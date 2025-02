MEA SOLAR ดีลเด็ด! ลดหนัก คุ้มจริง 50 ท่านแรก รับส่วนลดพิเศษ | 30 ท่านแรก รับ Gift Card 3,000 บาท

MEA SOLAR ลดจัดหนัก ประหยัดจริง คุ้มชัวร์ !พร้อมให้บริการติดตั้ง Solar Cell ด้วยทีมงานมืออาชีพต่อที่ 1 ลูกค้า 50 ท่านแรก รับส่วนลดราคาพิเศษต่อที่ 2 ลูกค้า 30 ท่านแรก รับ Gift Card มูลค่า 3,000 บาทตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2568เงื่อนไข1. ลูกค้าต้องลงทะเบียนขอรับบริการ KEN by MEA ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2568 ตามลิงก์ https://ken.mea.or.th และเลือกบริการติดตั้ง Solar Cell2. ชำระเงินภายใน 30 วัน หลังวันที่ลงทะเบียนขอรับบริการ และจะได้รับ Gift Card ในวันที่ MEA เข้าไปดำเนินงานติดตั้ง ณ สถานที่ที่ลงทะเบียนไว้3. เงื่อนไขการรับของสมนาคุณเป็นไปตามที่ MEA กำหนดKEN by MEA สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สมัครรับบริการได้ที่ https://ken.mea.or.thถามมืออาชีพ ถาม KEN by MEA ดำเนินการโดย MEAei บริษัทในเครือของการไฟฟ้านครหลวงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 06 3247 6499MEA Call Center ทาง Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA และ LINE Official Account “MEA Connect” (Line ID: @MEAthailand ของแท้ต้องมีโล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชี MEA Connect เท่านั้น)