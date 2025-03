การบินไทย แจ้งผู้โดยสารงดใช้ชาร์จพาวเวอร์แบงค์ ตลอดการเดินทาง เริ่ม 15 มี.ค. นี้

วันนี้ (7 มี.ค.) เพจ “Thai Airways" ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โพสต์แจ้งผู้โดยสารงดใช้ชาร์จพาวเวอร์แบงค์ ตลอดการเดินทาง เริ่มตั้งแต่ 15 มี.ค.เป็นต้นไปโดยประกาศมีใจความว่า ”บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสาร ขอแจ้งให้ทราบว่าผู้โดยสารไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือชาร์จพาวเวอร์แบงค์ (แบตเตอรี่สำรอง) ตลอดระยะเวลาการเดินทาง ทั้งนี้ กฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านImportant Announcement | Thai AirwaysFor the safety of all passengers, the use and charging of power banks (portable batteries) will not be permitted at any time during the flight. This regulation will take effect from March 15, 2025.We appreciate your cooperation in ensuring a safe and comfortable journey for everyone onboard.“