“บาโอจิ” ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการผจญภัยครั้งใหญ่ เพื่อตามหาฮีโร่ในตัวเรา กับงาน Disney On Ice presents “Find Your Hero”

อีกทั้ง บริษัท บาโอจิ จำกัด นำโดย คุณคมค์ปภัส จารุวิสินวงษ์ รองประธานกรรมการ และ คุณหลิน ฮงเหมี่ยว ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ ร่วมกับ บริษัท ไลฟ์ เนชั่น เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำกัด นำโดย คุณรักษิต รักการดีประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการ จัดทำโครงการสนับสนุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับเยาวชน โดยมีผู้ร่วมโครงการได้แก่ มูลนิธิบ้านมหาราช และมูลนิธิบ้านนกขมิ้น โดยมอบรองเท้าผ้าใบบาโอจิและบัตรชมการแสดง Disney On Ice presents “Find Your Hero” รวมมูลค่ากว่า 540,000 บาท เพื่อให้เด็ก ๆ นำไปใช้พัฒนาศักยภาพ ในการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ และเพื่อเปิดโลกทัศน์ของเด็ก ๆ ให้ค้นหาความเป็นฮีโร่ของตัวเองได้ในงานนี้ เพราะเราเชื่อว่าการเติบโตของทุกคน จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศของเราสำหรับใครที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษแบบนี้ สามารถซื้อบัตรเข้าชมรอบ Early Bird ได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขา bit.ly/disneyonicebkk2025 พิเศษ! สำหรับลูกค้าบาโอจิ ได้รับส่วนลด 10% ในการซื้อบัตรเข้าชม Disney on Ice เพียงเเสดงใบเสร็จการซื้อรองเท้าบาโอจิรุ่นใดก็ได้ ที่จุดจำหน่ายไทยทิคเก็ตเมเจอร์ เฉพาะใบเสร็จการซื้อสินค้าที่เคาน์เตอร์บาโอจิ ณ ห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