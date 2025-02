ดีนี่ แบรนด์เด็กอันดับ 1 คว้า “แดน-แพทตี้-ลูกแฝด” ร่วมการันตีผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคที่คุณพ่อคุณแม่ทั่วประเทศไว้วางใจ

Hypoallergenic Tested ในทุก ๆ ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ และได้สัมผัสจากประสบการณ์จริงด้วยตัวเอง”

ดีนี่ ออร์แกนิค สบู่เหลวอาบและสระ (D-nee Organic Head & Body Baby Wash) 100% Organic Aloe Vera Oil สูตรใหม่ มาพร้อมเทคโนโลยี Organic Aqua Active เอกสิทธิ์เฉพาะของดีนี่ ช่วยคงความชุ่มชื้น ให้ผิวและเส้นผม พร้อมกลิ่นหอมติดผิวยาวนาน ถึง 8 ชม. มี pH Balance ช่วยคงสมดุลตามธรรมชาติของผิวและเส้นผม ให้ผิวนุ่ม ผมหวีง่าย ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ ปลอดภัย ไม่ทำให้แพ้และระคายเคือง ใช้ได้ทั้งครอบครัว ตั้งแต่เด็กวัยแรกเกิดไปจนถึงผู้ใหญ่





ล่าสุดคว้าครอบครัวนักแสดงชื่อดัง “แดน” วรเวช ดานุวงศ์ “แพทตี้” อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ์เมธา พร้อมลูกแฝดชายหญิง น้องลิกก้า – น้องโรร่า เป็นพรีเซนเตอร์ครอบครัวใหม่ของดีนี่ ร่วมการันตีคุณภาพความอ่อนโยนของผลิตภัณฑ์ไฮไลท์กลุ่มออร์แกนิคที่คุณพ่อคุณแม่ทั่วประเทศไว้วางใจ ไม่ว่าจะเป็น ดีนี่ ออร์แกนิค สบู่เหลวอาบและสระ สูตรใหม่ ที่มี Organic Aqua Active เทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะของดีนี่ ที่ช่วยคงความชุ่มชื้นให้ผิวและเส้นผม ยาวนานถึง 8 ชม. พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ซักผ้าและปรับผ้านุ่มเด็ก สูตรออร์แกนิค โฉมใหม่ ดีไซน์ น่ารัก สดใส ตอกย้ำยอดขายอันดับ 1 รวม 8 ปีซ้อน เปิดตัวท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่น โดยมีเหล่าคุณพ่อคุณแม่อินฟลูเอนเซอร์คนดังพาลูกน้อย มาร่วมแต่งแต้มความสดใสในงาน ณ แฟชั่นฮอลล์ สยามพารากอน เมื่อเร็ว ๆ นี้ศิริสุภา อาจสัญจร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท นีโอ คอร์ปอเรท จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงปัจจัยความสำเร็จของดีนี่ ในฐานะแบรนด์อันดับ 1 ที่ได้รับการไว้วางใจจากคุณแม่คุณพ่อ การันตีจากรางวัลที่ได้รับในปี 2567 ที่ผ่านมากว่า 7 รางวัล จาก 3 เวทีใหญ่ อย่าง Amarin Baby & Kids Award 2024, theAsianparent Awards 2024 และ The Selection ทั้งยังเป็นแบรนด์แรกในใจของผู้ที่มองหาผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคที่มีคุณภาพว่า“ทุกวันนี้ผู้บริโภคมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น และมองหาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เฉพาะความต้องการมากยิ่งขึ้น ซึ่งดีนี่ มุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์และสร้างความพึงพอใจให้ผู้บริโภคมาตลอด และการสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจผ่านการสื่อสารด้วยสื่อต่างๆ ที่เข้าถึงผู้บริโภคและโรงพยาบาลทั่วประเทศ ตลอดจนมีการจัดแคมเปญต่างๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่อสร้างเชื่อมั่นกับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ที่มองหาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลลูกน้อยในทุกช่วงวัยโดยเฉพาะตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งในปีนี้ นอกจากจะมีพรีเซนเตอร์ใหม่ของแบรนด์แล้ว ยังมีภาพยนตร์โฆษณาน่ารักๆ ที่จะได้เห็นพ่อแม่มือใหม่อย่าง แดน วรเวช และแพทตี้ อังศุมาลิน ให้บรรดาแฟนๆ ได้ติดตามชมอีกด้วย”สำหรับปีนี้ ดีนี่ ได้คุณพ่อ “แดน” วรเวช ดานุวงศ์, คุณแม่ “แพทตี้” อังศุมาลิน สิรภัทรศักดิ์เมธา และ น้องลิกก้า – น้องโรร่า แฝดชายหญิงสุดน่ารัก มาเป็นพรีเซนเตอร์ล่าสุดของครอบครัวดีนี่ ตัวแทนของครอบครัวยุคใหม่ที่เลี้ยงลูกเอง และมีคาแรกเตอร์ที่เต็มไปด้วยความสดใสร่าเริง มีความใกล้ชิดกับลูกน้อย และเข้าใจพัฒนาการลูกได้เป็นอย่างดี ทั้งยังใส่ใจในการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ดีนี่ ที่คัดสรรส่วนผสมและสารสกัดต่างๆ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดที่เหมาะกับผิวบอบบางแพ้ง่ายของลูกน้อย และเชื่อมั่นว่า ภาพลักษณ์ครอบครัวคนรุ่นใหม่อย่างแดน-แพทตี้ จะสามารถสื่อสารไปยังพ่อแม่และครอบครัวอื่นๆ ให้เชื่อมั่นในแบรนด์และผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดีด้านพรีเซนเตอร์ครอบครัวล่าสุดของดีนี่ คุณพ่อ “แดน” วรเวช และคุณแม่ “แพทตี้” อังศุมาลิน