เปิดรางวัลบุคคลและองค์กรผู้นำเทรนด์แห่งปี ในงาน FUTURE TRENDS AWARDS 2025

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไลค์ มี จำกัด และผู้ก่อตั้ง Future Trends เผยว่า การจัดงาน Future Trends Awards 2025 ในครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำถึงความสำเร็จของการจัดงานในปีที่ผ่านมาซึ่งนอกจากการเป็นเวทีสำคัญของการมอบรางวัลบุคคลและองค์กรที่สร้างสรรค์ผลงานอันโดดเด่นในมิติต่างๆ แล้ว ยังเป็นงานพบปะพูดคุยระหว่างผู้บริหาร ผู้นำทางความคิด จากหลากหลายสาขา ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับแนวโน้มของเทรนด์ด้านต่างๆ ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจและสังคมไทยในอนาคตการจัดงาน Future Trends Awards 2025 ในครั้งนี้ จึงได้รับความสนใจจากบุคคลและองค์กร ร่วมสมัครส่งผลงานรวมกว่า 1,000 ราย โดยคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลรวมทั้งสิ้น 194 รางวัล แบ่งเป็นรางวัล Future Trends Leader Awards ที่มอบให้กับบุคคลผู้มีความเป็นผู้นำที่โดดเด่นในด้านต่างๆ และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางอนาคต จำนวน 51 รางวัล และรางวัล Future Trends Corporates Awards ที่มอบให้แก่องค์กรที่มีความโดดเด่นในด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม การปรับตัวตามแนวโน้มอนาคต และการดำเนินงานที่สนับสนุนความยั่งยืนในระดับสากล จำนวน 143 รางวัล และความพิเศษเพิ่มเติมสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เรายังได้ร่วมกับ บริษัท รักษ์ธรณี เบเวอร์เรจ (Rakthoranee Beverage: RTB) ในการออกแบบถ้วยรางวัลใหม่ ที่ได้นำอะลูมิเนียมรีไซเคิลมาผลิต ซึ่งช่วยลดมลพิษทางอากาศได้ถึง 95% ของการผลิตด้วยอะลูมิเนียมใหม่ และยังช่วยลดปริมาณขยะได้มากกว่า 20,000 ชิ้น อีกด้วย“การจัดงานครั้งนี้มุ่งเน้นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรและความพร้อมรับมือกับเทรนด์ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งยกย่องนักธุรกิจแถวหน้าของไทยที่เป็นทั้ง Trend Setter และ Trend Leader ผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและสังคม ด้วยวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล มีความสามารถในการคาดการณ์แนวโน้ม และการปรับตัวอย่างชาญฉลาด ซึ่งล้วนเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันประเทศให้ก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืน”- คุณอิสระ ฮาตะ ยูทูบเบอร์ เจ้าของช่อง RUBSARB- คุณกษิดิศ สตางค์มงคล เจ้าของเพจ DataRockie- คุณณัฏฐ์ กลิ่นมาลี คอนเทนต์ครีเอเตอร์ เจ้าของช่อง FAROSE- คุณวิทย์ สิทธิเวคิน โฮสต์ช่องพอดแคสต์ 8 Minute History- คุณสรศาสตร์ วิเศษสินธุ์ เจ้าของเพจ Gluta Story- คุณจักรกฤษณ์ กลิ่นสมิทธิ์ จาก Arise by INFINITAS- คุณตรัยรัตน์ สุวรรณประทีป จาก SCB TechX- คุณถิรนันท์ อรุณวัฒนกูล จาก MONIX- คุณวรฉัตร ลักขณาโรจน์ จาก Grab Thailand- คุณวินท์รดิศ กลศาสตร์เสนี จาก True Digital Group- คุณสรรเสริญ สมัยสุต จาก AXONS- คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ จาก Techsauce Media- คุณอุกฤษฎ์ ต้ังสืบกุล จาก Real Smart- ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ จาก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)- คุณเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ จาก PTT Global Chemical- คุณณัฐกาญจน์ เด่นวณิชชากร จาก Joy Ride- คุณนวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์- คุณพิชามาศ ชัยงาม จาก Loopers- คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร- คุณสรวิศ ไพบูลย์รัตนากร Saturday School Foundation- คุณสมบัติ บุญงามอนงค์ จาก มูลนิธิกระจกเงา- คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา จาก Bitkub- คุณญนน์ โภคทรัพย์ จาก Central Retail Corporation- คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี จาก ไทยเบฟเวอเรจ- คุณปิยบุตร จารุเพ็ญ จาก Bangkok Industrial Gas (BIG)- คุณพชร อารยะการกุล จาก Bluebik- คุณวรรณิภา ภักดีบุตร จาก โอสถสภา- คุณสาระ ล่ำซำ จาก เมืองไทยประกันชีวิต- คุณอาฑิตยา พูนวัตถุ จาก เงินติดล้อ- นพ.เจตบดินทร์ ประคุณศึกษาพันธ์ จาก Aura Bangkok Clinic- คุณเรืองโรจน์ พูนผล จาก KASIKORN Business-Technology Group (KBTG)- คุณญนน์ โภคทรัพย์ Central Retail Corporation- คุณธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ จาก Centara Hotels and Resorts- คุณนวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์- คุณปิยบุตร จารุเพ็ญ จาก Bangkok Industrial Gas (BIG)- คุณวรรณิภา ภักดีบุตร จาก โอสถสภา- คุณศุภลักษณ์ อัมพุช จาก เดอะมอลล์ กรุ๊ป- คุณสาระ ล่ำซำ จาก เมืองไทยประกันชีวิต- คุณอรกานดา อรรถวิภัชน์ จาก Minor International- คุณอัฐ ทองแตง จาก Phyathai - Paolo Hospital Group- คุณศักดา ศรีแสงนาม จาก Chin Huay- คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย- คุณสมรักษ์ ณรงค์วิชัย จาก BEC World- นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช จาก MedPark Hospitalและรางวัลซึ่งมอบให้กับองค์กรและแบรนด์ที่มีวิสัยทัศน์และแนวทางกลยุทธ์การดำเนินงานที่สามารถเป็นต้นแบบของการขับเคลื่อนให้กับวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมถึงมีแนวคิดในการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน จำนวน 7 สาขา ซึ่งมีองค์กรที่ได้รับรางวัล ในสาขาต่างๆ อาทิ- บางจาก- KFC Thailand- แสนสิริ- สยามพิวรรธน์- เซ็นทรัลพัฒนา- เจียไต๋- ดูโฮม- NocNoc- ศุภาลัย- Agoda- Bangkok Industrial Gas (BIG)- Beger Company Limited- SCB 10X- SC Asset- เดอะมอลล์ กรุ๊ป- BINANCE TH by Gulf Binance- L’Oréal Thailand- LINE Thailand- Minor International- โรงพยาบาลเมดพาร์ค- นักศึกษาอายุระหว่าง 18-22 ปี อาทิ เอพี (ไทยแลนด์), คิง เพาเวอร์, PWC Thailand ฯลฯ- พนักงานอายุต่ำกว่า 35 ปี อาทิ เอไอเอ, เซ็นทรัล รีเทล, L’Oréal Thailand, แสนสิริ ฯลฯ- พนักงานอายุ 35 ปี ขึ้นไป อาทิ ธนาคารกรุงเทพ, รพ.บำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล, โฮมโปร ฯลฯ- พนักงานสายเทคโนโลยี อาทิ Arise by INFINITAS, GULF, LINE MAN Wongnai, SCBX Group ฯลฯ- Leading of ESG ด้าน People อาทิ Big C Supercenter, Minor International, โอสถสภา ฯลฯ- Leading of ESG ด้าน Environmental Product อาทิ หาดทิพย์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป, เมืองไทยประกันภัย ฯลฯ- Leading of ESG ด้าน Social Product อาทิ Asia Aviation, Index Living Mall, สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ ฯลฯ- บี.กริม เพาเวอร์- ไออาร์พีซี- พีทีที โกลบอล เคมิคอล- SCBX Group- สิงห์ เอสเตท