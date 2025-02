ส.นิสิตเก่าประมง ม.เกษตรฯ ชวนร่วม งานวิ่งเพื่อพิทักษ์ทะเล Run For The Ocean By KUFA

สมาคมนิสิตเก่าคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชิญชวนทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานวิ่งเพื่อพิทักษ์ทะเล Run For The Ocean By KUFA #4 รวมพลคนรักษ์ทะเล "เยี่ยมฟาร์มทะเล🏝️กินปลาทู🐟ดูบรูด้า🐳 ปล่อยปูม้า🦀 แลนาเกลือ❄️"📌วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2568 ณ โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี📌รายได้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมพิทักษ์ท้องทะเล🏃 ชวนคนน่ารักมาวิ่งพิชิตน้องวาฬบรูด้า🐳กับ 3 ระยะทาง➡️ ระยะ Half Marathon 21 KM ค่าสมัคร 990 บาท➡️ ระยะ Mini Marathon 10 KM ค่าสมัคร 660 บาท➡️ ระยะ Fun Run 5 KM ค่าสมัคร 550 บาท➡️ VIP ทุกระยะ ค่าสมัคร 2,025 บาท🔥🔥โปรโมชั่นพิเศษ✅โปรคู่ สมัครคู่ 2 ท่าน รับส่วนลด 100 บาท✅โปรยกก๊วน สมัคร 10 ท่าน ฟรี 1👉สมัครได้ที่https://race.thai.run/runfortheocean📌จุดสตาร์ท ณ โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี🏆🏆รางวัล🔶โล่เกียรติยศของผู้ชนะ การแข่งขัน Half Marathon🔸อันดับที่ 1-3 รุ่น อายุ 20 – 29 ปี (ชาย/หญิง) รวม 6 รางวัล🔸อันดับที่ 1-3 รุ่น อายุ 30 – 39 ปี (ชาย/หญิง) รวม 6 รางวัล🔸อันดับที่ 1-3 รุ่น อายุ40 – 49 ปี (ชาย/หญิง) รวม 6 รางวัล🔸อันดับที่ 1-3 รุ่น อายุ50 – 59 ปี (ชาย/หญิง) รวม 6 รางวัล🔸อันดับที่ 1-3 รุ่น อายุ 60 ปี ขึ้นไป (ชาย/หญิง) รวม 6 รางวัล🔶โล่เกียรติยศของผู้ชนะ การแข่งขัน Mini Marathon🔸อันดับที่ 1-3 รุ่น อายุ ไม่เกิน 19 ปี (ชาย/หญิง) รวม 6 รางวัล🔸อันดับที่ 1-3 รุ่น อายุ 20 – 29 ปี (ชาย/หญิง) รวม 6 รางวัล🔸อันดับที่ 1-3 รุ่น อายุ 30 – 39 ปี (ชาย/หญิง) รวม 6 รางวัล🔸อันดับที่ 1-3 รุ่น อายุ40 – 49 ปี (ชาย/หญิง) รวม 6 รางวัล🔸อันดับที่ 1-3 รุ่น อายุ50 – 59 ปี (ชาย/หญิง) รวม 6 รางวัล🔸อันดับที่ 1-3 รุ่น อายุ 60 ปี ขึ้นไป (ชาย/หญิง) รวม 6 รางวัล🔴รางวัล Overall Top 100 ระยะ 21 KM และ 10 KM (ชาย / หญิง) จะได้รับตุ๊กตาวาฬบรูด้า🔴รางวัล Overall Top 50 ระยะ 5 KM (ชาย / หญิง) จะได้รับตุ๊กตาวาฬบรูด้า🐬🐬อันดับ 1-3 Overall ทุกระยะ อันดับที่1ได้รับวาฬบรูด้าตัวใหญ่พิเศษ อันดับที่ 2-3 ขนาดลองลงมา (ชาย/หญิง)▶️จัดโดย : สมาคมนิสิตเก่าคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ @ บางเขน ร่วมกับคณะประมง และสโมสรนิสิตคณะประมงOrganize by : Inspire Runner☎️สอบถามเพิ่มเติมได้ที่FB : Run for the Ocean By KUFA #4Line id : @inspirerunnerTel : 098-945-6568