บอกเล่าการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวดีนี่ พร้อมแชร์ประสบการณ์คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงว่า “ความเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ เราอยากจะเลี้ยงลูกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และพยายามหาสิ่งที่ดีที่สุดในทุกๆ อย่างให้กับลูก เพื่อให้ลูกๆ มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน ของเล่น เครื่องใช้สำหรับเด็ก รวมถึงการเลือกผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ต้องสัมผัสกับผิวของลูกน้อย ที่เน้นความเป็นแบบธรรมชาติ มีความออร์แกนิค อ่อนโยน ปลอดภัยใช้แล้วไม่เกิดอาการแพ้ หรือระคายเคืองผิว ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เลือกแบรนด์ดีนี่ ที่มีผลิตภัณฑ์สำหรับลูกน้อยที่ตรงโจทย์ ตรงใจทั้งเรื่องความอ่อนโยนต่อผิว และมีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติ ซึ่งลูกๆ ก็มีโอกาสได้ใช้ดีนี่ตั้งแต่ตอนอยู่ที่โรงพยาบาล พอกลับมาที่บ้านก็ยังใช้อย่างต่อเนื่อง ทำให้รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของดีนี่ เพราะเชื่อมั่นในคุณภาพ ความอ่อนโยนและความปลอดภัย ผ่านการทดสอบ“เราสองคนจะแบ่งหน้าที่ในการเลี้ยงลูกกันอย่างชัดเจน แพทตี้ จะดูแลทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน ส่วนแดนเป็นสายวิชาการหาข้อมูลพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย และวางแผนการเรียนในอนาคตของลูกๆ ผมมองว่า การเลี้ยงลูกถ้าเปรียบเป็นงาน ก็เป็นงานที่เหนื่อยและหนักมาก คุณพ่อคุณแม่หลายคนต้องเจอเรื่องความเครียด เหนื่อย ดังนั้นเราต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดี ผมมองว่าถ้าเราอยากให้ลูกเป็นแบบไหน เราต้องเป็นแบบนั้นให้ได้ก่อน” คุณพ่อแดน เล่าถึงสไตล์การเลี้ยงลูกสำหรับผลิตภัณฑ์ไฮไลท์ในกลุ่มออร์แกนิค ที่ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากคุณพ่อคุณแม่ทั่วประเทศ การันตีด้วยยอดขาย และรางวัลต่าง ๆ ที่ได้รับมาอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี ได้แก่ดีนี่ ออร์แกนิค ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเด็ก (D-nee Organic Baby Liquid Detergent for New Born) ผู้นำยอดขายอันดับ 1 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ซักผ้าเด็ก 8 ปีซ้อน สูตรใหม่ ล้างฟองออกง่าย ประหยัดน้ำ 3 เท่า ด้วยเทคโนโลยี Quick Rinse พร้อมพลังทำความสะอาดคราบสกปรกลึกถึงเส้ยใย ด้วย Duo Enzyme เอนไซม์จากธรรมชาติ พลังขจัด 10 คราบฝึงลึกที่แม่กังวล มีสารสกัด Organic Aloe Vera ให้ผ้าหอมยาวนาน 30 วัน ช่วยลดกลิ่นอับชื้น ผ่านการทดสอบ Hypoallergenic Tested ว่าไม่ก่อให้เกิดการแพ้หรือระคายเคืองดีนี่ ออร์แกนิค ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มเด็ก (D-nee Organic Baby Fabric Softener) ผู้นำกลุ่มผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มเด็ก ที่มียอดขายอันดับ 1 ยาวนานถึง 7 ปีซ้อน โฉมใหม่ ดีไซน์น่ารักสดใส แต่ยังคงคุณสมบัติ ความนุ่ม หอม และอ่อนโยนต่อผิว ด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ Organic Chamomile และ สารให้ความนุ่มจากธรรมชาติ ช่วยให้ผ้านุ่มฟู ไม่บาดผิวบอบบางของทารก ผ่านการทดสอบ Hypoallergenic Tested ไม่ก่อให้เกิดการแพ้หรือระคายเคือง จึงปลอดภัยต่อผิวบอบบางของเด็กแรกเกิด รวมถึงผู้ที่มีผิวบอบบางและแพ้ง่ายนอกจากคุณภาพของทุกๆ ผลิตภัณฑ์แล้ว “ดีนี่” ยังสานต่อพันธกิจ ESG ภายใต้นิยาม “SustainNEOvation” สร้างความยั่งยืนด้วยการใช้นวัตกรรมในแบบของ Neo Corporate ในทุกๆ กระบวนการจากต้นทางสู่ปลายทาง ตามแนวคิด “Innovation from Core to Care - คิดดีเพื่อโลก นวัตกรรมดีเพื่อคุณ” เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพและเพิ่มความสบายใจในทุกๆ ครั้งที่ได้นำผลิตภัณฑ์ดีนี่ไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส่วนผสมที่เป็นสารสกัดออร์แกนิค 100% รวมไปถึงการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิต และการนำความรู้ที่มีส่งต่อไปยังชุมชนโดยรอบโรงงาน เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น เป็นต้นมอบสัมผัสแห่งความรัก ความห่วงใย ด้วยผลิตภัณฑ์ดีนี่ ออร์แกนิค ที่ปลอดภัยและอ่อนโยนต่อผิวบอบบางของลูกน้อย พร้อมติดตามกิจกรรมสนุก ๆ และเคล็ดลับดี ๆ ในการดูแลลูก หรือสมัครสมาชิก D-nee club เพื่อรับข่าวสาร สิทธิประโยชน์ และร่วมกิจกรรมสนุก ๆ ได้ทาง เฟซบุ๊ก www.facebook/Dneethailand