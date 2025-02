ตอกย้ำรางวัล SOE ยกระดับคุณภาพบริการสู่ความเป็นเลิศ แก่ผู้ใช้บริการด้านไฟฟ้า จากความร่วมมือของ MEA และธนาคารอาคารสงเคราะห์

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย ยกระดับคุณภาพบริการสู่ความเป็นเลิศจากรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Awards) ประจำปี 2567 จัดขึ้นโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยมีนางสาวภัทรา สุวรรณเดช รองผู้ว่าการ MEA เป็นผู้แทนหน่วยงานรับรางวัลประเภทเชิดชูเกียรติ ภายใต้โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการของการไฟฟ้านครหลวง ร่วมกับโครงการสินเชื่อพร้อมใช้ และโครงการ GHB BIG Family ของธนาคารอาคารสงเคราะห์จากความร่วมมือสู่รางวัลในครั้งนี้ MEA และ ธอส. ได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการช่วยกันแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน (Global Warming) และวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) อย่างยั่งยืน โดยการสนับสนุนให้ประชาชนติดตั้ง Solar Cell เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ ออกสู่ชั้นบรรยากาศโลก ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้าของประชาชน รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ KEN by MEA ได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยการขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ช่วยเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนได้รับบริการด้านระบบไฟฟ้าที่มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า และการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนด้านพลังงาน และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในคราวเดียวกันรองผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA มุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ พร้อมสร้างความมั่นคงด้านระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแนวคิด ‘Beyond Pride, Towards Sustainability’ ที่มุ่งเน้นให้รัฐวิสาหกิจไทยก้าวไปไกลกว่าความภูมิใจ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับรางวัลที่ MEA ได้รับในครั้งนี้ เป็นสิ่งยืนยันถึงความทุ่มเทของพนักงาน MEA ทุกคน ที่ร่วมกันพัฒนาองค์กรบนพื้นฐานของการบริหารงานที่โปร่งใส มีธรรมาภิบาล และนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของสังคมเมือง และพฤติกรรมผู้ใช้ไฟฟ้า พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมกัน ยกระดับบริการให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และไร้รอยต่อ ตลอดจนส่งเสริมพลังงานสะอาดเพื่อรองรับเมืองคาร์บอนต่ำ พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าให้มีความมั่นคง รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด และยกระดับบริการดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายสูงสุดนอกจากนี้ MEA ส่งเสริมให้ผู้บริโภคปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบ้านให้มีประสิทธิภาพ ใช้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์สำหรับบ้านอยู่อาศัย และบริการติดตั้งเครื่องชาร์จรถไฟฟ้า (EV Home Charger) โดย KEN by MEA ซึ่งผู้บริโภคในกลุ่มบ้านอยู่อาศัย สามารถยื่นขอสินเชื่อพิเศษดอกเบี้ยต่ำจาก ธอส. ได้ เป็นการมุ่งเน้นการดำเนินงานตามภารกิจ และการพัฒนาองค์กร ด้วยการนำความสามารถพิเศษ (Core Competency) ของทั้งสององค์กรมาผสานกัน (Synergy) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจของทั้งสององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับ ผู้สนใจใช้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบครบวงจร พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขออนุญาต และดูแลระบบหลังติดตั้งด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญ MEA มีโปรโมชันพิเศษมอบให้ลูกค้าตลอดปี 2568 ฟรีค่าสำรวจเพื่อประมาณราคาติดตั้ง ส่วนลดพิเศษหรือของสมนาคุณ และรับประกันงานติดตั้งนาน 2 ปี ซึ่งสามารถติดตามได้ผ่านช่องทาง ken.mea.or.th, Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA และ Line: MEA Connect (@MEAthailand) สัญลักษณ์โล่เขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการ เลือกเมนู ติดต่อ MEA Call Center Online 1130 ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และติดตามข่าวสารงานบริการของ MEA ผ่านทางเว็บไซต์ www.mea.or.th