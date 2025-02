ศิริราชจับมือพันธมิตร ระดมทุนปรับปรุงห้องผ่าตัด ในโครงการ "Pass the Hope Forward" เพื่อส่งต่อความหวังและสร้างโอกาสใหม่ให้ผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการ ‘Pass the Hope Forward’ ส่งต่อความหวัง เพื่อผู้ป่วยที่รอโอกาส จัดกิจกรรมระดมทุนหารายได้เพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดชั้น 3, 4, 5 ตึกสยามินทร์ โรงพยาบาลศิริราช โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการแถลงข่าวพร้อมด้วย ดร.วราภรณ์ ข้องเกี่ยวพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานกลยุทธ์และการขับเคลื่อนองค์กร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด, อัศวิน ตีระวัฒนพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายโครงการพิเศษ กลุ่มเซ็นทรัล, บอย โกสิยพงษ์ ผู้ริเริ่มโครงการและสร้างสรรค์บทเพลง Pass the Hope Forward, ป๊อด ธนชัย อุชชิน ศิลปินที่ร่วมออกแบบโปสการ์ด และวิภว์ บูรพาเดชะ ผู้ก่อตั้ง Bangkok illustration Fair (BKKIF) ร่วมเสวนาในงานแถลงข่าวครั้งนี้ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า “กว่า 33 ปี ที่ห้องผ่าตัดชั้น 3, 4, 5 ของตึกสยามินทร์ โรงพยาบาลศิริราช ได้ทำหน้าที่ช่วยชีวิตผู้ป่วยมากกว่า 1,000,000 รายต่อปี แต่ในปัจจุบันมีสภาพที่ทรุดโทรม แม้จะมีการดูแลปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาเพื่อรองรับการให้บริการสำหรับผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดที่มีอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งจำนวนห้องผ่าตัดที่จำกัด ส่งผลให้ผู้ป่วยต้องใช้ระยะเวลารอคอยการผ่าตัดเป็นระยะเวลานาน คณะฯ จึงได้ดำเนินการจัดตั้งโครงการระดมทุนปรับปรุงห้องผ่าตัดแห่งนี้ให้ทันสมัย สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการให้บริการ ลดระยะเวลาการรอผ่าตัดของผู้ป่วยโดยเพิ่มพื้นที่การให้บริการ ปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของแพทย์ให้สามารถเรียนรู้ผ่านระบบภาพและเสียงจากพื้นที่ภายนอกได้ ดังนั้น ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท ป.ปัน วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และบอย โกสิยพงษ์ จึงได้จัดทำโครงการ ‘Pass the Hope Forward’ โดยสร้างความร่วมมือกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, กลุ่มเซ็นทรัล และ Bangkok illustration Fair (BKKIF) ในการจัดทำโปสการ์ด จำนวน 4 ชุด ที่ออกแบบโดย 20 ศิลปิน เพื่อระดมทุนหารายได้ปรับปรุงห้องผ่าตัด ผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งต่อความหวัง สร้างโอกาสใหม่ให้กับผู้ป่วย พร้อมเปิดตัวโปสการ์ดชุดแรก ‘Hope Love Surrounds You’ จำหน่ายในราคา 100 บาทต่อชุด (ชุดละ 5 แบบ) ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป และชุดอื่นๆ ต่อเนื่องไปตลอดปี 2568”ดร.วราภรณ์ ข้องเกี่ยวพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานกลยุทธ์และการขับเคลื่อนองค์กร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด กล่าวเพิ่มเติมว่า “ไปรษณีย์ไทย พร้อมสนับสนุนโครงการ ‘Pass the Hope Forward’ ซึ่งเป็นโครงการที่สะท้อนถึงพลังของการส่งต่อความหวังและกำลังใจ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยไปรษณีย์ไทยนำศักยภาพของเครือข่ายโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมทั่วประเทศมาเติมเต็มในด้านการเชื่อมต่อและส่งต่อกำลังใจผ่านโปสการ์ดจากผู้คนทั่วประเทศไปยังผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่ต้องการแรงสนับสนุนในช่วงเวลาที่ยากลำบาก เพราะเรามองว่าโปสการ์ดไม่ใช่เพียงแค่กระดาษ แต่เป็นสื่อกลางที่มีคุณค่าทางจิตใจ เป็นตัวแทนของความห่วงใย และเป็นพลังบวกที่สามารถเปลี่ยนวันธรรมดาของใครบางคนให้กลายเป็นวันที่มีความหมาย ไปรษณีย์ไทยพร้อมสนับสนุน ‘Pass the Hope Forward’ เป็นโครงการที่สามารถส่งต่อความหวังได้ไกล และเข้าถึงหัวใจของทุกคนอย่างแท้จริง