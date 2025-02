อักษร เอ็ดดูเคชั่น จับมือสำนักพิมพ์อันดับหนึ่งของจีน FLTRP สร้างศักยภาพการศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล

อักษร เอ็ดดูเคชั่น ผู้นำนวัตกรรมการศึกษาของไทย ก้าวสู่มาตรฐานสากลในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ภาษาจีน โดยร่วมมือกับ Foreign Language Teaching and Research Press (FLTRP) องค์กรพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศทั้งในและนอกประเทศจีน แห่งมหาวิทยาลัย Beijing Foreign Studies University เพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย ด้วยการนำเข้าสื่อการเรียนรู้คุณภาพสูงและร่วมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับนักเรียนไทยทุกระดับคุณชัยณรงค์ ลิมป์กิตติสิน กรรมการผู้อำนวยการบริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “อักษร เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนภาษาจีนของเยาวชนไทยในโลกที่เปิดกว้างมากขึ้น การร่วมมือกับ FLTRP ในครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญเพื่อพัฒนาหนังสือเรียนภาษาจีนที่ออกแบบปรับให้เข้ากับบริบทการเรียนการสอนในไทยโดยเฉพาะ มาพร้อมกับการออกแบบเครื่องมือที่ให้ครูสามารถนำไปใช้ได้ง่ายผ่านกระบวนการสอนที่ถูกต้อง ทั้งแผนการจัดการเรียนการสอน คู่มือครู และสื่อดิจิทัล เช่น Smart PowerPoint และ Audio ที่ให้ครูสามารถนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียน รวมถึงหนังสือเรียนที่อักษรได้ร่วมมือกับ FLTRP มีการวัดผลเป็นไปตามมาตรฐานของ YCT และ HSK ให้ผู้เรียนสามารถนำไปศึกษาต่อได้ในอนาคต”Ms. Ju Hui กรรมการผู้จัดการและรองบรรณาธิการบริหารฝ่ายการศึกษาภาษาจีนนานาชาติสำนักพิมพ์การศึกษาและวิจัยภาษาต่างประเทศ (FLTRP) ได้เข้าพบกับ ดร.อาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ และนายธนเดช กิจศุภไพศาล ผู้อำนวยการกลุ่มสถาบันภาษาจีน ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับทราบนโยบายของไทยเกี่ยวกับการสอนภาษาจีน และเยี่ยมชมการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนไทย นอกจากนี้ยังได้ร่วมอบรมครูไทย ตามหลักสูตรที่อักษร เอ็ดดูเคชั่นได้พัฒนาขึ้น เพื่อให้การเรียนการสอนภาษาจีนมีประสิทธิภาพสูงสุดMs. Ju Hui ได้กล่าวว่า “รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับอักษร เอ็ดดูเคชั่น ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวงการการศึกษาไทยมายาวนาน จากการที่ได้พบผู้บริหารศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ และเยี่ยมชมการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนทำให้เห็นศักยภาพและความมุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย FLTRP พร้อมให้การสนับสนุนและร่วมมือกับอักษร เอ็ดดูเคชั่น อย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาภาษาจีนในประเทศไทย”นอกจากนี้ หนังสือเรียนภาษาจีน 加油 ! GO FOR IT ! ระดับชั้นประถมศึกษาที่เพิ่งเปิดตัวไปยังได้รับการตอบรับอย่างดีจากครูผู้สอนทั่วประเทศ ส่งผลให้อักษรมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาหนังสือเรียนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาต่อไป ความร่วมมือระหว่างอักษรเอ็ดดูเคชั่นและ FLTRP ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการเรียนการสอนภาษาจีนของไทยให้ได้มาตรฐานระดับสากล พร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยก้าวไกลสู่เวทีโลก