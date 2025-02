เดลิ แบรนด์เครื่องเขียนชั้นนำ ลั่นกลองรบในตลาดไทย ชูกลยุทธ์เดือด 5 ปี ขึ้นแท่น Brand leader

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2568 : เดลิ กรุ๊ป แบรนด์ชั้นนำในอุตสาหกรรมเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน มากด้วยประสบการณ์ 40 ปี มีเครือข่าย 145 ประเทศ ทั่วโลก จัดงานแถลงข่าวส่งเสริมการค้า ณ โรงแรมเซ็นทารา ประเทศไทย นำเสนอแบรนด์เดลิสู่ตลาดไทย เผยก้าวสำคัญในการขยายตัวสู่เป้าหมายทางธุรกิจอย่างยั่งยืน งานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ มาเป็นประธานพิธีเปิดงาน พร้อมกับผู้บริหารเดลิ ประเทศไทย, พันธมิตรทางธุรกิจทั้งตลาดไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, สื่อมวลชน และแขกวีไอพี เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง กว่า 500 คน พร้อมขนทัพสินค้าร่วมโชว์ในงานจัดแสดงถึง 2,500 รายการมร. Charlie Huang กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดลิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในฐานะผู้รับผิดชอบ Deli International Business เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์และธีมของการจัดงานครั้งนี้คือ "Beyond Boundaries, Together for the Future" หมายถึง การทำงานร่วมกับ เดลิ (Deli) เพื่อสร้างอนาคตที่สดใสไปด้วยกัน เพราะ เดลิ ปัจจุบันคือ กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสร้างสรรค์ระดับโลก และเป็นผู้นำระดับโลกในด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการทำงานที่แตกต่างกันตามสถานที่ต่างๆ เช่น สำนักงาน ห้องเรียน หรือที่ทำงานอื่นๆเดลิ ไม่เคยลืมวิสัยทัศน์และพันธกิจของการเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคทั่วโลกให้ความไว้วางใจ ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคน มีผลิตภัณฑ์ที่ดีและบริการที่ยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นเครื่องมือการตลาดที่สามารถชนะใจผู้บริโภคทั่วโลกได้ จน Deli กลายเป็นแบรนด์เครื่องเขียนอันดับหนึ่งในประเทศจีนตั้งแต่ปี 2004ปัจจุบัน เดลิ มีรายได้รวม 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว มีพนักงานมากกว่า 15,000 คน และขยายธุรกิจออกไปครอบคลุม 5 ทวีป ใน145 ประเทศ จนถึงปี 2023 ที่ผ่านมา เดลิได้กลายเป็นผู้ผลิตเครื่องเขียนครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในโลกตามรายได้ ขณะเดียวกัน เดลิ ยังประสบความสำเร็จอย่างมากต่อการเข้าถึงแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซกว่า 80 แห่ง ใน 40 ประเทศ ถือว่า เดลิ ก้าวขึ้นสู่การเป็นแบรนด์เครื่องเขียนแบบครบวงจรอันดับ 1 บนแพลตฟอร์มออนไลน์แล้ว" ผมขอขอบคุณพันธมิตรทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและร่วมเติบโตไปด้วยกัน เพราะจากตัวเลขการเติบโตที่น่าทึ่งนี้ มาจากกลยุทธ์ขยายธุรกิจไปในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น เครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงาน, เครื่องมือช่าง เฟอร์นิเจอร์ และเพื่อเป็นการสนับสนุน และก้าวสู่ความสำเร็จ เราจึงมีศูนย์อุตสาหกรรม 8 แห่ง พร้อมโรงงานผลิต 12 แห่ง รวมถึงศูนย์การผลิตเครื่องเขียนแบบครบวงจรที่ใหญ่สุดในโลก โดย 6 แห่งตั้งอยู่ในประเทศจีน และอีก 1 แห่งในเวียดนาม อนาคตอันใกล้นี้ เราจะขยายฐานการผลิตไปยังประเทศอินโดนีเซีย