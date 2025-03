ถึงกับงง? ชาวเน็ตทวงสัญญาบุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมายจากนายกฯ อิ๊งค์

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพจ "มนุษย์ควัน" ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 25,000 บัญชี ได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก พร้อมภาพประกอบสองภาพ โดยภาพซ้ายเป็นภาพของนางสาวแพทองธาร ชินวัตร ช่วงระหว่างการหาเสียงในปี พ.ศ. 2566 ซึ่งในขณะนั้นนางสาวแพทองธารเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทย ได้ตอบคำถามสื่อเรื่องนโยบายบุหรี่ไฟฟ้าว่า Yes หรือ No โดยนางสาวแพทองธารได้ตอบว่า Yes ซึ่งตีความได้ว่าเป็นการควบคุมการขายบุหรี่ไฟฟ้าให้ถูกกฎหมาย ไม่แบนบุหรี่ไฟฟ้าอีกต่อไปส่วนภาพทางด้านขวา เป็นภาพของนางสาวแพทองธาร ในฐานะนายกรัฐมนตรี โดยนาวสาวแพทองธารได้กล่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ว่า จะสั่งปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าใน 15 วัน โดยจะเร่งดำเนินการจัดการกับบุหรี่ไฟฟ้า ออกกวาดล้างจับกุม และการแก้ไขปัญหาระยะยาว โดยให้เร่งแก้ไขข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีบทลงโทษที่ชัดเจนและรุนแรงมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ เพจ "มนุษย์ควัน" ได้ตั้งคำถามถึงนายกรัฐมนตรีว่า "ไหนมันยังไงนะ?? เล่นตลกกันรายวันสุดท้ายประเทศชาติก็เสียหายเหมือนเดิม แบนมา 10 ปี กวาดล้างกันทุกวันมันหมดไปมั้ย?? ขีดเส้นตาย 15 วัน สุดท้ายก็เหมือนเดิม นายทุนใต้ดินกินรวบเมือนเดิม คำพูดตัวเองลืมได้ แต่ดิจิทัลฟุตพรินต์ลบไม่ได้"โพสท์ดังกล่าวมีผู้ติดตามเข้ามาคอมเมนต์แสดงทรรศนะที่หลากหลาย โดยส่วนใหญ่ได้ทวงถามถึงความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบาย เช่น “ก็ปกติน่ะครับ เพื่อให้ได้มาเพื่อคะแนนเสียง” “ก่อนพูดอย่าง หลังพูดอีกอย่าง” “มีอะไรตรงปกบ้าง” “เขาก็บอกอยู่ เพื่อการโฆษณา ไม่ใช่แค่บุหรี่ไฟฟ้านะ ไหนจะ 112, เกณท์ทหารโดยสมัครใจ มีที่ไหนล่ะ ขนาดเงินหมื่นดิจิม่อนที่พูดนักพูดหนา ยังไม่ตรงปกเลย 55555” รวมถึงมีผู้เข้ามาสนับสนุนให้ควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมายแทน “ทำแบบหวยบนดินสิครับ ควบคุมโดยใช้ พรบ ยาสูปก็ได้ ไหนๆก็เรียกบุหรี่ไฟฟ้า ระวังจะไปพ้องเครื่องพ่นยานะครับ ไอน้ำเหมือนกัน จำกัดอายุผู้ซื้อ รัฐได้ภาษี เอามาเป็นสินค้าควบคุม” “ปัญหามันคือ regulation ไหมนะ เอาจิง vape มันก็คือทางเลือกของคนสูบอะ บุหรี่เถื่อนมันก็เหมือนบ่อนออนไลน์งะ ถ้า regulate เอาเข้าระบบ โชว์บัตรตอนซื้อ ทุกอย่างก็จบ”โพสต์ดังกล่าวมีผู้มาคอมเม้นและแชร์ออกไปเป็นจำนวนมากกว่า 500 ครั้ง รวมทั้งสื่อและคอลัมนิสต์ชื่อดัง เช่น บัญชี Atukkit Sawangsuk ได้รีโพสต์เนื้อหาดังกล่าวพร้อมแสดงความเห็นว่า “บุหรี่ไฟฟ้า ทำให้ถูกกฎหมาย ควบคุมความปลอดภัย ไม่ขายเด็กเยาวชน เป็นแนวคิดเดียวกับคำสั่งยกเลิกห้ามขายเหล้าวันพระใหญ่ เพื่อไทยคิดถูกแล้วครับแต่พอมาอยู่ในสถานะปัจจุบัน รัฐบาลก็ไม่มีพลังเข้มแข็งพอที่จะต้านแรงเสียดทาน”