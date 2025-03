MEA จับมือพันธมิตรภาครัฐ-เอกชน จัดกิจกรรม Together We Share 2025 สานสัมพันธ์สมาชิก สร้างความร่วมมือ พร้อมยกระดับศักยภาพการสื่อสารองค์กรด้วย Generative AI

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2568 นายพิศณุ ตันติถาวร รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Together We Share 2025” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 170 คน ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทนบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ซึ่งเป็นสมาชิก Together We Share จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวม 56 หน่วยงาน ตลอดจนผู้แทน MEA Web Agent และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA ณ ห้องสัมมนา 1-3 อาคาร B การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย โดยภายในงานมีกิจกรรมเสวนา หัวข้อ Synergy in Communication ความร่วมมือด้านการสื่อสาร ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้1. นายคมกริช สาคริก ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง2. คุณพัชรมณี เย็นมั่นคง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค3. คุณศิริลักษณ์ ศรีมณฑล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย4. คุณกิตติ ศรีพรหมมุนี ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง5. คุณธงชัย ระยะกุญชร ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาค6. คุณศิริธร สมสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการสื่อสารระหว่าง MEA กับหน่วยงานสมาชิก Together We Share พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพด้านการสื่อสารองค์กรผ่านเทคโนโลยี Generative AI โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้แนวทางการใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเขียนข่าว การสร้างภาพประกอบ และการผลิตวิดีโอประกอบข่าว รวมถึงการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลให้สอดคล้องกับแนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคต จาก อาจารย์เก่ง ภูวนัย ผู้เชี่ยวชาญด้าน Generative AI เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้ AI ในการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ กิจกรรมยังให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ AI ในการสื่อสาร เช่น กฎหมาย PDPA และแนวทางการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเหมาะสม การจัดกิจกรรมครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญที่ช่วยให้บุคลากรด้านการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ยกระดับการสื่อสาร พร้อมทั้งสามารถนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ และสร้างสื่อที่มีคุณภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนต่อไป