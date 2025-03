ทีพีบีไอ คว้ารางวัล The Best of ESG จาก Future Trends Awards 2025

Future Trends Awards 2025 – The Winner of Tomorrow เป็นงานมอบรางวัลที่ยกย่ององค์กรที่มีวิสัยทัศน์ นวัตกรรม รวมถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับทิศทางแห่งอนาคตที่จะส่งผลให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ พิจารณารางวัลโดยคณะกรรมการและองค์กรกลางที่มีเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา โดยปีนี้จัดขึ้นที่ไบเทค บางนา เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ผ่านมานายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด ของ TPBI กล่าวว่า "รางวัล The Best of ESG เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเรา สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม TPBI ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยนำเม็ดพลาสติก Post-Consumer Recycled (PCR) และวัสดุ Mono-material มาใช้ในการผลิต เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)""เรายังได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่าง ๆ มาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ 30% ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งนำมาตรฐานระดับสากล เช่น GRS (Global Recycled Standard) และ CEMS (Circular Economy Management System) มาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าและผู้บริโภคว่าผลิตภัณฑ์ของเราคือผลิตภัณฑ์สีเขียวที่สามารถขับเคลื่อนความยั่งยืนให้กับทุกภาคส่วนได้อย่างแท้จริง"TPBI ยังคงเดินหน้าพัฒนาโซลูชันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลก โดยให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างคุ้มค่า ควบคู่กับการสร้างความตระหนักรู้ในการคัดแยกขยะพลาสติกแก่สาธารณชนผ่าน “โครงการวน” เพื่อให้ทุกก้าวในการดำเนินธุรกิจสามารถสร้างความยั่งยืนให้สังคมโลกตามแนวคิด “Think Circular, Think Sustainable.” อย่างเป็นรูปธรรม