภาครัฐในเรื่องข้อมูลเปิด ยังได้จัดพิธีมอบรางวัล “Open Data Awards” ให้แก่หน่วยงานที่เผยแพร่ข้อมูลเปิดบนศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th) จำนวน 26 รางวัล ได้แก่





ดร.ณหทัย ทิวไผ่งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าปัจจุบันข้อมูลถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนภาครัฐในยุคดิจิทัลให้บรรลุเป้าหมาย โดยการใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจเชิงนโยบาย การตรวจสอบการดำเนินงาน และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งจะนำไปสู่การบริหารงานภาครัฐด้วยข้อมูล (Data Driven Government) อันเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด จำเป็นต้องอยู่บนหลักการของธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) ที่มุ่งเน้นความถูกต้อง ความโปร่งใส และการเข้าถึงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนจึงต้องร่วมมือกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล สร้างความเข้าใจร่วมกัน และส่งเสริมการใช้ข้อมูลเปิดให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการและการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้านนางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวเพิ่มเติมว่า ทุกปีนานาประเทศมีการรณรงค์จัดงานวันข้อมูลเปิดนานาชาติ (International Open Data Day) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทั่วโลก เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าและความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ สำหรับปีนี้ DGA ได้จัดงานวันข้อมูลเปิดนานาชาติประจำปี 2568 (International Open Data Day 2025) ขึ้นภายใต้หัวข้อ “ภาครัฐโปร่งใสด้วยพลังของข้อมูลเปิด (Empowering Public Clarity with Open Data)” เพื่อนำเสนอศักยภาพของเทคโนโลยีดิจิทัล ในการเสริมสร้างความโปร่งใสของภาครัฐ ผ่านการเปิดเผยข้อมูล ให้ประชาชนสามารถเข้าถึง รับรู้ และตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นโอกาสสำคัญในการนำข้อมูลเปิด (Open Data) ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1. รางวัลชุดข้อมูลยอดนิยม (Most Popular Open Data Award) จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย● สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)● สำนักงานจังหวัดชลบุรี● สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม2. รางวัลข้อมูลเปิดที่ตรงกับความต้องการของประชาชน (Top Public Demand Open Data Award) จำนวน 21 รางวัลระดับกรมหน่วยงานที่ได้รับโล่รางวัล ประกอบด้วย● กรมกิจการเด็กและเยาวชน● กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว● สำนักงานสถิติแห่งชาติระดับกรมหน่วยงานที่ได้รับประกาศนียบัตร ประกอบด้วย● กรมควบคุมโรค● กรมบังคับคดี● กรมปศุสัตว์● กรมพัฒนาที่ดิน● กรมส่งเสริมวัฒนธรรม● สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ● สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม● สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานระดับจังหวัดหน่วยงานที่ได้รับโล่รางวัล ประกอบด้วย● สำนักงานจังหวัดนราธิวาส● สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม● สำนักงานจังหวัดสระบุรีระดับจังหวัดหน่วยงานที่ได้รับประกาศนียบัตร ประกอบด้วย● สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี● สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์● สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ● สำนักงานจังหวัดปทุมธานี● สำนักงานจังหวัดเลย● สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ● สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี3. รางวัลต้นแบบการขับเคลื่อนข้อมูลเปิดในหน่วยงานท้องถิ่น (Local Government Open Data Excellence Award) จำนวน 1 รางวัล ประกอบด้วย● เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน4. รางวัลโครงการข้อมูลเปิดที่เป็นเลิศ (Best Practice Open Data Project Award) จำนวน 1 รางวัล ประกอบด้วย● กรมบัญชีกลางและรางวัล “DIGI Data Camp Season 3 - ค่ายสานฝันปั้นอัศวินข้อมูลภาครัฐ ซีซัน 3” จำนวน 5 รางวัล เพื่อเชิดชูหน่วยงานที่มีการพัฒนาความรู้และความสามารถด้านข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนหน่วยงานรัฐไปสู่การเป็น Data Driven Organization และเป็นต้นแบบในการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมจากข้อมูลเปิด ประกอบด้วย● รางวัลชนะเลิศ : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้รับรางวัล จากผลงานในหัวข้อ "ขนส่งอย่างไรให้ Low Carbon?● รองชนะเลิศอันดับ 1 : เทศบาลตำบลบ่อไทย ได้รับรางวัล จากผลงานในหัวข้อ "เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ศตวรรษแห่งผู้สูงวัย"● รองชนะเลิศอันดับ 2 : กรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับรางวัล จากผลงานในหัวข้อ "เกษตรกรไทย การเผา และสิ่งเล็ก ๆ ที่เรียกว่า “ฝุ่น PM 2.5”● รองชนะเลิศอันดับ 3 : องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ได้รับรางวัล จากผลงานในหัวข้อ "Fact Checking ตรวจข่าวปลอม คัดกรองข่าวจริง"● Popular Vote : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้รับรางวัล จากผลงานในหัวข้อ "Decarbon for credit"นอกจากนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาข้อมูลเปิดด้านที่อยู่อาศัยแห่งชาติ สำหรับโครงการการจัดการที่อยู่อาศัยสำหรับทุกคน (Housing for All) ร่วมกับภาคีเครือข่าย 4 หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน), การเคหะแห่งชาติ และมูลนิธิสถาบันศึกษาเมือง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาฐานข้อมูลเปิดที่อยู่อาศัยให้เป็นระบบที่ครอบคลุมและทันสมัย พร้อมทั้งมีการเชื่อมโยงและเผยแพร่ผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th) เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์ ในการวิเคราะห์ ประเมินผล และคาดการณ์แนวโน้มด้านที่อยู่อาศัยของประเทศ นำไปสู่การกำหนดนโยบายที่เหมาะสมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 11 สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและการวางแผนด้านที่อยู่อาศัยที่ครอบคลุมและยั่งยืนของประเทศต่อไป​สำหรับ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักเรียน นักศึกษา และผู้ต้องการเรียนรู้การใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อนำไปต่อยอดนวัตกรรมจาก Open Data สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook: Data Innovation and Governance Institute, DIGI