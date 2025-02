เตรียมพร้อมบวก+ กันต่อกับ Bangkok Design Week 2025 ปักหมุดย่านพระนคร, บางลำพู-ข้าวสาร และพื้นที่อื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 15-23 กุมภาพันธ์ 2568

เตรียมพร้อมบวก+ กับเฟส 2 ของ “เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2568” หรือ “Bangkok Design Week 2025” (BKKDW2025) กับความร่วมมือพลังพร้อมบวกโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA, กรุงเทพมหานคร, Urban Ally, กลุ่มนักออกแบบและนักสร้างสรรค์ และชุมชนในพื้นที่ จัดตั้งแต่วันที่ 15-23 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ย่านพระนคร, บางลำพู-ข้าวสาร และพื้นที่อื่นๆ ชวนสำรวจการผสานกันระหว่างงานดีไซน์กับเรื่องราวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของพื้นที่ย่านเมืองเก่า ที่นำเสนอพลังบวกของงานออกแบบที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ปัญหาในทุกมิติ สร้างโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมือง นอกจากนี้ เฉพาะเสาร์และอาทิตย์ วันที่ 15-16 และ 22-23 กุมภาพันธ์ 2568 ยังมีย่านหัวลำโพง และบางโพ มาร่วมพร้อมบวกพลังแห่งการออกแบบในเทศกาลฯ ด้วยเปิดโปรแกรมน่าสนใจพร้อมบวก+ ย่านพระนคร, บางลำพู-ข้าวสาร และพื้นที่อื่นๆ เพื่อสร้างสรรค์ ‘กรุงเทพฯ’ ให้ดียิ่งขึ้น!ย่านพระนคร ย่านเมืองเก่าที่จัดเต็มนิทรรศการที่บอกเล่าประวัติศาสตร์และศิลปะดั้งเดิม ส่งเสริมศูนย์กลางการท่องเที่ยวและศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ ให้กลายเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญที่เหล่าคนรักศิลปะจะได้ชมงานดีไซน์น่าบวก+●Made in Phranakorn โปรเจกต์ที่พาเหล่านักสร้างสรรค์มาเจอกับเจ้าของร้านรุ่นเก๋าในย่านพระนคร เพื่อช่วยกันพัฒนาและออกแบบสินค้าให้ตอบโจทย์ปัญหาต่างๆ พร้อมช่วยเป็นแนวทางให้กิจการดั้งเดิมปรับตัวและเดินต่อไปได้ในยุคสมัยใหม่ ผ่านการนำเสนอเรื่องราวของ The old town’s favourite หรือ 5 ของโปรดชาวพระนคร จัดแสดงที่ถนนมหรรณพ●ThaiOldGraphy นิทรรศการ ‘ThaiOldGraphy’: From Ancient to Present Times โดยอนุกูล อัศววิบูลย์พันธ์ การนำเสนอเรื่องราวพัฒนาการของตัวพิมพ์ไทย ตั้งแต่รากฐานที่ได้รับจากบาทหลวงฝรั่งเศส จนถึงยุคสมัยใหม่ โดยเน้นช่วงเวลาสำคัญ เช่น การเข้ามาของคณะมิชชันนารี การเผยแพร่ตำรา ‘จินดามณี’ และผลกระทบจากเทคโนโลยีตัวพิมพ์แบบ ‘Romain du Roi’ จากฝรั่งเศส จัดแสดงที่คราฟส์แมนโรสเตอรี สาขาโอลด์ทาวน์●MEGA MAT: Reimagining Waste into Wonder ความร่วมมือระหว่าง MVRDV Architects, CEA, PTT Global Chemicals และสถานทูตเนเธอร์แลนด์ สร้าง ‘Mega Mat’ เสื่อพลาสติกรีไซเคิลขนาดยักษ์สำหรับเทศกาลฯ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการหมุนเวียนใช้พลาสติกอย่างคุ้มค่า โดยนำเสื่อพลาสติกรีไซเคิลผืนยักษ์มาปูไว้เต็มลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร