กระแสอัญมณีและเครื่องประดับไทย ยังแรงไม่แผ่ว จับตาเทรนด์ปี 2025 ผ่านงานสัมมนา GIT Seminar in BGJF ครั้งที่ 71

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เป็นหนึ่งในผู้ร่วมจัดงานแสดงสินค้า Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 71 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ เดินทางเข้าร่วมงานแสดงสินค้ามากกว่า 10,000 ราย จากทั่วทุกมุมโลกภายในงาน สถาบันได้จัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ระหว่างวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2568 เผยเทรนด์มาแรงแห่งปี 2025 แนวโน้มและความท้าทายในอนาคตของตลาดเครื่องประดับ นวัตกรรมการผลิต และเทคนิคเฉพาะ ไปจนถึงแนวทางการส่งเสริมความยั่งยืนในธุรกิจ นำเสนอในรูปแบบงานสัมมนา เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการผลิต การออกแบบ และการส่งออก ได้มีโอกาสขยายตลาดไปยังต่างประเทศ ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ อันเป็นประโยชน์ สู่การต่อยอดปรับใช้ในการพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหัวข้อสัมมนา อาทิo Modern Jewelry Design and Manufacturing Innovationo Innovations in Jewelry Design, Production, and Businesso The Importance of Sustainability in Global Jewelry Industryo Responsible Gemstone Sourcing”: Importance of Conflict-Free Sourcing and Fair TradeoHistory of Orologeria from Past to Presentและในโอกาสเดียวกันนี้ สถาบันยังจัดกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือ (MoU) ระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ/หรือ บันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือ (MoU) ระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนา อัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับ สมาคมช่างทองไทย เพื่อให้การดำเนินงานระหว่าง สองหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์สถาบันจึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว ตลอดระยะเวลา 3 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ระหว่างวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้อง 110AB และ 110C ด้วยเนื้อหาที่จัดเต็มเฉพาะด้าน ถ่ายทอดผ่านเหล่าวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มาแบ่งปันประสบการณ์ความรู้อันเป็นประโยชน์ และเป็นเวทีกลางสำหรับผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ระดมสมอง วางกลยุทธ์วิธีการหาแนวทางเพื่อพัฒนาธุรกิจฯ ให้เติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน ช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย ได้มาตรฐานและยังครองตำแหน่งแถวหน้าที่ทั่วโลกจับตามองต่อไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line: @gittrainingcenter โทร 02 634 4999 ต่อ 311 หรือ www.facebook.com/git.or.th