​ADSX 2025 เปิดเวทีระดับเอเชีย สร้างเครือข่าย-ขับเคลื่อนอีคอมเมิร์ซไทยสู่สากล

Mr. Mike Li, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูนิเอ็กซ์ เอ็กซโป จำกัด ผู้บริหารการจัดงาน “Asia DigiCommerce Services Xpo 2025 (ADSX 2025) กล่าวถึง วัตถุประสงค์การจัดงานนี้ เพื่อเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นในอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ช ได้พบปะ แลกเปลี่ยนแนวคิด และร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยี ที่จะผลักดันเศรษฐกิจตลาดอีคอมเมิร์ซที่เติบโตอย่างรวดเร็วโดยปัจจุบัน ตลาดอีคอมเมิร์ซในเอเชียมีมูลค่ากว่า 2.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะเติบโตขึ้นกว่า 10% ต่อปี จนถึงปี 2028 นอกจากนี้ กว่า 60% ของผู้บริโภคทั่วโลกอยู่ในเอเชีย ทำให้ภูมิภาคนี้เป็นตลาดสำคัญสำหรับธุรกิจดิจิทัลและโลจิสติกส์ข้ามพรมแดน ทั้งนี้ ผู้บริโภคดิจิทัลมากกว่า 2 พันล้านคน ในตลาดต่างๆ อาทิ จีน, อินเดีย, อินโดนีเซีย, ไทย, เวียดนาม, มาเลเซีย และ สิงคโปร์ ต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบนิเวศของอีคอมเมิร์ซใหม่ๆ ในการชำระเงินดิจิทัล การค้าข้ามพรมแดน การใช้ AI บล็อคเชน และการร่วมมือดิจิทัล ซึ่งการร่วมมือ คือรากฐานของการค้าตลาดอีคอมเมิร์ซในยุคถัดไปดร. ดวงเด็ด ย้วยความดี ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) กล่าวถึงงาน ADSX 2025 สะท้อนถึงการเติบโตของอีคอมเมิร์ซในไทยและอาเซียน พร้อมตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางการค้าและนวัตกรรมระดับโลกปัจจุบันแม้โลกเชื่อมต่อกันผ่านดิจิทัล แต่การพบปะทางธุรกิจแบบ face – to face ยังคงมีความสำคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นและความร่วมมือทางธุรกิจ ทั้งนี้ ประเทศไทยไม่เพียงเป็นจุดหมายปลายทางด้านการจัดงานแสดงสินค้า แต่ยังเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของเอเชีย ด้วยทำเลยุทธศาสตร์ โครงสร้างพื้นฐานระดับโลกและนโยบายสนับสนุนการลงทุนจากภาครัฐ ซึ่งช่วยดึงดูดนักธุรกิจและนักลงทุนจากทั่วโลก โดยเฉพาะในภาคอีคอมเมิร์ซ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วงาน Asia DigiCommerce Services Xpo 2025 (ADSX 2025) จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในระบบนิเวศอีคอมเมิร์ซ อาทิ แพลตฟอร์มการขายออนไลน์ เจ้าของร้านค้า ผู้สนับสนุนด้านเทคโนโลยี โซลูชันการชำระเงินข้ามพรมแดน ผู้ให้บริการด้านห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ผู้จำหน่ายด้านคลังสินค้าและการจัดจำหน่าย ได้มีโอกาสมาพบปะ เพื่อเป็นการสร้างฐานเครือข่ายและพันธมิตรทางการค้าและธุรกิจระหว่างประเทศสำหรับในช่วงท้ายกับ เสวนา ในหัวข้อ ““Game-Changing E-commerce in ASEAN: How Logistics, Platforms, and Innovation Drive Growth” โดยผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรชั้นนำร่วมแชร์วิสัยทัศน์• นายกรพงศ์ นวลสนิท, ผู้จัดการฝ่ายช่องทางและรายได้, Alibaba.com (Thailand)• Mr. Junning Wan, Huawei Cloud Global Ecosystem Asia-Pacific Retail Business Director, Huawei Co., Ltd.• Ms. Ally Wang, Secretary-General, Shenzhen Cross-Border E-Commerce Supply Chain Service Association• Mr. Lok Stephen Bao, Chief Operating Office, KEX Express (Thailand) Public Company Limited• นายณัฐภูมิ เปาวรัตน์, นายกสมาคมธุรกิจคลังสินค้าไซโล และห้องเย็น, ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการค้าพัฒนาธุรกิจและการลงทุน/ ผู้แทนองค์กรด้านรัฐกิจสัมพันธ์, SCGJWD LOGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITEDAsia DigiCommerce Services Xpo 2025 (ADSX 2025) รวมโซลูชั่นระบบระบบนิเวศอีคอมเมิร์ซ พร้อมกับการประชุมเชิงลึกเกี่ยวกับเทรนด์อุตสาหกรรมและโอกาสใหม่ ๆ ในโลกการค้าข้ามพรมแดน พบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และเวทีสัมมนารวมผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์