“กัลเดอร์มา” เผยข้อมูลใหม่ของสารเติมเต็ม SHAYPE และโบทูลินัมท็อกซิน เอ ตอกย้ำผู้นำด้านนวัตกรรมดูแลผิวและความงามระดับโลก

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาระดับโลก กัลเดอร์มา กล่าวว่า “การได้มีบทบาทสำคัญในงานประชุม IMCAS ปีนี้ ไม่เพียงเป็นโอกาสที่บริษัทฯ จะได้แบ่งปันความก้าวหน้าล่าสุดจากพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์เสริมความงามแล้ว แต่ยังเป็นโอกาสในการเชื่อมต่อกับกลุ่มเครือข่ายอย่างมีนัยสำคัญผ่านการแบ่งปันข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึก สิ่งที่บริษัทฯ นำเสนอในงาน IMCAS ช่วยเสริมให้ Integrated Dermatology Strategy เป็นจริง สร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ และตอกย้ำความเป็นผู้นำของกัลเดอร์มาในด้านนวัตกรรมดูแลผิว”ผู้อำนวยการธุรกิจความงามประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน บริษัท กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “การนำเสนอข้อมูลอัปเดตของผลิตภัณฑ์เสริมความงามในงาน IMCAS 2025 ไม่เพียง ตอกย้ำถึงความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ แต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความงามและสุขภาพผิวอย่างรอบด้าน งานประชุมนี้ยังถือเป็นเวทีสำคัญสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้ของแพทย์ด้านความงามทั่วโลก ในโอกาสนี้ กัลเดอร์มา (ประเทศไทย) จึงได้เชิญคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามและการปรับรูปหน้าจากประเทศไทยกว่า 40 คน ไปร่วมอัปเดตวิทยาการใหม่ๆ เพื่อนำองค์ความรู้มาร่วมกันยกระดับอุตสาหกรรมความงามในประเทศไทยให้เทียบเท่าระดับสากล”กัลเดอร์มาจัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “Go Beyond with RelabotulinumtoxinA: Step into the Future” ขึ้นภายในงาน โดยนำเสนอผลวิจัยทางคลินิกและแนวทางการใช้เชิงปริมาตรของ RelabotulinumtoxinA โดยสาธิตการฉีดจริง พร้อมมีผู้เชี่ยวชาญร่วมให้ข้อมูลเชิงลึกด้านวิทยาการอันก้าวล้ำของ RelabotulinumtoxinA และเทคโนโลยี PEARL™พร้อมกันนี้ได้เปิดข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ Skin Sculpting Solution นวัตกรรมเสริมความงามกลุ่มสารกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน (Regenerative Biostimulator) ชนิดแรกที่ได้รับการพิสูจน์ทางคลินิก ที่มีอนุภาคกรด Poly-L-Lactic Acid (PLLA) ที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว8-12 โดยพบว่า Skin Sculpting Solution มีองค์ประกอบสารที่ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจน อีลาสติน และเนื้อเยื่อไขมัน19-21 นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เสริมเมื่อใช้ Skin Sculpting Solution ร่วมกับผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ALASTIN เพื่อดูผลลัพธ์และการทำงานร่วมกันเพื่อฟื้นฟูผิวที่มีริ้วรอยแห่งวัย22นอกจากการแบ่งปันข้อมูลใหม่ๆ แล้ว งาน IMCAS World Congress ยังเป็นโอกาสสำคัญในการเชื่อมต่อและขยายเครือข่ายแพทย์ด้านผิวหนังจากทั่วโลก เพื่อเอื้อให้เกิดการแบ่งปันวิธีปฏิบัติที่ดีและเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างนวัตกรรมต่อไปในอนาคต ซึ่งในปีนี้จะฉลองครบรอบ 10 ปี Galderma Aesthetic Injector Network (GAIN) แพลตฟอร์มเพื่อการฝึกอบรมที่ได้รับการก่อตั้งมาอย่างยาวนาน เพื่อให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และให้การสนับสนุนผ่านการสร้างสรรค์เครือข่ายพิเศษของผู้ประกอบวิชาชีพด้านความงามที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญสูง ดังนั้นเพื่อสานต่อความมุ่งมั่นของเครือข่ายนี้ กัลเดอร์มาได้จัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “GAIN Debates: Crafting Our Aesthetic Lives – Prioritization for Impactful Treatment” และสัมมนาวิชาการหัวข้อ “Innovation by Galderma: Where Aesthetics Meets Science” ภายในงานประชุมครั้งนี้อีกด้วยกัลเดอร์มายังจัดกิจกรรมมาสเตอร์คลาส เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมความงามเพื่อแก้ไขปัญหาความงามที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากยาที่ทำให้น้ำหนักตัวลดลง รวมถึงจัดกิจกรรม Meet the Expert เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำวิทยาการด้านผิวหนังของกัลเดอร์มา โดยจัดขึ้นในหลายหัวข้อ อาทิ คุณภาพผิว การกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ตลอดจนนำเสนอแนวทางใหม่ในการใช้สารเติมเต็มประเภท HA เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดูเป็นธรรมชาติ พร้อมให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ALASTIN, Skin Sculpting Solution และ RelabotulinumtoxinAกัลเดอร์มา (ชื่อย่อหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์สวิตเซอร์แลนด์ GALD) ผู้นำวงการผลิตภัณฑ์เวชสำอางและการรักษาทางผิวหนังโดยเฉพาะ ปัจจุบันดำเนินธุรกิจในกว่า 90 ประเทศทั่วโลก มุ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการชั้นนำระดับพรีเมียมที่ผสานนวัตกรรมและองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งครอบคลุมตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลผิวหนังที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านหัตถการความงามผิว และเวชสำอาง และการดูแลรักษาโรคผิวหนัง นับตั้งแต่การก่อตั้งกัลเดอร์มาในปี 1981 บริษัทได้ทุ่มเทและให้ความสำคัญกับการดูแลผิวหนัง ซึ่งเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดของร่างกาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและผู้ป่วยแต่ละรายด้วยผลลัพธ์ที่เหนือกว่า ผ่านความร่วมมือกับบุคลากรทางการแพทย์ เพราะเราตระหนักดีว่าเรื่องของผิวเป็นส่วนสำคัญของชีวิต กัลเดอร์มาจึงมุ่งขับเคลื่อนวิทยาการด้านผิวหนังเพื่อทุกเรื่องราวของผิว รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าชมได้ที่ www.galderma.com