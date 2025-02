OR แจงบริษัทขนส่ง ปลดคนขับรถบรรทุกก๊าซแล้ว หลังฝ่าทางรถไฟหวิดโศกนาฎกรรม

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ชี้แจงว่า จากกรณีรถขนส่งก๊าซที่มีตราสัญลักษณ์ของ OR บนตัวรถ ซึ่งพบพฤติกรรมการขับขี่ไม่ปลอดภัย ตามที่ปรากฏเป็นคลิปวิดีโอในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความกังวลและความไม่สบายใจแก่ประชาชนในชุมชนและสังคมออนไลน์นั้น OR ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงและมาตรการการแก้ไขที่เกี่ยวข้องดังนี้1. พนักงานขับรถและรถยนต์ขนส่งคันดังกล่าวเป็นรถยนต์ที่ดำเนินการโดยบริษัทผู้รับจ้างขนส่ง ซึ่งทำสัญญาการขนส่งก๊าซให้กับ OR โดยตามข้อกำหนดทางกฎหมาย จะต้องติดตราสัญลักษณ์ของบริษัท OR บนรถยนต์ขนส่งที่ใช้2. ภายหลังจากที่ OR รับทราบเหตุการณ์ OR ได้ประสานงานไปยังบริษัทขนส่งในทันที และบริษัทขนส่งได้ดำเนินการพักงานพนักงานขับรถคันดังกล่าวเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง โดยต่อมาบริษัทขนส่งได้ปลดพนักงานขับรถคันดังกล่าวออกจากการเป็นพนักงานขับรถของบริษัทแล้ว และ OR จะดำเนินการพิจารณาโทษแก่บริษัทขนส่งตามบทลงโทษทางสัญญาต่อไป3. OR ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการขับขี่เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชน จึงได้ให้บริษัทขนส่งดำเนินการจัดอบรมพนักงานขับรถขนส่งทั้งหมดอย่างเข้มงวด โดยเน้นเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่4. บริษัทขนส่งได้ลงพื้นที่เพื่อเข้าพบจิตอาสาอำนวยการจราจรเพื่อขอโทษ และจะหารือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวให้มีความปลอดภัยในระยะยาวต่อไปOR ขอยืนยันว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุดเรื่องความปลอดภัย และจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต OR ขออภัยเป็นอย่างสูงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ก่อนหน้านี้ รถบรรทุกก๊าซของบริษัทแห่งหนึ่ง วิ่งฝ่าธงสัญญาณบริเวณทางลักผ่านแยกหน้าวัดบ้านขอม ต.โคกขาม จ.สมุทรสาคร ขณะที่รถไฟสายวงเวียนใหญ่ – มหาชัยกำลังจะวิ่งผ่าน โชคดีที่รถไฟเบรกทัน โดยมีการเผยแพร่ภาพเหตุการณ์ลงในสื่อโซเชียลตามที่ต่างๆ ซึ่งประชาชนเห็นว่าโชคดีที่รถบรรทุกก๊าซไม่ชนกับรถไฟ ไม่เช่นนั้นจะเกิดโศกนาฎกรรมรถก๊าซระเบิดแล้วกลายเป็นทะเลเพลิง เหมือนถนนเพชรบุรี กทม. เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2533 เสียชีวิต 88 ราย บาดเจ็บ 36 คน