มุมหนึ่งนำเสนอนิทรรศการที่บอกเล่าถึงข้อมูลต่างๆ ของเสื่อ ขณะที่เสื่อส่วนที่เหลือขนาด 860 ตารางเมตรนั้นออกแบบให้ทุกคนสามารถแวะเข้ามานั่งพักผ่อน เป็นเสมือนห้องนั่งเล่นของเมือง โดยรูปทรง ลวดลาย และสีของเสื่อได้รับแรงบันดาลใจจากหลังคาของวัดสุทัศนเทพวราราม สีสันของเสื่อจะไล่ระดับให้เข้าใกล้จุดศูนย์กลางสีเขียว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงเป้าหมายการไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน นอกจากนี้เสื่อแต่ละผืนยังทอด้วยลวดลายแบบดั้งเดิมเพื่อสะท้อนถึงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยอีกด้วย จัดแสดงที่ลานคนเมือง●มุมมองชราจร ชวนมาเปิดมุมมองและประสบการณ์ ให้คุณได้เห็นถึงความท้าทายในชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุในเมือง ทั้งการเผชิญกับทางเท้าที่ไม่เรียบ การเรียกรถรับส่งที่ยากลำบาก การขึ้นรถประจำทางที่ท่ารถไกลออกไปหลายกิโลเมตร ซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องที่ไม่สะดวกสบาย ไปจนถึงความกังวลใจกับภัยจากมิจฉาชีพแม้จะอยู่ในบ้านของตัวเอง - สิ่งเหล่านี้จะถูกร้อยเรียงผ่านภาพและป้าย โดยหวังให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ที่จะนำไปสู่เมืองที่เป็นมิตรต่อคนทุกวัยมากยิ่งขึ้น จัดแสดงที่ถนนสำราญราษฎร์●Boundless Pleasure การนำเสนอเรื่องราวและความเคลื่อนไหวทางความคิดของผู้คนในเมือง โดยใช้งานออกแบบ Projection Mapping ฉายบนศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร หนึ่งในอาคารและพื้นที่สาธารณะสำคัญของย่านพระนคร เป็นผลงานจากความร่วมมือของนักออกแบบสร้างสรรค์ชาวไทยและชาวต่างชาติ ภายใต้การนำของกลุ่ม DecideKit และได้รับการสนับสนุนจาก Epson Thailand จัดแสดงที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ย่านบางลำพู-ข้าวสาร ย่านสร้างสรรค์น้องใหม่ที่จัดเป็นครั้งแรก ชวนมาสัมผัสกับวิถีชีวิตดั้งเดิมที่ผสมผสานกับความทันสมัย ผ่านงานดีไซน์และนิทรรศการที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าเกี่ยวกับบางลำพูในแบบที่ทั้งคุ้นเคยและแปลกใหม่●Design Hero 2024: OK ( E ) CIGARETTES ผลงาน 4 หมวด 15 ไอเดีย ที่จุดประกายความสร้างสรรค์ร่วมกับเยาวชน ผ่านงานศิลปะที่กระตุ้นให้ตื่นรู้และสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการเปลี่ยนแปลง! ในโครงการ Design Hero 2024 กับหัวข้อ“OK (E) CIGARETTES Wake Up and Understand the Hazards of Vaping and E-Cigarette” ความร่วมมือระหว่าง art4d กับแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จัดแสดงที่พิพิธบางลำพู●คำเล็ก เรื่องใหญ่: ดื่มด่ำประสบการณ์อาหารบางลำพู เปิดประสบการณ์ใหม่ในการรับประทานอาหารของทุกคน ผ่านรสชาติของอาหารกินเล่นตามแบบฉบับของบางลำพู โดยผู้เข้าร่วมจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่มีการจัดแสงและศิลปะที่สร้างสรรค์มาเพื่อกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้งห้า