โดยสามารถซื้อโปสการ์ดส่งกำลังใจได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์กว่า 500 สาขาทั่วประเทศ หรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ThailandPostMart”อัศวิน ตีระวัฒนพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายโครงการพิเศษ กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า “เนื่องด้วยกลุ่มเซ็นทรัลเป็นกลุ่มบริษัทผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกและบริการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมีความยินดีในการสนับสนุนโครงการ ‘Pass the Hope Forward’ โดยกลุ่มเซ็นทรัลมีความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยภายใต้โครงการเพื่อสังคม “เซ็นทรัล ทำ” อย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว จึงตรงกับความตั้งใจของโครงการนี้ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ให้ได้รับการรักษาที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กลุ่มเซ็นทรัลจึงเชิญชวนธุรกิจในกลุ่มที่เหมาะสมมาเป็นกระบอกเสียงในการช่วย Pass the Hope Forward ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด ได้แก่ กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล, กลุ่มเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล และ B2S และ OfficeMate โดยทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจนี้ได้ร่วมสนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่ายโปสการ์ด Pass the Hope Forward เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ได้สะดวกยิ่งขึ้น แต่นอกจากการที่เราเป็นช่องทางจัดจำหน่ายแล้ว เรายังอยากชวนทุกคนมา "ทำดีด้วยกัน" เพราะเราเชื่อในพลังแห่งการทำ และการแก้ปัญหาหรือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนไม่สามารถสร้างได้ด้วยใครเพียงคนเดียว เราในฐานะที่เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการใช้ชีวิตของผู้คน จึงอยากส่งเสริมและชวนให้ทุกคนมาร่วมลงมือทำสิ่งดีๆ ด้วยกันเสมอ”ภายในงานฯ ยังได้พบกับโชว์พิเศษจาก นุนิว ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์ มาร่วมถ่ายทอดความรู้สึก ความรัก ความห่วงใย และความหวังให้กับคนที่ยังรอโอกาส ผ่านบทเพลง “Pass the Hope Forward” ที่สร้างสรรค์โดยคุณบอย โกสิยพงษ์ ให้ได้ฟังกันเป็นครั้งแรก และศิลปินที่ออกแบบโปสการ์ด ทั้งศิลปินรุ่นใหม่ และศิลปินร่วมสมัย ได้แก่ WHITE HAT. Since 2013, Tent Katchakul, Pop Twatpong, May Wai, a.livelyhood, A.YA.YOI, ไพโรจน์ พิเชฐเมธากุลชิน, Pi-near, Chubbynida รวมถึงพันธมิตรของโครงการอย่างค่ายเพลง SPICYDISC โดยคุณวรวิทย์ ตันติประยุกต์ Business Development Director ที่ได้นำทัพศิลปิน อาทิ ละอองฟอง, มาร์คพูม, Chala Deen เป็นต้น เข้าร่วมงานแถลงข่าว พร้อมสนับสนุนประชาสัมพันธ์โครงการนอกจากนี้ ป.ปัน วิสาหกิจเพื่อสังคม ได้สนับสนุนการสร้างพื้นที่แบ่งปันความหวังและกิจกรรมการมีส่วนร่วม โดยเชิญชวนประชาชนมาร่วมส่งต่อความหวังให้กับใครที่ต้องการกำลังใจ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ ครอบครัว หรือคนในสังคม โดยการเขียนข้อความส่งกำลังใจบนกระดาษ หรือโปสการ์ดพร้อมนำมาติดบน “Hope Wall” ณ ห้องโถง อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ “Virtual Hope Wall” สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ passthehopeforward.orgขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมส่งต่อความหวัง ผ่านโปสการ์ดชุดแรก ‘Hope Love Surrounds You’ เพียง 100 บาท ก็สร้างความเปลี่ยนแปลงได้ สามารถซื้อโปสการ์ดได้ที่ศิริราชมูลนิธิ และที่ทำการไปรษณีย์สาขาที่ร่วมรายการ หรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ทาง LINE OA @PPUNSE, เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ThailandPostMart รวมถึงสามารถร่วมระดมทุนผ่านเว็บไซต์ passthehopeforward.org เพื่อรับโปสการ์ดดิจิทัลเป็น Wallpaper โทรศัพท์มือถือ ส่งรอยยิ้ม ส่งความสุข มอบความหวัง ผ่านโปสการ์ด Pass the Hope Forward