อียิปต์ และประเทศอื่นๆ ด้วย " มร. Charlie Huang กล่าวด้าน นายอาทิตย์ เห็นสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดลิ ดีเวลลอปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ที่ผ่านมา เดลิ ยังเป็นแบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับการทำ R&D ทั้งในแง่ของ Market Research, Consumer Research, Product research โดยทีมวิศวกรกว่า 200 คน ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้ง 24 Category มากกว่า 20,000 SKUs เป็น One Stop Service สำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน และอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อให้ทุกผลิตภัณฑ์ของ เดลิ สอดคล้องกับฟังก์ชั่นการใช้งานได้ดี มีดีไซน์สวยงาม ทันสมัย วัสดุคุณภาพสูง และราคาเข้าถึงได้เนื่องจาก เดลิ ประเทศไทย มีเป้าหมายที่จะเป็น Brand leader ในตลาดเครื่องเขียนภายใน 5 ปี และต้องการให้ผู้บริโภคจดจำแบรนด์ในภาพลักษณ์ “Global excellent, Local touch” คือ แบรนด์ระดับโลกที่เข้าใจความต้องการของคนไทย อย่างแท้จริงดังนั้นกลยุทธ์การตลาดสำหรับ เดลิ ในประเทศไทย คือ การกระจายสินค้าด้วยการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย รวมถึงลงทุนในนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ พร้อมสร้างแบรนด์ผ่านช่องทางจัดจำหน่าย และมีการสื่อสารไปยังผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งเดลิ ตั้งเป้าที่จะเพิ่มขนาดธุรกิจให้เติบโตขี้นเป็น 2 เท่า ภายใน 2 ปีข้างหน้า และจะเติบโตเพิ่มขึ้นเป็นอีก 3 เท่าภายใน 5 ปีนอกจากนี้ เดลิ ก็มีแผนลงทุนในส่วนของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ลิขสิทธิ์ใหม่ ที่ทาง เดลิ ได้นำมาเปิดตัวในงานแถลงข่าวส่งเสริมการค้า ครั้งนี้ ซึ่งจะมีทั้งหมด 6 รายการ โดยแต่ละรายการจะมีความโดดเด่น และแตกต่างกันเพื่อกลุ่มเป้าหมายที่ไม่เหมือนกัน ทั้งในช่วงของวัย, พฤติกรรมการบริโภค และไลฟ์สไตล์ นำทีมโดยButter bear, Shin-Chan, Duck Yo, The King’s Avatar, Sponge Bob และ Super Wings ซึ่งเป็น Top 5 ของสินค้าลิขสิทธิ์ที่มียอดขายสูงสุดทั่วโลก ซึ่งจะเป็นกลุ่มสินค้าสำหรับเด็กกับ Pre-School เน้นการออกแบบให้เด็กกลุ่มนี้สนุกสนานไปกับการเรียนรู้สมวัย และพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย ปลอดภัยจากสารเคมี สิ่งแปลกปลอม ขณะที่ Shin-Chan เป็นสินค้ากลุ่ม Teenager – Working group เนื่องจากเป็น อนิเมะ ที่ได้รับความนิยมสูงทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย ด้วยขณะเดียวกัน ภายในพื้นที่งานแถลงข่าวส่งเสริมการค้า ยังได้มีการจัดงานนิทรรศการประสบการณ์ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เด่นๆ ของ เดลิ จำนวน 9 โซน ด้วยกัน ได้แก่ 1.เครื่องเขียนลิขสิทธิ์ 2.อุปกรณ์เขียน 3.เครื่องเขียนสำหรับนักเรียน 4.เครื่องเขียนสำนักงาน 5.กระดาษและสมุดโน้ต 6.เครื่องเขียนไลฟ์สไตล์แบรนด์ Nusign 7.ผลิตภัณฑ์ระบายสี 8.เครื่องใช้สำนักงาน และ 9.อุปกรณ์กีฬา" สุดท้ายนี้ เดลิ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าโดยใช้นวัตกรรม ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ และระบบคลาวด์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและนำพาอุตสาหกรรมเครื่องเขียนไปสู่ความสำเร็จในอนาคตต่อไป " นายอาทิตย์ กล่าวปิดท้ายงานช่วงดินเนอร์ด้วยความสนุกสนานจากศิลปิน เจนิเฟอร์ คิ้ม และหยาดพิรุณ ที่มาให้ความบันเทิงอย่างเต็มอิ่ม