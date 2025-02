หมอเตือนสายเสพ-สายเขียว ใช้ร่างกายหนักระวังป่วยหนัก น้ำท่วมปอด-หัวใจวาย

วันนี้ (21 ก.พ.) เพจ“เรียนหมอ“ ได้โพสต์เตือนภัยสายปาร์ตี้ นักเสพ นักเล่นยา ให้ระมัดระวังป่วยกนักจากการใช้สารเสพติดเป็นระยะเวลานาน โดนระบุข้อความว่า “”ผู้ป่วยชายไทย ประวัติโชกโชน ทั้งเสพทั้งกิน เล่นทุกสาย มาด้วยอาการเหนื่อยมากขึ้น นอนราบไม่ได้ อายุน้องยังน้อย มาด้วยอาการหัวใจวาย ดูจากเอ็กซเรย์ก็พอจะเห็น หัวใจโตมาก ก็มาจากยาที่ใช้นั่นแหละ you are what you eat หลังจากนี้ชีวิตเปลี่ยนไปแน่นอน น่าเสียดายอนาคตหัวใจวายมักจะตามพ่วงด้วยน้ำท่วมปอด ทำให้เหนื่อยหอบ ยิ่งคนไม่ดูแลตัวเอง ยิ่งเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่น ไม่เท่ห์เลย เสียดายอนาคต ใครที่กำลังใช้อยู่ เลิกได้เลิกนะคะ”