พร้อมกับฟังเรื่องราวและวัฒนธรรมที่ล้อมรอบย่านเก่าแก่แห่งนี้ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมของชุมชนเก่าแก่ในทุกประสาทสัมผัส ทั้งได้เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น และได้ลิ้มรสความเป็นบางลำพูอย่างลึกซึ้งและครบถ้วน จัดแสดงที่ห้างนิวเวิลด์●Fashion of Banglamphu ผลงานศิลปะจัดวาง ‘Fashion of Banglamphu’ ซึ่งจะมาบอกเล่าเรื่องราวของย่าน ‘แฟชั่น’ แห่งนี้ นับตั้งแต่อดีตเมื่อ 40 ปีที่แล้ว บางลำพูถือว่าเป็นย่านขายเสื้อผ้ายอดนิยมอันดับต้นๆ ของกรุงเทพฯ ตลาดการค้าเสื้อผ้ายุคนั้นคึกคักทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไป แต่กลิ่นอายของอดีตก็ยังทำให้เสน่ห์ของบางลำพูไม่เคยเลือนหายไปไหนจนถึงปัจจุบัน สถานที่จัดงานโรงแรมดั้งเดิม●บางลำพู's everything นิทรรศการของนักออกแบบรุ่นใหม่ไฟแรง จากวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งต่อยอดมาจากนิทรรศการ ‘บางลำพู everything Showcase’ โดยตั้งใจจะถ่ายทอดเสน่ห์ของย่านเก่าแก่แห่งนี้ ผ่านเรื่องราวของผู้คน วิถีชีวิตและพื้นที่ที่หลอมรวมจนกลายเป็นหนึ่งเดียวกัน จัดแสดงที่ร้านบัดดี้เบียร์●Pop-Up Park ผลงานการสร้างพื้นที่สีเขียวแบบใหม่ โดยทดลองเปลี่ยนพื้นที่ของภาคเอกชนมาเป็นสวนสาธารณะที่รองรับกิจกรรมสำหรับทุกคน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ว่า การพัฒนาพื้นที่สีเขียวไม่จำเป็นต้องทำบนพื้นที่รัฐเท่านั้น แต่ทุกคนก็สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองได้ จัดแสดงที่ลานห้างบางลำพู (เดิม)เทศกาลฯ จึงไม่เพียงแต่ช่วยฟื้นฟูย่านเมืองเก่าและพื้นที่ต่างๆ แต่ยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในมิติของการท่องเที่ยว ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาเยี่ยมชมพื้นที่ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของเมืองผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ การสร้างเศรษฐกิจชุมชน ที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ ทั้งจากการค้า การจัดกิจกรรม และการสร้างภาพลักษณ์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่ และแม้กระทั่งการพัฒนาศักยภาพชุมชน โดยช่วยให้ชุมชนสามารถรักษาเอกลักษณ์ท้องถิ่น พร้อมกับเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงของสังคมตามเก็บโปรแกรมต่างๆ ของเทศกาลฯ ให้ครบทุกพื้นที่จัดงานทั่วกรุงเทพฯ และหากใครชื่นชอบผลงานชิ้นไหนที่คิดว่าจะช่วยเปลี่ยนกรุงเทพฯ ที่ดียิ่งขึ้นได้ แค่โพสต์ลง Social Media ของตัวเอง พร้อมติด Hashtag #UpRiseBangkok #DesignYourChange แค่นี้ก็นับว่าคุณได้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงเมืองแล้ว แล้วมาดูกันว่าพลังของงานดีไซน์ และเสียงของคุณจะเปลี่ยนแปลงได้มากแค่ไหน? มาร่วมขับเคลื่อนกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่ทุกคนอยากอยู่ไปด้วยกัน!ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Website: www.bangkokdesignweek.com, Facebook/Instagram: bangkokdesignweek, Twitter: @BKKDesignWeek, Line: @bangkokdesignweek