พยาบาล ICU เผยเบื้องหลังการทำงานยิ่งกว่าในละคร วอนให้เกียรติกันบ้าง หนุนกฎหมายคุ้มครอง

จากกรณี ชายรายหนึ่งบุกตบหน้าพยาบาลถึง 2 ครั้งในโรงพยาบาลระยอง สาเหตุไม่พอใจที่พยาบาลเตือนภรรยา ให้พาลูกเล็กออกไปจากห้องผู้ป่วยไอซียู เนื่องจากผู้ป่วยโคม่า ปอดติดเชื้อ หวั่นเด็กจะติดเชื้อไปด้วยทั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 ก.พ. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "C Kanittha Kapunya" ซึ่งเป็นหนึ่งในบุคลากรทางการแพทย์ ออกมาโพสต์ข้อความสะท้อนให้เห็นถึงความยากลำบาก ความเสียสละ และจิตสำนึกของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย แม้จะต้องเผชิญกับความยากลำบากและอันตรายต่างๆ ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า"ในฐานะที่เป็นพยาบาล ICUและต้องดูแลลูกน้องที่ต้องเข้าเวรในอีกมุมมองที่อยากแบ่งปันเรื่องราวให้ได้รับรู้นะคะพยาบาลเป็นวิชาชีพค่ะ ทำงานหนัก พักน้อยกินข้าวเเบบรีบเร่ง ในหลายครั้งที่เจ็บป่วยก็ต้องให้น้ำเกลือ ให้ยาและกลับไปดูแลคนไข้ต่อ ถ้าคิดภาพไม่ออกก็ย้อนกลับไปมองถึงช่วงโควิดนะคะสิ่งที่ตัวเราได้พบเห็นจากการทำงานที่อยากจะมาแบ่งปันให้รับทราบ ในบางประเด็น คือ1. เราเคยเจอคนไข้ถีบติดผนังห้องแบบฟ้าเหลืองขณะที่ไปเปิดเส้นให้ยา เนื่องจากคนไข้สับสนจากภาวะพิษสุราเรื้อรัง2.เราเคยเจอคนไข้ปาอุจจาระใส่แต่หลบทัน3.เคยยกพลิกคว่ำคนไข้ชายน้ำหนัก 150 กิโลกรัมเพื่อรักษาภาวะ ARDS โดยใช้พยาบาลผู้หญิงทั้งหมด 3 คน4. เคยเจอลูกน้องคนหนึ่งท้องแก่ เดินทั้งเวรเพื่อรักษาคนไข้ที่อาการวิกฤต แล้วน้องเลือดออกจนเกือบแท้ง5. เคยเจอลูกน้องคนหนึ่งมีเนื้องอกในมดลูกเดินทำงานจนเป็นลม6.เคยเจอลูกน้องคนหนึ่งมีซีสในรังไข่ เดินทำงานจนซีสแตก7. ลูกน้องคนหนึ่งลาคลอด 3 เดือน ต้องกลับมาทำงาน คนไข้ก็ต้อง CPR นมก็ต้องปั๊ม กลับบ้านไปเลี้ยงลูกไม่ได้นอนจนเป็น bell 's palsy8.บางคนพ่อแม่ป่วยก็ไม่ได้กลับบ้านไปดูแล ทำงานอยู่กับความรู้สึกผิดเหล่านี้9.เคยเจอคนไข้และญาติที่ไม่มีเงินกลับบ้าน พยาบาลต้องช่วยสนับสนุนค่าเดินทางในหลายครั้ง10.เคยเจอคนไข้ที่เป็นคนเร่ร่อน มารับการรักษาในวาระสุดท้ายของชีวิตใน ICU พยาบาลคือญาติกลุ่มเดียวที่เขามีอยู่ในขณะนั้น ช่วยดูแลทางกายและเยียวยาจิตใจจนเขาจากไปอย่างสงบ ภายหลังการจากไปของคนไข้ พยาบาลได้ติดต่อทั้งสถานีตำรวจ สืบทะเบียนราษฎร์ ติดต่อหน่วยงานราชการท้องถิ่นด้วยตนเองจนได้พบญาติที่แท้จริงและได้นำศพคนไข้กลับไปบำเพ็ญกุศลจริงๆ ในหลายๆเรื่องที่พยาบาลได้ทำไม่ใช่แค่เพราะหน้าที่ที่ทำแล้วรับเงินเดือนแล้วจบแต่คือสามัญสำนึกของการได้เกิดมาเป็นเพื่อนร่วมโลกกันค่ะหลายอย่างเรามีสิทธิ์ที่จะไม่พึงพอใจในบริการที่ได้รับมีการด่าทอสนุกปากในสื่อออนไลน์ต่างๆมีการทำร้ายร่างกายและจิตใจพยาบาลในหลายครั้งและในหลายๆครั้งบางองค์กรมีการพูดคุยเจรจาให้ยอมความ เลยทำให้ผู้รับบริการหลายท่านไม่รู้ในสิทธิและหน้าที่ที่ควรให้เกียรติแก่กันเราคือ หัวหน้าคนหนึ่งที่บอกกับลูกน้องว่าหากโดนทำร้ายร่างกายจากญาติหรือคนไข้ที่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนให้ดำเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุด ไม่ต้องยอมความทุกกรณี เพราะหากไม่มีหน่วยงานไหนมาปกป้องสิ่งที่เราได้เสียสละไป เราควรจะถูกปกป้องโดยตัวของเราเอง-ขอเป็นกำลังใจให้กับพยาบาลทุกท่านที่ยังอยู่ในวิชาชีพนี้-ยินดีกับพยาบาลหลายท่านที่ย้ายไปทำงานในประเทศที่วิชาชีพนี้ได้รับการให้เกียรติในการปฏิบัติงาน-ขอบคุณคนไข้และญาติหลายๆท่านที่เข้าใจ เห็นใจและให้กำลังใจพยาบาลนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะและท้ายนี้ขอขอบคุณวิชาชีพนี้ที่หล่อหลอมเราให้เป็นคนในมิติที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้น ...Nurse is a work of heart. 🤍"